***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKYB62011 2.000.000 2.019.939,4 3,36 0,91- TRSARCL72112 4.500.000 4.595.035,5 7,64 2,07- TRSASLN62118 2.000.000 2.027.667 3,37 0,92- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.832.449,68 3,05 0,83- TRSBOLU12115 3.000.000 3.089.734,5 5,14 1,39- TRSBOLU72119 5.000.000 5.147.850 8,56 2,32- TRSDEVA52119 2.490.000 2.546.857,41 4,24 1,15- TRSERGL52117 1.500.000 1.509.955,35 2,51 0,68- TRSGRAN23013 10.500.000 10.731.236,25 17,85 4,84- TRSTHALE2716 1.000.000 989.603,6 1,65 0,45- TRSHEKT32123 500.000 503.957,5 0,84 0,23- TRSISGY12113 1.430.000 1.471.323 2,45 0,66- TRSKFTF62113 900.000 910.369,71 1,51 0,41- TRSKCTF62110 1.900.000 1.912.084,19 3,18 0,86- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.030.905,53 1,72 0,48- TRSOPAS22129 1.400.000 1.426.074,44 2,37 0,64- TRSTPRS12115 6.250.000 6.369.408,75 10,59 2,87- TRSTPRS22114 3.800.000 3.856.516,26 6,41 1,74- TRSVKFB92719 600.000 640.676,34 1,07 0,29- TRSYKBK62914 5.000.000 4.992.717 8,3 2,25- TRSYDAT32212 2.500.000 2.518.119 4,19 1,14Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 59.090.000 60.122.480,41 100 27,13B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 59.090.000 60.122.480,41 100 27,13C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 850 106,68VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_USDTRY0420 16.153 6,76VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 7,22D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 200.000 1.351.211,27 0,99 0,61- US900123AX87 7.900.000 54.062.096,97 39,74 24,4- US900123BZ27 2.000.000 12.614.430,59 9,27 5,69- XS1345632811 2.200.000 14.573.928,62 10,71 6,58- XS1079527211 500.000 3.263.716,04 2,4 1,47- XS1390320981 2.800.000 18.360.657,43 13,49 8,29- XS1219733752 1.700.000 11.618.440,13 8,54 5,24- XS1508914691 200.000 1.308.834,54 0,96 0,59- XS1571399754 1.000.000 6.442.853,7 4,74 2,91- XS1223394914 1.050.000 6.892.779,67 5,07 3,11- XS1605397394 900.000 5.567.592,41 4,09 2,51GRUP TOPLAMI- 20.450.000 136.056.541,37 100 61,4E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 06.04.2020 170.000 170.128,55 0,67 0,08T.Repo 06.04.2020 732.905 1.501.171,23 5,91 0,68Katılma Belgesi TI1 14.958 4.123.553,76 16,22 1,86Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.608.575 26 2,98VOB Nakit Teminat 13.018.295,61 13.018.295,61 51,21 5,87GRUP TOPLAMI- 25.421.724,15 100 11,47ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 221.600.745,93İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ221.600.745,93 % 100 % 100,25B. HAZIR DEĞERLER91.839,99 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar91.839,99 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)87.302,64 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar87.302,64 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)723.366,91 % 100 % 0,33D. BORÇLAR (-)-1.460.061,6 % 100 -% 0,66a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.460.061,6 % 100 -% 0,66NET VARLIK DEĞERİ221.043.193,86Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,3764İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Açıklama03/04/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835375BIST