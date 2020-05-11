***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI- TRFAKYB62011 2.000.000 2.015.926,4 3,36 0,88- TRSARCL72112 4.500.000 4.612.776,3 7,69 2,01- TRSASLN62118 2.000.000 2.022.557,8 3,37 0,88- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.800.554,94 3 0,79- TRSBOLU12115 3.000.000 3.025.249,2 5,05 1,32- TRSBOLU72119 5.000.000 5.049.193,5 8,42 2,21- TRSDEVA52119 2.490.000 2.495.965,79 4,16 1,09- TRSERGL52117 1.500.000 1.532.212,95 2,56 0,67- TRSGRAN23013 10.500.000 10.824.800,7 18,06 4,73- TRSTHALE2716 1.000.000 991.287 1,65 0,43- TRSHEKT32123 500.000 509.608,9 0,85 0,22- TRSISGY12113 1.430.000 1.443.205,34 2,41 0,63- TRSKFTF62113 900.000 916.363,53 1,53 0,4- TRSKCTF62110 1.900.000 1.932.199,3 3,22 0,84- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.035.678,62 1,73 0,45- TRSOPAS22129 1.400.000 1.434.318,9 2,39 0,63- TRSTPRS12115 6.250.000 6.264.001,88 10,45 2,74- TRSTPRS22114 3.800.000 3.801.178 6,35 1,67- TRSVKFB92719 600.000 648.778,38 1,08 0,28- TRSYKBK62914 5.000.000 5.042.581,5 8,41 2,2- TRSYDAT32212 2.500.000 2.551.655,75 4,26 1,11TahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 59.090.000 59.950.094,68 100 26,18B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 59.090.000 59.950.094,68 100 26,18C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XU0300620 800 114,82VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2020 F_USDTRY0620 11.598 7,19VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 5.900 7,41VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 7,53GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 200.000 1.441.736,9 0,98 0,63- US900123AX87 7.900.000 57.835.451,28 39,35 25,26- US900123BH29 1.650.000 11.833.650,61 8,05 5,17- US900123BZ27 2.000.000 14.233.109,54 9,68 6,22- XS1345632811 2.400.000 17.265.462,1 11,75 7,54- XS1079527211 500.000 3.611.215,5 2,46 1,57- XS1390320981 2.600.000 18.528.062,09 12,61 8,09- XS1508914691 200.000 1.412.388,63 0,95 0,62- XS1571399754 1.000.000 7.136.407,75 4,86 3,12- XS1223394914 1.050.000 7.443.926,64 5,07 3,25- XS1605397394 900.000 6.224.388,59 4,24 2,72GRUP TOPLAMI- 20.400.000 146.965.799,62 100 64,19E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 11.05.2020 300.000 300.216,99 1,36 0,13T.Repo 11.05.2020 486.925 500.380,55 2,27 0,22Katılma Belgesi TI1 522 144.937,05 0,66 0,06Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.622.305 30,03 2,89VOB Nakit Teminat 14.486.048,96 14.486.048,96 65,68 6,33GRUP TOPLAMI- 22.053.888,55 100 9,63ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 228.969.782,84İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ228.969.782,84 % 100 % 100,25B. HAZIR DEĞERLER74.319,61 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar74.319,61 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)89.895,52 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar89.895,52 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)745.384,73 % 100 % 0,33D. BORÇLAR (-)-1.471.220,8 % 100 -% 0,64a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.471.220,8 % 100 -% 0,64NET VARLIK DEĞERİ228.408.161,9Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4222İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama08/05/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844237BIST