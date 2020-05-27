***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKYB62011 2.000.000 2.006.286,6 3,35 0,87- TRSARCL72112 4.500.000 4.629.407,4 7,74 2,01- TRSASLN62118 2.000.000 2.031.878 3,4 0,88- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.807.615,8 3,02 0,78- TRSBOLU12115 3.000.000 3.040.311,9 5,08 1,32- TRSBOLU72119 5.000.000 5.071.628 8,48 2,2- TRSDEVA52119 2.490.000 2.509.132,66 4,19 1,09- TRSERGL52117 1.500.000 1.539.255,45 2,57 0,67- TRSGRAN23013 10.500.000 10.542.028,35 17,62 4,57- TRSTHALE2716 1.000.000 984.390 1,65 0,43- TRSHEKT32123 500.000 512.213,35 0,86 0,22- TRSISGY12113 1.430.000 1.449.929,62 2,42 0,63- TRSKFTF62113 900.000 920.751,75 1,54 0,4- TRSKCTF62110 1.900.000 1.941.465,22 3,25 0,84- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.040.818,71 1,74 0,45- TRSOPAS22129 1.400.000 1.401.736 2,34 0,61- TRSTPRS12115 6.250.000 6.292.768,75 10,52 2,73- TRSTPRS22114 3.800.000 3.816.382,94 6,38 1,66- TRSVKFB92719 600.000 652.553,1 1,09 0,28- TRSYKBK62914 5.000.000 5.065.542 8,47 2,2- TRSYDAT32212 2.500.000 2.567.135,5 4,29 1,11Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 59.090.000 59.823.231,11 100 25,95B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 59.090.000 59.823.231,11 100 25,95C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XAUTRYM0620 12.000 384,84VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XU0300620 1.060 118,55VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2020 F_USDTRY0620 10.098 6,87VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 7.150 7,05VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 7,14GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 200.000 1.390.587,75 0,98 0,6- US900123AX87 5.850.000 41.063.331,24 29,08 17,81- US900123BH29 3.650.000 25.328.261,34 17,94 10,99- US900123BZ27 2.000.000 13.916.970,54 9,86 6,04- XS1345632811 2.400.000 16.674.945,65 11,81 7,23- XS1079527211 500.000 3.483.027,14 2,46 1,52- XS1390320981 2.600.000 17.887.680,33 12,67 7,76- XS1508914691 200.000 1.369.681,38 0,97 0,59- XS1571399754 1.000.000 6.916.229,62 4,9 3- XS1223394914 1.050.000 7.158.560,17 5,07 3,11- XS1605397394 900.000 6.021.024,57 4,26 2,61GRUP TOPLAMI- 20.350.000 141.210.299,74 100 61,26E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 27.05.2020 240.000 240.267,95 0,81 0,1T.Repo 27.05.2020 561.540 500.534,25 1,7 0,22T.Repo 27.05.2020 1.019.080 1.001.068,49 3,39 0,43Katılma Belgesi TI1 522 145.333,83 0,49 0,06Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.630.870 22,49 2,88VOB Nakit Teminat 20.969.170,32 20.969.170,32 71,11 9,1GRUP TOPLAMI- 29.487.244,84 29.487.244,84 100 12,79ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 230.520.775,69 230.520.775,69İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ230.520.775,69 % 100 % 100,3B. HAZIR DEĞERLER27.344,87 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar27.344,87 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)85.576,74 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar85.576,74 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)745.384,73 % 100 % 0,32D. BORÇLAR (-)-1.540.990,06 % 100 -% 0,67a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.540.990,06 % 100 -% 0,67NET VARLIK DEĞERİ229.838.091,97Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4311İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama22/05/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847045BIST