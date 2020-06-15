***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
15.06.2020 18:59
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
- TRFAKYB62011 2.000.000 2.015.324,2 3,36 0,87
- TRSARCL72112 4.500.000 4.643.913,15 7,73 2
- TRSASLN62118 2.000.000 2.042.676,2 3,4 0,88
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.816.036,56 3,02 0,78
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.058.296 5,09 1,31
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.098.398 8,49 2,19
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.524.859 4,2 1,09
- TRSERGL52117 1.500.000 1.505.839,8 2,51 0,64
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.601.914,05 17,65 4,56
- TRSTHALE2716 1.000.000 992.137,3 1,65 0,43
- TRSHEKT32123 500.000 500.485,1 0,84 0,21
- TRSISGY12113 1.430.000 1.457.955,5 2,43 0,63
- TRSKFTF62113 900.000 900.922,41 1,5 0,39
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.952.535 3,25 0,84
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.046.949,62 1,75 0,45
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.408.553,16 2,35 0,61
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.327.101,25 10,53 2,72
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.834.518,06 6,38 1,64
- TRSVKFB92719 600.000 657.066 1,09 0,28
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.092.944 8,48 2,19
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.585.639,25 4,3 1,11
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 59.090.000 60.064.063,62 100 25,82
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 59.090.000 60.064.063,62 100 25,82
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XAUTRYM0620 12.000 384,04
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XU0300620 860 126,78
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2020 F_USDTRY0620 10.098 6,87
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 7.150 7,08
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 7,17
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 1.200.000 8.392.323,31 5,88 3,61
- US900123BH29 7.650.000 53.808.735,74 37,71 23,13
- US900123BZ27 2.000.000 14.145.794,57 9,91 6,08
- XS1345632811 2.800.000 19.619.028,24 13,75 8,43
- XS1079527211 500.000 3.505.529,21 2,46 1,5
- XS1390320981 2.600.000 18.069.649,17 12,66 7,77
- XS1508914691 200.000 1.384.352,43 0,97 0,6
- XS1571399754 1.000.000 6.993.311,25 4,9 3,01
- XS1223394914 1.550.000 10.669.041,29 7,48 4,59
- XS1605397394 900.000 6.109.794,83 4,28 2,63
GRUP TOPLAMI
- 20.400.000 142.697.560,05 100 61,35
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 15.06.2020 290.000 290.185,92 0,97 0,12
T.Repo 15.06.2020 2.634.025 6.003.836,71 20,11 2,58
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.641.990 22,25 2,86
Katılma Belgesi TI1 522 145.884,05 0,49 0,06
VOB Nakit Teminat 16.770.568,09 16.770.568,09 29.852.464,77 100 12,83
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 232.614.088,43
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
232.614.088,43 % 100 % 100,25
B. HAZIR DEĞERLER
23.001,8 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
23.001,8 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
79.796,49 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
79.796,49 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
745.384,73 % 100 % 0,32
D. BORÇLAR (-)
-1.439.392,93 % 100 -% 0,62
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.439.392,93 % 100 -% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ
232.022.878,52
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4447
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
12/06/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851290
BIST