***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.651.330,5 8,03 1,99- TRSASLN62118 2.000.000 1.995.100 3,44 0,85- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.819.148,76 3,14 0,78- TRSBOLU12115 3.000.000 3.064.948,8 5,29 1,31- TRSBOLU72119 5.000.000 5.108.296,5 8,82 2,18- TRSDEVA52119 2.490.000 2.530.677,64 4,37 1,08- TRSERGL52117 1.500.000 1.508.233,65 2,6 0,64- TRSGRAN23013 10.500.000 10.623.777,15 18,33 4,54- TRSTHALE2716 1.000.000 995.006,9 1,72 0,43- TRSHEKT32123 500.000 501.379,05 0,87 0,21- TRSISGY12113 1.430.000 1.460.923,61 2,52 0,62- TRSKFTF62113 900.000 902.404,44 1,56 0,39- TRSKCTF62110 1.900.000 1.903.231,52 3,28 0,81- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.049.212,8 1,8 0,46- TRSOPAS22129 1.400.000 1.411.042,64 2,43 0,6- TRSTPRS12115 6.250.000 6.339.797,5 10,94 2,71- TRSTPRS22114 3.800.000 3.841.221,26 6,63 1,64- TRSVKFB92719 600.000 636.552,36 1,1 0,27- TRSYKBK62914 5.000.000 5.103.076,5 8,81 2,18- TRSYDAT32212 2.500.000 2.503.941,75 4,32 1,07Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 57.090.000 57.949.303,32 100 24,76B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 57.090.000 57.949.303,32 100 24,76C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XU0300620 860 131,45VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XAUTRYM0620 12.000 383,92VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2020 F_USDTRY0620 9.098 6,86VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 7.438 7,06VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 1.000 7,16GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 8.437.157,76 5,88 3,6- US900123BH29 7.650.000 54.144.774,23 37,76 23,13- US900123BZ27 2.000.000 14.213.341,61 9,91 6,07- XS1345632811 2.800.000 19.698.888,67 13,74 8,42- XS1079527211 500.000 3.521.791,23 2,46 1,51- XS1390320981 2.600.000 18.135.150,48 12,65 7,76- XS1508914691 200.000 1.389.960,88 0,97 0,59- XS1571399754 1.000.000 7.008.242,72 4,89 2,99- XS1223394914 1.550.000 10.718.071,46 7,47 4,58- XS1605397394 900.000 6.120.262,39 4,27 2,61GRUP TOPLAMI- 20.400.000 143.387.641,44 100 61,26E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 22.06.2020 480.000 480.323,51 1,47 0,21T.Repo 22.06.2020 8.416.000 8.005.378,63 24,45 3,42Katılma Belgesi TI1 522 146.061,33 0,44 0,06Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.645.690 20,3 2,84VOB Nakit Teminat 17.462.117,78 17.462.117,78 53,34 7,46GRUP TOPLAMI- 32.739.571,25 100 13,99ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 234.076.516,01İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ234.076.516,01 % 100 % 100,25B. HAZIR DEĞERLER54.168,46 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar54.168,46 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)79.796,49 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar79.796,49 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)745.384,73 % 100 % 0,32D. BORÇLAR (-)-1.473.485,54 % 100 -% 0,63a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.473.485,54 % 100 -% 0,63NET VARLIK DEĞERİ233.482.380,15Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4538İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama19/06/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852398BIST