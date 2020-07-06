***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.666.200,3 8,04 2- TRSASLN62118 2.000.000 2.001.967,2 3,45 0,86- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.825.389,18 3,15 0,78- TRSBOLU12115 3.000.000 3.078.297,3 5,31 1,32- TRSBOLU72119 5.000.000 5.128.150 8,84 2,2- TRSDEVA52119 2.490.000 2.542.355,24 4,38 1,09- TRSERGL52117 1.500.000 1.513.032,75 2,61 0,65- TRSGRAN23013 10.500.000 10.667.473,95 18,39 4,58- TRSTHALE2716 1.000.000 987.364,1 1,7 0,42- TRSHEKT32123 500.000 503.171,8 0,87 0,22- TRSISGY12113 1.430.000 1.466.877,84 2,53 0,63- TRSKFTF62113 900.000 905.375,79 1,56 0,39- TRSKCTF62110 1.900.000 1.909.500,57 3,29 0,82- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.023.847,44 1,77 0,44- TRSOPAS22129 1.400.000 1.416.048,34 2,44 0,62- TRSTPRS12115 6.250.000 6.365.266,25 10,97 2,73- TRSTPRS22114 3.800.000 3.854.662,62 6,65 1,65- TRSVKFB92719 600.000 639.601,86 1,1 0,27- TRSYKBK62914 5.000.000 4.991.923 8,61 2,14- TRSYDAT32212 2.500.000 2.514.969 4,34 1,08Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 57.090.000 58.001.474,53 100 24,89B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 57.090.000 58.001.474,53 100 24,89C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XAUTRYM0820 5.425 402,23VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XU0300820 611 132,85VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2020 F_XAUTRYM1020 6.575 410,81VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 135,2VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 12.536 7,12VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,23GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 8.450.226,48 5,9 3,63- US900123BH29 7.650.000 54.115.681,65 37,77 23,22- US900123BZ27 2.000.000 14.174.301,52 9,89 6,08- XS1345632811 2.800.000 19.717.003,53 13,76 8,46- XS1079527211 500.000 3.438.444,98 2,4 1,48- XS1390320981 2.600.000 18.129.503,65 12,65 7,78- XS1508914691 200.000 1.389.144,5 0,97 0,6- XS1571399754 1.000.000 7.002.649,59 4,89 3- XS1223394914 1.550.000 10.747.946,71 7,5 4,61- XS1605397394 900.000 6.113.026,75 4,27 2,62GRUP TOPLAMI- 20.400.000 143.277.929,35 100 61,48E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 06.07.2020 270.000 8.005.043,29 25,2 3,44BPP 06.07.2020 7.766.235 270.173,1 0,85 0,12Katılma Belgesi TI1 522 146.422,61 0,46 0,06Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.830.035 21,51 2,93VOB Nakit Teminat 16.508.363,67 16.508.363,67 51,98 7,08GRUP TOPLAMI- 31.760.037,67 100 13,63ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 233.039.441,54İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ233.039.441,54 % 100 % 100,21B. HAZIR DEĞERLER138.689,08 % 100 % 0,06a) Kasab) Bankalar138.689,08 % 100 % 0,06c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)74.086,18 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar74.086,18 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)685.719,3 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-1.382.310,12 % 100 -% 0,59a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.382.310,12 % 100 -% 0,59NET VARLIK DEĞERİ232.555.625,98Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,448İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama03/07/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855263BIST