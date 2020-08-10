***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.587.614,55 7,94 1,95- TRSASLN62118 2.000.000 2.019.239,2 3,49 0,86- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.800.979,92 3,12 0,77- TRSBOLU12115 3.000.000 3.022.059 5,23 1,28- TRSBOLU72119 5.000.000 5.041.644,5 8,72 2,14- TRSDEVA52119 2.490.000 2.496.455,82 4,32 1,06- TRSERGL52117 1.500.000 1.525.140,15 2,64 0,65- TRSGRAN23013 10.500.000 10.777.402,65 18,64 4,58- TRSTHALE2716 1.000.000 1.001.267,5 1,73 0,43- TRSHEKT32123 500.000 507.681,8 0,88 0,22- TRSISGY12113 1.430.000 1.440.361,92 2,49 0,61- TRSKFTF62113 900.000 912.847,14 1,58 0,39- TRSKCTF62110 1.900.000 1.925.263,92 3,33 0,82- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.033.465,22 1,78 0,43- TRSOPAS22129 1.400.000 1.428.573,02 2,47 0,6- TRSTPRS12115 6.250.000 6.266.318,13 10,84 2,66- TRSTPRS22114 3.800.000 3.801.900 6,58 1,62- TRSVKFB92719 600.000 647.289,6 1,11 0,27- TRSYKBK62914 5.000.000 5.034.322,5 8,71 2,14- TRSYDAT32212 2.500.000 2.542.988,75 4,4 1,08Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 57.090.000 57.812.815,3 100 24,56B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 57.090.000 57.812.815,3 100 24,56C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYOMLAR 31.08.2020 F_XAUTRYM0820 5.425 476,85VIOP UZUN POZİSYOMLAR 31.08.2020 F_XU0300820 261 1.196VIOP UZUN POZİSYOMLAR 31.10.2020 F_XAUTRYM1020 6.575 492,1VIOP UZUN POZİSYOMLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 1.241VIOP KISA POZİSYOMLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 13.036 7,37VIOP KISA POZİSYOMLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,51GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 8.966.481,25 5,83 3,81- US900123BH29 8.150.000 60.269.773,17 39,2 25,61- US900123BZ27 2.000.000 14.677.711,79 9,55 6,24- XS1345632811 2.800.000 20.820.253,38 13,54 8,85- XS1079527211 500.000 3.627.939,5 2,36 1,54- XS1390320981 2.600.000 19.014.864,33 12,37 8,08- XS1508914691 200.000 1.457.198,6 0,94 0,61- XS1571399754 1.000.000 7.312.564,67 4,76 3,11- XS1223394914 1.550.000 11.282.846,35 7,34 4,79- XS1605397394 900.000 6.320.168,19 4,11 2,69GRUP TOPLAMI- 20.900.000 153.749.801,23 100 65,33E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 10.08.2020 100.000 100.081,37 0,42 0,04Katılma Belgesi TI1 2.300 649.355,68 2,73 0,28Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.849.975 28,79 2,91VOB Nakit Teminat 16.194.331,66 16.194.331,66 68,06 6,88GRUP TOPLAMI- 23.793.743,71 100 10,11ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 235.356.360,23İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ235.356.360,23 % 100 % 100,24B. HAZIR DEĞERLER26.663,773 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar26.663,773 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)81.922,02 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar81.922,02 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)685.719,3 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-1.348.584,7 % 100 -% 0,57a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.348.584,7 % 100 -% 0,57NET VARLIK DEĞERİ234.802.080,62Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,462İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama07/08/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867723BIST