***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.611.656,7 8,21 2,09- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.814.067 3,23 0,82- TRSBOLU12115 3.000.000 3.044.835,9 5,42 1,38- TRSBOLU72119 5.000.000 5.074.904,5 9,04 2,3- TRSDEVA52119 2.490.000 2.523.010,68 4,49 1,14- TRSERGL52117 1.500.000 1.502.823,75 2,68 0,68- TRSGRAN23013 10.500.000 10.883.315,1 19,39 4,94- TRSTHALE2716 1.000.000 1.000.384,2 1,78 0,45- TRSHEKT32123 500.000 514.180 0,92 0,23- TRSISGY12113 1.430.000 1.451.220,06 2,59 0,66- TRSKFTF62113 900.000 918.868,59 1,64 0,42- TRSKCTF62110 1.900.000 1.937.938,25 3,45 0,88- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.041.253,54 1,85 0,47- TRSOPAS22129 1.400.000 1.407.998,62 2,52 0,65- TRSTPRS12115 6.250.000 6.292.811,88 11,21 2,85- TRSTPRS22114 3.800.000 3.831.397,12 6,82 1,74- TRSVKFB92719 600.000 653.506,26 1,16 0,3- TRSYKBK62914 5.000.000 5.068.501 9,03 2,3- TRSYDAT32212 2.500.000 2.565.423,25 4,57 1,16Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.138.096,38 100 25,46B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.138.096,38 100 25,46C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.10.2020 F_XU0301020 61 1.226,25VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2020 F_XAUTRYM1020 12.000 474,42VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 1.239VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 13.036 7,59VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,73GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 9.170.169,07 6,46 4,16- US900123BH29 8.150.000 62.605.420,06 44,12 28,39- XS1345632811 2.800.000 20.918.876,63 14,74 9,49- XS1079527211 500.000 3.728.641,55 2,63 1,7- XS1390320981 2.600.000 19.694.804,39 13,88 8,93- XS1508914691 200.000 1.508.210,68 1,06 0,68- XS1571399754 1.000.000 7.416.762,01 5,23 3,36- XS1223394914 1.550.000 11.686.564,46 8,24 5,3- XS1605397394 700.000 5.164.664,41 3,64 2,34GRUP TOPLAMI- 18.700.000 141.894.113,27 100 64,35E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 07.09.2020 230.000 230.196,6 1,02 0,1Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.861.925 30,54 3,11VOB Nakit Teminat 15.379.330,98 15.379.330,98 68,44 6,97GRUP TOPLAMI- 22.471.452,58 100 10,18ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 220.503.662,23İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ220.503.662,23 % 100 % 93,21B. HAZIR DEĞERLER16.660.645,88 % 100 % 7,04a) Kasab) Bankalar16.660.645,88 % 100 % 7,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)83.356,45 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar83.356,45 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)685.719,3 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-1.370.747,92 % 100 -% 0,58a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.370.747,92 % 100 -% 0,58NET VARLIK DEĞERİ236.562.635,94Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,473İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama04/09/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873763BIST