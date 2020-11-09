***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.547.316,06 8,04 1,87- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.842.700,33 3,26 0,76- TRSBOLU12115 3.000.000 3.034.463,84 5,37 1,25- TRSBOLU72119 5.000.000 5.124.401,88 9,06 2,11- TRSDEVA52119 2.490.000 2.501.987,52 4,42 1,03- TRSERGL52117 1.500.000 1.538.481,56 2,72 0,63- TRSGRAN23013 10.500.000 11.169.205,35 19,75 4,59- TRSHEKT32123 500.000 512.022,33 0,91 0,21- TRSISGY12113 1.430.000 1.441.650,09 2,55 0,59- TRSKCTF62110 1.900.000 1.941.113,02 3,43 0,8- TRSKFTF62113 900.000 919.253,26 1,63 0,38- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.045.187,14 1,85 0,43- TRSOPAS22129 1.400.000 1.440.263,46 2,55 0,59- TRSTHALE2716 1.000.000 1.007.136,67 1,77 0,41- TRSTPRS12115 6.250.000 6.286.451,68 11,12 2,59- TRSTPRS22114 3.800.000 3.805.188,96 6,73 1,56- TRSVKFB92719 600.000 653.845,46 1,16 0,27- TRSYDAT32212 2.500.000 2.559.980,8 4,53 1,05- TRSYKBK62914 5.000.000 5.172.511,44 9,15 2,13Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.543.160,84 100 23,25B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.543.160,84 100 23,25C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 (SHORT) -13.866 8,73VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XAUTRYM1220 (LONG) 8.000 549,83VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 (LONG) 610 1.306,25GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- US900123BH29 6.650.000 56.870.552,82 41,7 23,39- USM8931TAA71 1.200.000 10.274.466,34 7,53 4,23- XS1079527211 500.000 4.295.228,52 3,15 1,77- XS1223394914 1.550.000 13.086.930,65 9,6 5,38- XS1345632811 2.800.000 24.055.043,44 17,64 9,89- XS1390320981 2.400.000 20.335.126,91 14,91 8,36- XS1508914691 200.000 1.688.257,81 1,24 0,69- XS1605397394 700.000 5.764.040,28 4,23 2,37GRUP TOPLAMI- 16.000.000 136.369.646,75 100 56,08E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 20.11.2020 443.950,96 442.056,96 0,88 0,18BPP 09.11.2020 70.083,42 70.083,42 0,14 0,03T.Repo 09.11.2020 14.517.376,16 14.517.376,16 28,88 5,97T.Repo 09.11.2020 4.505.392,6 4.505.392,6 8,96 1,85T.Repo 09.11.2020 5.506.590,96 5.506.590,96 10,96 2,26T.Repo 09.11.2020 5.506.590,96 5.506.590,96 10,96 2,26Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.893.440 13,71 2,83VOB Nakit Teminat 12.822.871,18 12.822.871,18 25,51 5,27GRUP TOPLAMI- 50.264.402,24 100 20,67ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 243.177.209,84İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ243.177.209,84 % 100 % 100,1B. HAZIR DEĞERLER558.696,55 % 100 % 0,23a) Kasab) Bankalar558.696,55 % 100 % 0,23c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)79.810,7 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar79.810,7 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)625.405,67 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.495.388,69 % 100 -% 0,62a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.495.388,69 % 100 -% 0,62NET VARLIK DEĞERİ242.945.734,06Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5127İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama06/11/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887593BIST