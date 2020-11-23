***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.559.438,09 8,08 1,92- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.852.099,21 3,28 0,78- TRSBOLU12115 3.000.000 3.052.489,55 5,41 1,29- TRSBOLU72119 5.000.000 5.147.764,27 9,12 2,17- TRSDEVA52119 2.490.000 2.536.723,47 4,5 1,07- TRSERGL52117 1.500.000 1.545.944,16 2,74 0,65- TRSGRAN23013 10.500.000 10.844.265,16 19,22 4,57- TRSHEKT32123 500.000 TRSISGY12113 1.430.000 1.449.907,45 2,57 0,61- TRSKCTF62110 1.900.000 1.950.796,19 3,46 0,82- TRSKFTF62113 900.000 923.804,63 1,64 0,39- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.050.856,48 1,86 0,44- TRSOPAS22129 1.400.000 1.400.580,41 2,48 0,59- TRSTHALE2716 1.000.000 1.013.390,1 1,79 0,44- TRSTPRS12115 6.250.000 6.322.943,2 11,21 2,67- TRSTPRS22114 3.800.000 3.823.120,78 6,78 1,61- TRSVKFB92719 600.000 657.520,92 1,17 0,28- TRSYDAT32212 2.500.000 2.575.764,91 4,57 1,09- TRSYKBK62914 5.000.000 5.199.120,27 9,21 2,19Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.421.140,35 100 23,8B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.421.140,35 100 23,8C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (SHORT) -1.712 7,91VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 (SHORT) -4.866 7,72GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 9.253.378,81 21,65 3,9- XS1223394914 1.550.000 11.828.852,78 27,68 4,99- XS1345632811 2.800.000 21.650.968,66 50,67 9,13GRUP TOPLAMI- 5.550.000 42.733.200,25 100 18,02E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.814.397,28 1,3159 0,7655BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.814.397,28 1,3159 0,7655BPP 05.01.2021 3.253.288,49 3.192.217,72 2,3152 1,3467BPP 30.11.2020 401.698,63 400.508,83 0,2905 0,169BPP 29.12.2020 6.870.482,74 6.763.813,95 4,9055 2,8535BPP 05.01.2021 8.355.685,75 8.198.832,71 5,9463 3,4589T.Repo 23.11.2020 1.001.222,19 1.001.222,19 0,7261 0,4224T.Repo 23.11.2020 16.019.555,07 16.019.555,07 11,6183 6,7583T.Repo 23.11.2020 16.019.555,07 16.019.555,07 11,6183 6,7583T.Repo 23.11.2020 16.019.555,07 16.019.555,07 11,6183 6,7583T.Repo 23.11.2020 18.021.999,45 18.021.999,45 13,0706 7,603T.Repo 23.11.2020 4.004.888,77 4.004.888,77 2,9046 1,6896T.Repo 23.11.2020 4.004.888,77 4.004.888,77 2,9046 1,6896T.Repo 23.11.2020 4.004.888,77 4.004.888,77 2,9046 1,6896Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.904.550 576 2,9129VOB Nakit Teminat 29.697.003,86 29.697.003,86 21,5379 12,5284GRUP TOPLAMI- 137.882.274,79 100 58,17ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 237.036.615,38İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ237.036.615,38 % 100 % 96,69B. HAZIR DEĞERLER52.952,92 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar52.952,92 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)8.971.892,31 % 100 % 3,66a) Takastan Alacaklar8.892.081,61 % 99,11 % 3,63b) Diğer Alacaklar78.910,7 % 0,89 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)645.791,84 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.558.956,71 % 100 -% 0,64a) Takasa Borçlar0 % 0b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.558.956,71 % 100 -% 0,64NET VARLIK DEĞERİ245.148.295,73Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5265İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama20/11/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889643BIST