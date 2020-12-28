***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.623.615,01 8,13 1,85- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.844.222,78 3,24 0,74- TRSBOLU12115 3.000.000 3.098.023,71 5,45 1,24- TRSBOLU72119 5.000.000 5.160.412,08 9,08 2,07- TRSDEVA52119 2.490.000 2.573.664,11 4,53 1,03- TRSERGL52117 1.500.000 1.521.328,25 2,68 0,61- TRSGRAN23013 10.500.000 11.020.859,18 19,39 4,42- TRSHEKT32123 500.000 504.546,76 0,89 0,2- TRSISGY12113 1.430.000 1.469.862,63 2,59 0,59- TRSKCTF62110 1.900.000 1.925.462,17 3,39 0,77- TRSKFTF62113 900.000 907.536,6 1,6 0,36- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.023.531,86 1,8 0,41- TRSOPAS22129 1.400.000 1.423.893,42 2,5 0,57- TRSTHALE2716 1.000.000 1.008.115,21 1,77 0,41- TRSTPRS12115 6.250.000 6.407.908,84 11,27 2,57- TRSTPRS22114 3.800.000 3.888.866,47 6,84 1,56- TRSVKFB92719 600.000 642.930,92 1,13 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.534.293,44 4,46 1,02- TRSYKBK62914 5.000.000 5.266.242,73 9,26 2,11Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.845.316,18 100 22,79B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.845.316,18 100 22,79C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (SHORT) -1.412 7,72GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 9.292.079,89 100 3,72GRUP TOPLAMI- 1.200.000 9.292.079,89 100 3,72E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 28.12.2020 15.022.191,78 15.022.191,78 8,1938 6,0216T.Repo 28.12.2020 15.022.191,78 15.022.191,78 8,1938 6,0216T.Repo 28.12.2020 15.022.191,78 15.022.191,78 8,1938 6,0216T.Repo 28.12.2020 35.051.780,82 35.051.780,82 19,1189 14,0503T.Repo 28.12.2020 35.051.780,82 35.051.780,82 19,1189 14,0503T.Repo 28.12.2020 9.013.315,07 9.013.315,07 4,9163 3,6129BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.842.600,92 15 0,7386BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.842.600,92 15 0,7386BPP 18.01.2021 2.026.849,32 2.006.678,81 1,0945 0,8044BPP 18.01.2021 3.040.273,97 3.010.018,19 1,6418 1,2065BPP 05.01.2021 3.253.288,49 3.241.838,68 1,7682 1,2995BPP 18.01.2021 373.214,68 369.732,15 0,2017 0,1482BPP 04.01.2021 407.233,97 405.989,71 0,2214 0,1627BPP 28.12.2020 4.882.308,49 4.882.308,49 2,663 1,957BPP 04.01.2021 5.088.219,18 5.072.669,23 2,7669 2,0333BPP 28.12.2020 530.755,79 530.755,79 0,2895 0,2128BPP 29.12.2020 6.870.482,74 6.867.497,12 3,7459 2,7528BPP 28.12.2020 753.616,44 753.616,44 0,4111 0,3021BPP 05.01.2021 8.355.685,75 8.326.278,28 4,5415 3,3375Vadeli Mevduat 27.01.2021 6.000.000 6.014.483,73 3,2806 2,4109Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.935.275 3,7828 2,78VOB Nakit Teminat 7.050.317,47 7.050.317,47 3,8456 2,8261GRUP TOPLAMI- 183.336.112,98 100 73,49ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 249.473.509,05İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ249.473.509,05 % 100 % 100,3B. HAZIR DEĞERLER127.959,18 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar127.959,18 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)86.136,75 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar86.136,75 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)645.791,84 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.609.163,42 % 100 -% 0,65a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.609.163,42 % 100 -% 0,65NET VARLIK DEĞERİ248.724.233,4Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5487İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25/12/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895266BIST