***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 103,03 4.636.558,39 8,14 1,85- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 102,78 1.849.975,24 3,25 0,74- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 11.01.2021 TRSBOLU12115 3 3..211,73 5,45 1,24- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 103,48 5.173.956,24 9,08 2,07- DEVA HOLDİNG A.Ş. 04.05.2021 TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 103,66 2.581.116,55 4,53 1,03- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 28.05.2021 TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 101,74 1.526.117,67 2,68 0,61- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 105,33 11.059.345,01 19,41 4,42- HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 10.03.2021 TRSHEKT32123 3 500.000 100,79 101,25 506.232,29 0,89 0,2- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.01.2021 TRSISGY12113 3 1.430.000 103,19 103,1 1.474.290,61 2,58 0,59- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55 101,64 1.931.078,12 3,39 0,77- KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 10.06.2021 TRSKFTF62113 3 900.000 101,19 101,16 910.447,44 1,6 0,36- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 100,69 1.027.044,55 1,79 0,4- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 19.02.2021 TRSOPAS22129 3 1.400.000 102,36 102,04 1.428.602,38 2,51 0,57- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 100 999.992,96 1,75 0,4- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22.01.2021 TRSTPRS12115 3 6.250.000 103,01 102,75 6.421.653,85 11,27 2,56- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 05.02.2021 TRSTPRS22114 3 3.800.000 103,76 102,67 3.901.643,91 6,85 1,56- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 107,46 644.756,5 1,13 0,26- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 101,74 2.543.488,2 4,46 1,02- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 105,26 5.262.866,94 9,24 2,1Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.986.378,55 100 22,75B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.986.378,55 100 22,75C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (SHORT) -1.412 7,58GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 6 1.200.000 103,19 102,57 9.132.121,01 100 3,65GRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 04.01.2021 37.072.175,34 37.072.175,34 20,1085 14,8005T.Repo 04.01.2021 41.079.978,08 41.079.978,08 22,2824 16,4005T.Repo 04.01.2021 41.079.978,08 41.079.978,08 22,2824 16,4005T.Repo 04.01.2021 9.017.556,16 9.017.556,16 4,8913 3,6001T.Repo 04.01.2021 9.017.556,16 9.017.556,16 4,8913 3,6001BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.848.294,03 125 0,7379BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.848.294,03 125 0,7379BPP 18.01.2021 2.026.849,32 2.013.379,91 1,0921 0,8038BPP 18.01.2021 3.040.273,97 3.020.069,85 1,6381 1,2057BPP 05.01.2021 3.253.288,49 3.251.855,06 1,7639 1,2983BPP 18.01.2021 373.214,68 370.889,37 0,2012 0,1481BPP 04.01.2021 407.233,97 407.233,97 0,2209 0,1626BPP 04.01.2021 500.967,12 500.967,12 0,2717 0,2BPP 04.01.2021 5.088.219,18 5.088.219,18 2,7599 2,0314BPP 05.01.2021 8.355.685,75 8.352.004,14 4,5302 3,3344Vadeli Mevduat 27.01.2021 6.000.000 6.034.819,71 3,2734 2,4093Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.098.320 3,8502 2,8339VOB Nakit Teminat 7.259.208,15 7.259.208,15 3,9375 2,8981GRUP TOPLAMI- 184.360.798,34 100 73,6ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 250.479.297,91İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ250.479.297,91 % 100 % 100,3B. HAZIR DEĞERLER27.256,74 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar27.256,74 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)80.674,14 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar80.674,14 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)580.385,67 % 100 % 0,23D. BORÇLAR (-)-1.447.075,46 % 100 -% 0,58a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.447.075,46 % 100 -% 0,58NET VARLIK DEĞERİ249.720.539Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5549İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama31/12/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896776BIST