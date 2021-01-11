***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 385.000 4.935.700 24,04 1,89HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 2.750.000 15.592.300 75,96 5,97Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 3.135.000 20.528.000 100 7,86B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 4.500.000 4.649.538 8,16 1,78- 1.800.000 1.855.745,65 3,26 0,71- 3.000.000 3.116.427 5,47 1,19- 5.000.000 5.028.351,75 8,82 1,93- 2.490.000 2.588.590,56 4,54 0,99- 1.500.000 1.530.920,94 2,69 0,59- 10.500.000 11.098.446,48 19,47 4,25- 500.000 507.923,45 0,89 0,19- 1.430.000 1.478.731,93 2,59 0,57- 1.900.000 1.936.710,44 3,4 0,74- 900.000 913.367,62 1,6 0,35- 1.020.000 1.030.569,29 1,81 0,39- 1.400.000 1.433.326,92 2,51 0,55- 1.000.000 1.002.995,86 1,76 0,38- 6.250.000 6.444.964,23 11,3 2,47- 3.800.000 3.914.463,33 6,87 1,5- 600.000 646.587,25 1,12 0,25- 2.500.000 2.552.716,32 4,48 0,98- 5.000.000 5.279.524,03 9,26 2,02Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 57.009.901,03 100 21,83B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 57.009.901,03 100 21,83C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 300 7,5VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 10.000 451,52KISA UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XU0300221 (SHORT) -450 1.717,25GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 11.01.2021 2.002.871,78 2.002.871,78 1,0905 0,7668T.Repo 11.01.2021 2.002.871,78 2.002.871,78 1,0905 0,7668T.Repo 11.01.2021 2.002.871,78 2.002.871,78 1,0905 0,7668T.Repo 11.01.2021 48.068.922,74 48.068.922,74 26,1708 18,4023T.Repo 11.01.2021 48.068.922,74 48.068.922,74 26,1708 18,4023T.Repo 11.01.2021 48.068.922,74 48.068.922,74 26,1708 18,4023T.Repo 11.01.2021 8.011.506,85 8.011.506,85 4,3618 3,0671BPP 11.01.2021 10.013,81 10.013,81 055 038BPP 18.01.2021 2.026.849,32 2.020.103,39 1,0998 0,7734BPP 18.01.2021 3.040.273,97 3.030.155,07 1,6497 1,16BPP 18.01.2021 373.214,68 372.050,21 0,2026 0,1424Vadeli Mevduat 27.01.2021 6.000.000 6.055.224,45 3,2967 2,3181Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.103.225 3,8673 2,7193VOB Nakit Teminat 6.856.145,67 6.856.145,67 3,7328 2,6247GRUP TOPLAMI- 183.673.808,01 100 70,32ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 261.211.709,04İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ261.211.709,04 % 100 % 104,78B. HAZIR DEĞERLER81.979,6 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar81.979,6 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)14.087.029,52 % 100 % 5,65a) Takastan Alacaklar14.006.355,4 % 99,43 % 5,62b) Diğer Alacaklar80.674,12 % 0,57 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)580.385,67 % 100 % 0,23D. BORÇLAR (-)-26.657.936,08 % 100 -% 10,69a) Takasa Borçlar-25.367.930,18 % 95,16 -% 10,18b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.290.005,9 % 4,84 -% 0,52NET VARLIK DEĞERİ249.303.167,75Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5523İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08/01/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900938BIST