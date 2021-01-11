***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
11.01.2021 20:24
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 385.000 4.935.700 24,04 1,89
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 2.750.000 15.592.300 75,96 5,97
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.135.000 20.528.000 100 7,86
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 4.500.000 4.649.538 8,16 1,78
- 1.800.000 1.855.745,65 3,26 0,71
- 3.000.000 3.116.427 5,47 1,19
- 5.000.000 5.028.351,75 8,82 1,93
- 2.490.000 2.588.590,56 4,54 0,99
- 1.500.000 1.530.920,94 2,69 0,59
- 10.500.000 11.098.446,48 19,47 4,25
- 500.000 507.923,45 0,89 0,19
- 1.430.000 1.478.731,93 2,59 0,57
- 1.900.000 1.936.710,44 3,4 0,74
- 900.000 913.367,62 1,6 0,35
- 1.020.000 1.030.569,29 1,81 0,39
- 1.400.000 1.433.326,92 2,51 0,55
- 1.000.000 1.002.995,86 1,76 0,38
- 6.250.000 6.444.964,23 11,3 2,47
- 3.800.000 3.914.463,33 6,87 1,5
- 600.000 646.587,25 1,12 0,25
- 2.500.000 2.552.716,32 4,48 0,98
- 5.000.000 5.279.524,03 9,26 2,02
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 57.009.901,03 100 21,83
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 57.009.901,03 100 21,83
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 300 7,5
VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 10.000 451,52
KISA UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XU0300221 (SHORT) -450 1.717,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 11.01.2021 2.002.871,78 2.002.871,78 1,0905 0,7668
T.Repo 11.01.2021 2.002.871,78 2.002.871,78 1,0905 0,7668
T.Repo 11.01.2021 2.002.871,78 2.002.871,78 1,0905 0,7668
T.Repo 11.01.2021 48.068.922,74 48.068.922,74 26,1708 18,4023
T.Repo 11.01.2021 48.068.922,74 48.068.922,74 26,1708 18,4023
T.Repo 11.01.2021 48.068.922,74 48.068.922,74 26,1708 18,4023
T.Repo 11.01.2021 8.011.506,85 8.011.506,85 4,3618 3,0671
BPP 11.01.2021 10.013,81 10.013,81 055 038
BPP 18.01.2021 2.026.849,32 2.020.103,39 1,0998 0,7734
BPP 18.01.2021 3.040.273,97 3.030.155,07 1,6497 1,16
BPP 18.01.2021 373.214,68 372.050,21 0,2026 0,1424
Vadeli Mevduat 27.01.2021 6.000.000 6.055.224,45 3,2967 2,3181
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.103.225 3,8673 2,7193
VOB Nakit Teminat 6.856.145,67 6.856.145,67 3,7328 2,6247
GRUP TOPLAMI
- 183.673.808,01 100 70,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 261.211.709,04
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
261.211.709,04 % 100 % 104,78
B. HAZIR DEĞERLER
81.979,6 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
81.979,6 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
14.087.029,52 % 100 % 5,65
a) Takastan Alacaklar
14.006.355,4 % 99,43 % 5,62
b) Diğer Alacaklar
80.674,12 % 0,57 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
580.385,67 % 100 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-26.657.936,08 % 100 -% 10,69
a) Takasa Borçlar
-25.367.930,18 % 95,16 -% 10,18
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.290.005,9 % 4,84 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ
249.303.167,75
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5523
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
08/01/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900938
BIST