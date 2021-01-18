***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 15.000 1.594.500 12,88 0,64Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 250.000 1.652.500 13,35 0,66Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 47.000 1.554.760 12,56 0,62Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 125.000 1.653.750 13,35 0,66HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 835.000 4.426.750 35,75 1,77Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 70.000 1.499.400 12,11 0,6Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.342.000 12.381.660 100 4,95B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFFNBK52113 4.705.000 4.712.528,58 7,05 1,88- TRFGRFA52114 3.260.000 3.081.300,82 4,61 1,23- TRFYKBK42145 5.000.000 5.009.526,07 7,49 2- TRSARCL72112 4.500.000 4.662.553,95 6,97 1,86- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.861.534,05 2,78 0,74- TRSBOLU72119 5.000.000 5.045.612,33 7,55 2,02- TRSDEVA52119 2.490.000 2.596.086,21 3,88 1,04- TRSERGL52117 1.500.000 1.534.377,9 2,29 0,61- TRSGRAN23013 10.500.000 11.139.288,9 16,66 4,45- TRSHEKT32123 500.000 509.620,25 0,76 0,2- TRSISGY12113 1.430.000 1.483.186,62 2,22 0,59- TRSKCTF62110 1.900.000 1.942.359,19 2,9 0,78- TRSKFTF62113 900.000 916.297,17 1,37 0,37- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.034.106,14 1,55 0,41- TRSOPAS22129 1.400.000 1.438.067,08 2,16 0,58- TRSTHALE2716 1.000.000 1.006.007,77 1,5 0,41- TRSTPRS12115 6.250.000 6.468.349,13 9,67 2,59- TRSTPRS22114 3.800.000 3.925.548,36 5,87 1,57- TRSVKFB92719 600.000 648.423,21 0,97 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.561.977,93 3,83 1,02- TRSYKBK62914 5.000.000 5.296.233,83 7,92 2,12Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 65.055.000 66.872.985,46 100 26,73B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 65.055.000 66.872.985,46 100 26,73C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 1.700 7,61VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 17.000 450,3GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 18.01.2021 15.020.589,04 15.020.589,04 8,7856 629T.Repo 18.01.2021 16.021.961,64 16.021.961,64 9,3714 6,4031T.Repo 18.01.2021 19.026.079,45 19.026.079,45 11,1285 7,6037T.Repo 18.01.2021 34.046.668,49 34.046.668,49 19,9141 13,6066T.Repo 18.01.2021 35.048.041,1 35.048.041,1 20,4998 1468BPP 19.02.2021 15.262.602,74 15.028.953,53 8,7905 662BPP 18.01.2021 175.235,17 175.235,17 0,1025 0,07BPP 18.01.2021 2.026.849,32 2.026.849,32 1,1855 0,81BPP 18.01.2021 3.040.273,97 3.040.273,97 1,7783 1,215BPP 18.01.2021 373.214,68 373.214,68 0,2183 0,1492Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.009.771,79 2,9302 221Vadeli Mevduat 27.01.2021 6.000.000 6.075.698,17 3,5537 2,4281Vadeli Mevduat 18.02.2021 6.000.000 6.017.619,22 3,5197 2,4049Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.110.200 4,1588 2,8416VOB Nakit Teminat 6.946.254,36 6.946.254,36 4,0629 2,776GRUP TOPLAMI- 170.967.409,93 100 68,33ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 250.222.055,4İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ250.222.055,4 % 100 % 100,21B. HAZIR DEĞERLER116.503,38 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar116.503,38 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)80.674,14 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar80.674,14 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)580.385,67 % 100 % 0,23D. BORÇLAR (-)-1.292.965,7 % 100 -% 0,52a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.292.965,7 % 100 -% 0,52NET VARLIK DEĞERİ249.706.652,89Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5548İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15/01/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903167BIST