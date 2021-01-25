***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 15.000 1.602.000 12,83 0,64Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 250.000 1.730.000 13,86 0,69Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 47.000 1.663.800 13,32 0,66Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 125.000 1.611.250 12,91 0,64HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 835.000 4.334.400 34,73 1,74Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 70.000 1.541.400 12,35 0,61Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.342.000 12.482.850 100 4,98B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBK42129 6.460.000 6.203.309,96 8,46 2,47- TRFFNBK52113 4.705.000 4.726.707,65 6,44 1,88- TRFGRFA52114 3.260.000 3.092.080,33 4,22 1,23- TRFYKBK42145 5.000.000 5.026.289,47 6,85 2- TRSARCL72112 4.500.000 4.511.974,95 6,15 1,8- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.867.340,5 2,55 0,74- TRSBOLU72119 5.000.000 5.062.932,16 6,9 2,02- TRSDEVA52119 2.490.000 2.603.603,57 3,55 1,04- TRSERGL52117 1.500.000 1.539.284,17 2,1 0,61- TRSGRAN23013 10.500.000 11.179.203,75 15,24 4,46- TRSHEKT32123 500.000 511.322,73 0,7 0,2- TRSISGY12113 1.430.000 1.487.654,74 2,03 0,59- TRSKCTF62110 1.900.000 1.948.024,41 2,66 0,78- TRSKFTF62113 900.000 919.236,11 1,25 0,37- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.037.655,87 1,4 0,42- TRSOPAS22129 1.400.000 1.442.822,91 1,96 0,59- TRSTHALE2716 1.000.000 1.009.028,73 1,38 0,4- TRSTPRS12313 6.700.000 6.710.364,16 9,15 2,67- TRSTPRS22114 3.800.000 3.941.145,3 5,37 1,57- TRSVKFB92719 600.000 650.264,38 0,89 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.571.273,13 3,51 1,02- TRSYKBK62914 5.000.000 5.312.996,52 7,24 2,12Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 71.965.000 73.354.515,5 100 29,24B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 71.965.000 73.354.515,5 100 29,24C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 1.700 7,49VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 17.000 447,44GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 25.01.2021 18.025.816,44 18.025.816,44 10,9232 7,1856T.Repo 25.01.2021 40.057.369,86 40.057.369,86 24,2738 15,968T.Repo 25.01.2021 50.071.712,33 50.071.712,33 30,3423 19,96T.Repo 25.01.2021 10.014.342,47 10.014.342,47 6,0685 3,992BPP 19.02.2021 15.262.602,74 15.079.756,74 9,138 6,0112BPP 25.01.2021 781.121,92 781.121,92 0,4733 0,3114Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.026.918,41 3,0462 239Vadeli Mevduat 27.01.2021 6.000.000 6.096.241,13 3,6942 2,4301Vadeli Mevduat 18.02.2021 6.000.000 6.038.240,37 3,659 2,407Katılma Belgesi ısz 5.000.000 7.117.185 4,3129 2,8371VOB Nakit Teminat 6.714.058,82 6.714.058,82 4,0686 2,6764GRUP TOPLAMI- 165.022.763,49 100 65,78ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 250.860.128,98İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ250.860.128,98 % 100 % 100,25B. HAZIR DEĞERLER29.019,18 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar29.019,18 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)88.474,14 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklar0 % 0b) Diğer Alacaklar88.474,14 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)580.385,67 % 100 % 0,23D. BORÇLAR (-)-1.311.788,79 % 100 -% 0,52a) Takasa Borçlar0 % 0b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.311.788,79 % 100 -% 0,52NET VARLIK DEĞERİ250.246.219,19Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5582İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22/01/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904289BIST