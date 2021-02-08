***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.02.2021 21:43
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 25.000 2.517.500 10,41 1
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 359.000 2.491.460 10,3 0,99
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 72.000 2.442.240 10,1 0,97
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 207.500 2.523.200 10,43 1
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 2.180.000 11.665.450 48,23 4,63
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 120.000 2.551.200 10,55 1,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.963.500 24.191.050 100 9,6
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBK42129 6.460.000 6.247.243,13 8,53 2,47
- TRFFNBK52113 4.705.000 4.755.573,67 6,5 1,89
- TRFGRFA52114 3.260.000 3.113.660,23 4,25 1,24
- TRFYKBK42145 5.000.000 5.060.445,47 6,91 2,01
- TRSARCL72112 4.500.000 4.544.127,83 6,21 1,8
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.808.111,64 2,47 0,72
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.097.750,38 6,96 2,02
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.508.943,88 3,43 1
- TRSERGL52117 1.500.000 1.549.143,82 2,12 0,61
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.259.802,31 15,39 4,46
- TRSHEKT32123 500.000 514.744,76 0,7 0,2
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.959.404,48 2,68 0,78
- TRSKFTF62113 900.000 925.142,3 1,26 0,37
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.044.790,38 1,43 0,41
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.452.381,82 1,98 0,58
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.007.781,1 1,38 0,4
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.758.654,42 9,23 2,68
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.007.461,61 6,84 1,99
- TRSVKFB92719 600.000 653.962,41 0,89 0,26
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.589.964,84 3,54 1,03
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.346.681,24 7,3 2,12
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 71.735.000 73.205.771,72 100 29,04
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 71.735.000 73.205.771,72 100 29,04
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP UZUN POZİSYON 26.02.2021 F_USDTRY0221 500 7,1
VİOP UZUN POZİSYON 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 17.000 412,75
GRUP TOPLAMI
- 17.500
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 08.02.2021 15.021.143,84 15.021.143,82 9,7125 5,9595
Ters Repo 08.02.2021 17.023.963,01 17.023.963,01 1175 6,7541
Ters Repo 08.02.2021 17.023.963,01 17.023.963,01 1175 6,7541
Ters Repo 08.02.2021 33.046.516,44 33.046.516,44 21,3677 13,1109
Ters Repo 08.02.2021 33.046.516,44 33.046.516,44 21,3676 13,1109
BPP 19.02.2021 15.181.878,95 15.181.878,95 9,8165 6,0233
BPP 08.02.2021 355.497,49 355.497,49 0,2299 0,141
Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.061.387,91 3,2726 281
Vadeli Mevduat 18/02/2021 6.000.000 6.079.694,93 3,9311 2,4121
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.126.215 4,6077 2,8273
Viob Nakit Teminat 5.690.496,05 5.690.496,05 3,6794 2,2576
GRUP TOPLAMI
- 154.657.273,05 100 61,3589
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 252.054.094,77
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
252.054.094,77 % 100 % 100,76
B. HAZIR DEĞERLER
18.054 % 100 % 0,01
a) Kasa
0
b) Bankalar
18.054 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
81.864 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
81.864 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
580.381,67 % 100 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-2.585.845,99 -% 100 -% 1,03
a) Takasa Borçlar
-1.318.200 -% 51 -% 0,53
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.267.645,99 -% 49 -% 0,51
NET VARLIK DEĞERİ
250.148.548,45
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,56
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
05/02/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908436
BIST