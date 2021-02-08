***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 25.000 2.517.500 10,41 1Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 359.000 2.491.460 10,3 0,99Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 72.000 2.442.240 10,1 0,97Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 207.500 2.523.200 10,43 1HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 2.180.000 11.665.450 48,23 4,63Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 120.000 2.551.200 10,55 1,01Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 2.963.500 24.191.050 100 9,6B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBK42129 6.460.000 6.247.243,13 8,53 2,47- TRFFNBK52113 4.705.000 4.755.573,67 6,5 1,89- TRFGRFA52114 3.260.000 3.113.660,23 4,25 1,24- TRFYKBK42145 5.000.000 5.060.445,47 6,91 2,01- TRSARCL72112 4.500.000 4.544.127,83 6,21 1,8- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.808.111,64 2,47 0,72- TRSBOLU72119 5.000.000 5.097.750,38 6,96 2,02- TRSDEVA52119 2.490.000 2.508.943,88 3,43 1- TRSERGL52117 1.500.000 1.549.143,82 2,12 0,61- TRSGRAN23013 10.500.000 11.259.802,31 15,39 4,46- TRSHEKT32123 500.000 514.744,76 0,7 0,2- TRSKCTF62110 1.900.000 1.959.404,48 2,68 0,78- TRSKFTF62113 900.000 925.142,3 1,26 0,37- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.044.790,38 1,43 0,41- TRSOPAS22129 1.400.000 1.452.381,82 1,98 0,58- TRSTHALE2716 1.000.000 1.007.781,1 1,38 0,4- TRSTPRS12313 6.700.000 6.758.654,42 9,23 2,68- TRSTPRS22312 5.000.000 5.007.461,61 6,84 1,99- TRSVKFB92719 600.000 653.962,41 0,89 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.589.964,84 3,54 1,03- TRSYKBK62914 5.000.000 5.346.681,24 7,3 2,12Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 71.735.000 73.205.771,72 100 29,04B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 71.735.000 73.205.771,72 100 29,04C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP UZUN POZİSYON 26.02.2021 F_USDTRY0221 500 7,1VİOP UZUN POZİSYON 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 17.000 412,75GRUP TOPLAMI- 17.500D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ters Repo 08.02.2021 15.021.143,84 15.021.143,82 9,7125 5,9595Ters Repo 08.02.2021 17.023.963,01 17.023.963,01 1175 6,7541Ters Repo 08.02.2021 17.023.963,01 17.023.963,01 1175 6,7541Ters Repo 08.02.2021 33.046.516,44 33.046.516,44 21,3677 13,1109Ters Repo 08.02.2021 33.046.516,44 33.046.516,44 21,3676 13,1109BPP 19.02.2021 15.181.878,95 15.181.878,95 9,8165 6,0233BPP 08.02.2021 355.497,49 355.497,49 0,2299 0,141Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.061.387,91 3,2726 281Vadeli Mevduat 18/02/2021 6.000.000 6.079.694,93 3,9311 2,4121Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.126.215 4,6077 2,8273Viob Nakit Teminat 5.690.496,05 5.690.496,05 3,6794 2,2576GRUP TOPLAMI- 154.657.273,05 100 61,3589ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 252.054.094,77İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ252.054.094,77 % 100 % 100,76B. HAZIR DEĞERLER18.054 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar18.054 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)81.864 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar81.864 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)580.381,67 % 100 % 0,23D. BORÇLAR (-)-2.585.845,99 -% 100 -% 1,03a) Takasa Borçlar-1.318.200 -% 51 -% 0,53b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.267.645,99 -% 49 -% 0,51NET VARLIK DEĞERİ250.148.548,45Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,56İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama05/02/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908436BIST