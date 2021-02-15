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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

15.02.2021 20:08



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 31.073 3.188.089,8 10,1 1,27
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 446.203 3.092.186,79 9,8 1,23
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 89.489 3.015.779,3 9,55 1,2
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 257.903 3.094.836 9,8 1,24
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 2.889.536 15.783.444 50,02 6,28
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 149.149 3.385.682,3 10,73 1,35
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.863.353 31.560.018,19 100 12,57
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBK42129 6.460.000 6.268.200,02 8,59 2,5
- TRFFNBK52113 4.705.000 4.768.120,15 6,54 1,9
- TRFGRFA52114 3.260.000 3.124.560,04 4,28 1,24
- TRFYKBK42145 5.000.000 5.077.730,43 6,96 2,02
- TRSARCL72112 4.500.000 4.560.290,09 6,25 1,82
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.814.246,77 2,49 0,72
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.107.809,83 7 2,03
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.516.176,5 3,45 1
- TRSERGL52117 1.500.000 1.554.102,3 2,13 0,62
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.793.863,57 14,8 4,3
- TRSHEKT32123 500.000 516.464,35 0,71 0,21
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.965.119,42 2,69 0,78
- TRSKFTF62113 900.000 928.109,62 1,27 0,37
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.048.376,02 1,44 0,42
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.457.181,8 2 0,58
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.010.921,67 1,4 0,4
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.782.878,05 9,3 2,7
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.024.707,71 6,89 2
- TRSVKFB92719 600.000 655.819,31 0,9 0,26
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.599.361,58 3,56 1,04
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.363.603,59 7,35 2,14
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 71.735.000 72.937.642,82 100 29,05
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 71.735.000 72.937.642,82 100 29,05
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 500 7,07
VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 17.000 413,37
GRUP TOPLAMI
- 17.500
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 15.02.2021 2.002.794,52 2.002.794,52 1,3665 0,7977
T.Repo 15.02.2021 2.002.794,52 2.002.794,52 1,3665 0,7977
T.Repo 15.02.2021 7.009.780,82 7.009.780,82 4,7826 2,7919
T.Repo 15.02.2021 48.067.068,49 48.067.068,49 32,7952 19,1444
T.Repo 15.02.2021 48.067.068,49 48.067.068,49 32,7952 19,1444
BPP 19.02.2021 15.262.602,74 15.233.199,09 10,3933 6,0672
BPP 15.02.2021 180.250,03 180.250,03 0,123 0,0718
Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.078.711,19 3,4651 2,0228
Vadeli Mevduat 18.02.2021 6.000.000 6.100.528,8 4,1623 2,4297
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.133.230 4,8591 2,8365
VOB Nakit Teminat 5.703.366,34 5.703.366,34 3,8913 2,2716
GRUP TOPLAMI
- 146.578.792,29 100 58,38
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 251.076.453,31


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
251.076.453,31 % 100 % 100,23
B. HAZIR DEĞERLER
47.723,63 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
47.723,63 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
89.664,03 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
89.664,03 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
580.381,67 % 100 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-1.286.591,23 % 100 -% 0,51
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.286.591,23 % 100 -% 0,51
NET VARLIK DEĞERİ
250.507.631,41
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5598


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

12/02/2021 Tarihli Potföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909776


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TACTR 31,68 4.457.462 % 10,00  
VERTU 34,10 12.057.487 % 10,00  
MZHLD 40,70 343.182 % 10,00  
VAKFN 12,32 12.594.818 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 6,9610 6,9653 % -1,00  
Euro 8,4524 8,4589 % -0,79  
Sterlin 9,6586 9,7071 % -0,59  
Frank 7,7916 7,8386 % -0,83  
Riyal 1,8508 1,8601 % -1,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -2,40  
Altın Gr. 408 408 -4,50  
Cumhuriyet 2.710 2.751 -30,00  
Tam 2.697 2.765 -30,25  
Yarım 1.303 1.337 -14,64  
Çeyrek 654 669 -7,32  
Gümüş.Ons 27,56 27,59 0,31  
Gümüş Gr. 6,18 6,18 0,02  
B. Petrol 63,13 63,13 0,70  
Seans Raporu 18:05
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