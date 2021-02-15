***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 31.073 3.188.089,8 10,1 1,27Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 446.203 3.092.186,79 9,8 1,23Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 89.489 3.015.779,3 9,55 1,2Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 257.903 3.094.836 9,8 1,24HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 2.889.536 15.783.444 50,02 6,28Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 149.149 3.385.682,3 10,73 1,35Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 3.863.353 31.560.018,19 100 12,57B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBK42129 6.460.000 6.268.200,02 8,59 2,5- TRFFNBK52113 4.705.000 4.768.120,15 6,54 1,9- TRFGRFA52114 3.260.000 3.124.560,04 4,28 1,24- TRFYKBK42145 5.000.000 5.077.730,43 6,96 2,02- TRSARCL72112 4.500.000 4.560.290,09 6,25 1,82- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.814.246,77 2,49 0,72- TRSBOLU72119 5.000.000 5.107.809,83 7 2,03- TRSDEVA52119 2.490.000 2.516.176,5 3,45 1- TRSERGL52117 1.500.000 1.554.102,3 2,13 0,62- TRSGRAN23013 10.500.000 10.793.863,57 14,8 4,3- TRSHEKT32123 500.000 516.464,35 0,71 0,21- TRSKCTF62110 1.900.000 1.965.119,42 2,69 0,78- TRSKFTF62113 900.000 928.109,62 1,27 0,37- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.048.376,02 1,44 0,42- TRSOPAS22129 1.400.000 1.457.181,8 2 0,58- TRSTHALE2716 1.000.000 1.010.921,67 1,4 0,4- TRSTPRS12313 6.700.000 6.782.878,05 9,3 2,7- TRSTPRS22312 5.000.000 5.024.707,71 6,89 2- TRSVKFB92719 600.000 655.819,31 0,9 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.599.361,58 3,56 1,04- TRSYKBK62914 5.000.000 5.363.603,59 7,35 2,14Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 71.735.000 72.937.642,82 100 29,05B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 71.735.000 72.937.642,82 100 29,05C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 500 7,07VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 17.000 413,37GRUP TOPLAMI- 17.500D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 15.02.2021 2.002.794,52 2.002.794,52 1,3665 0,7977T.Repo 15.02.2021 2.002.794,52 2.002.794,52 1,3665 0,7977T.Repo 15.02.2021 7.009.780,82 7.009.780,82 4,7826 2,7919T.Repo 15.02.2021 48.067.068,49 48.067.068,49 32,7952 19,1444T.Repo 15.02.2021 48.067.068,49 48.067.068,49 32,7952 19,1444BPP 19.02.2021 15.262.602,74 15.233.199,09 10,3933 6,0672BPP 15.02.2021 180.250,03 180.250,03 0,123 0,0718Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.078.711,19 3,4651 2,0228Vadeli Mevduat 18.02.2021 6.000.000 6.100.528,8 4,1623 2,4297Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.133.230 4,8591 2,8365VOB Nakit Teminat 5.703.366,34 5.703.366,34 3,8913 2,2716GRUP TOPLAMI- 146.578.792,29 100 58,38ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 251.076.453,31İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ251.076.453,31 % 100 % 100,23B. HAZIR DEĞERLER47.723,63 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar47.723,63 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)89.664,03 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar89.664,03 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)580.381,67 % 100 % 0,23D. BORÇLAR (-)-1.286.591,23 % 100 -% 0,51a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.286.591,23 % 100 -% 0,51NET VARLIK DEĞERİ250.507.631,41Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5598İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama12/02/2021 Tarihli Potföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909776BIST