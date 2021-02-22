***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 31.073 3.197.411,7 10,27 1,27Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 446.203 3.043.104,46 9,77 1,21Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 89.489 3.121.376,32 10,02 1,24Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 257.903 3.172.206,9 10,2 1,26HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 2.889.536 15.249.535,53 48,97 6,06Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 149.149 3.352.869,52 10,77 1,33Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 3.863.353 31.136.504,43 100 12,37B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBK42129 6.460.000 6.289.226,67 8,65 2,5- TRFFNBK52113 4.705.000 4.781.406,82 6,57 1,9- TRFGRFA52114 3.260.000 3.135.498,32 4,31 1,25- TRFYKBK42145 5.000.000 5.091.229,19 7 2,02- TRSARCL72112 4.500.000 4.576.509,83 6,29 1,82- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.820.402,72 2,5 0,72- TRSBOLU72119 5.000.000 5.125.727,29 7,05 2,04- TRSDEVA52119 2.490.000 2.523.429,97 3,47 1- TRSERGL52117 1.500.000 1.563.531,95 2,15 0,62- TRSGRAN23013 10.500.000 10.819.427,36 14,87 4,3- TRSHEKT32123 500.000 518.189,69 0,71 0,21- TRSKCTF62110 1.900.000 1.970.851,03 2,71 0,78- TRSKFTF62113 900.000 931.086,45 1,28 0,37- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.051.973,95 1,45 0,42- TRSOPAS22319 1.030.000 1.031.528,19 1,42 0,41- TRSTHALE2716 1.000.000 1.014.072,03 1,39 0,4- TRSTPRS12313 6.700.000 6.807.306,01 9,36 2,71- TRSTPRS22312 5.000.000 5.042.141,6 6,93 2- TRSVKFB92719 600.000 657.681,48 0,9 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.608.792,42 3,59 1,04- TRSYKBK62914 5.000.000 5.380.579,51 7,4 2,14Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 71.365.000 72.740.592,48 100 28,91B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 71.365.000 72.740.592,48 100 28,91C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 500 6,97VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 17.000 400,25GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 22.02.2021 37.051.546,58 37.051.546,58 25,0791 14,7254T.Repo 22.02.2021 23.032.042,47 23.032.042,47 15,5897 9,1536T.Repo 22.02.2021 37.051.546,58 37.051.546,58 25,0791 14,7254T.Repo 22.02.2021 13.018.110,96 13.018.110,96 8,8116 5,1738T.Repo 22.02.2021 13.018.110,96 13.018.110,96 8,8116 5,1738BPP 22.02.2021 761.065,04 761.065,04 0,5151 0,3025Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.096.093,77 3,4494 2,0253Vadeli Mevduat 24.03.2021 6.109.479,45 6.121.277,84 4,1433 2,4328Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.140.085 4,8329 2,8377VOB Nakit Teminat 5.449.107,49 5.449.107,49 3,6883 2,1656GRUP TOPLAMI- 147.738.986,69 100 58,72ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 251.616.083,58İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ251.616.083,58 % 100 % 100,24B. HAZIR DEĞERLER30.384,93 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar30.384,93 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)89.664,03 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar89.664,03 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)580.381,67 % 100 % 0,23D. BORÇLAR (-)-1.309.239,21 % 100 -% 0,52a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.309.239,21 % 100 -% 0,52NET VARLIK DEĞERİ251.007.275Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5629İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19/02/2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911464BIST