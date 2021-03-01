***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 31.073 104,99 101,1 3.141.480,3 10,45 1,25Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 446.203 6,74 6,5 2.900.319,5 9,65 1,15Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 89.489 33,98 33,18 2.969.245,02 9,88 1,18Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 257.903 12,42 13,49 3.479.111,47 11,56 1,38HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBANK T.A.Ş AKBNK 832.526 6,78 6,06 5.045.107,56 16,78 2,01- GARANTİ BANKASI GARAN 615.239 9,83 8,92 5.487.931,88 18,26 2,18- YAPI VE KREDİ BANKASI YKBNK 1.441.771 2,98 2,65 3.820.693,15 12,71 1,52Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLDİNG KCHOL 149.149 14,04 21,58 3.218.635,42 10,71 1,28Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 3.863.353 30.062.524,3 100 11,95B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- AKBANK T.A.Ş 19.04.2021 TRFAKBK42129 0 6.460.000 95,8 97,68 6.310.379,29 8,65 2,51- QNB FİNANSBAN 21.05.2021 TRFFNBK52113 1 4.705.000 100 101,91 4.794.751,69 6,58 1,91- GARANTİ FAKTORİNG 11.05.2021 TRFGRFA52114 0 3.260.000 94,33 96,52 3.146.476,69 4,32 1,25- YAPI KREDİ BANKASI 30.04.2021 TRFYKBK42145 1 5.000.000 100 101,99 5.099.660,3 6,99 2,03- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 102,06 4.592.787,26 6,3 1,83- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 101,48 1.826.579,56 2,51 0,73- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 102,87 5.143.707,61 7,05 2,05- DEVA HOLDİNG A.Ş. 04.05.2021 TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 101,63 2.530.704,36 3,47 1,01- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 28.05.2021 TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 100,28 1.504.205,74 2,06 0,6- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 103,41 10.858.172,01 14,89 4,32- HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 10.03.2021 TRSHEKT32123 3 500.000 100,79 103,98 519.920,8 0,72 0,2- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55 104,03 1.976.599,36 2,71 0,79- KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 10.06.2021 TRSKFTF62113 3 900.000 101,19 103,79 934.072,82 1,28 0,36- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 103,49 1.055.584,24 1,45 0,42- OPET PETROLCÜLÜK 17.02.2023 TRSOPAS22319 3 1.030.000 100 100,5 1.035.112,53 1,42 0,41- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 101,72 1.017.232,21 1,4 0,4- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 3 6.700.000 100 101,97 6.831.823,53 9,37 2,72- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 3 5.000.000 100 101,19 5.059.640,71 6,94 2- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 109,92 659.548,93 0,9 0,26- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 104,73 2.618.257,48 3,59 1,04- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 107,95 5.397.609,16 7,4 2,15Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 71.365.000 72.912.826,29 100 28,99B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 71.365.000 72.912.826,29 100 28,99C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2021 F_XAUTRYM0421 (LONG) 15.000 430,42 430,73GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 01.03.2021 29.040.639,73 29.040.639,73 19,5525 11,5469T.Repo 01.03.2021 34.047.646,58 34.047.646,58 22,9236 13,5377T.Repo 01.03.2021 36.050.449,32 36.050.449,32 24,2721 14,3341T.Repo 01.03.2021 16.022.421,92 16.022.421,92 10,7876 6,3707T.Repo 01.03.2021 14.019.619,18 14.019.619,18 9,4391 5,5744BPP 01.03.2021 68.099,48 68.099,48 0,0459 0,0271Vadeli Mevduat 24.03.2021 6.109.479,45 6.141.979,88 4,1353 2,4421Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.145.295 4,8108 2,841VOB Nakit Teminat 5.990.422,82 5.990.422,82 4,0332 2,3819GRUP TOPLAMI- 148.526.573,91 100 59,06ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 251.501.924,49İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ251.501.924,49 % 100 % 100,26B. HAZIR DEĞERLER38.545,47 % 100 % 1,54a) Kasab) Bankalar38.545,47 % 100 % 1,54c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)80.699,92 % 100 % 3,22a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar80.699,92 % 100 % 3,22Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)580.381,67 % 100 % 23,14D. BORÇLAR (-)-1.361.901,17 % 100 -% 54,29a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.361.901,17 % 100 -% 54,29NET VARLIK DEĞERİ250.839.650,38Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5619İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26/02/2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914211BIST