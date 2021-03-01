***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.03.2021 19:52
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 31.073 104,99 101,1 3.141.480,3 10,45 1,25
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 446.203 6,74 6,5 2.900.319,5 9,65 1,15
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 89.489 33,98 33,18 2.969.245,02 9,88 1,18
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 257.903 12,42 13,49 3.479.111,47 11,56 1,38
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 832.526 6,78 6,06 5.045.107,56 16,78 2,01
- GARANTİ BANKASI GARAN 615.239 9,83 8,92 5.487.931,88 18,26 2,18
- YAPI VE KREDİ BANKASI YKBNK 1.441.771 2,98 2,65 3.820.693,15 12,71 1,52
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 149.149 14,04 21,58 3.218.635,42 10,71 1,28
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.863.353 30.062.524,3 100 11,95
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKBANK T.A.Ş 19.04.2021 TRFAKBK42129 0 6.460.000 95,8 97,68 6.310.379,29 8,65 2,51
- QNB FİNANSBAN 21.05.2021 TRFFNBK52113 1 4.705.000 100 101,91 4.794.751,69 6,58 1,91
- GARANTİ FAKTORİNG 11.05.2021 TRFGRFA52114 0 3.260.000 94,33 96,52 3.146.476,69 4,32 1,25
- YAPI KREDİ BANKASI 30.04.2021 TRFYKBK42145 1 5.000.000 100 101,99 5.099.660,3 6,99 2,03
- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 102,06 4.592.787,26 6,3 1,83
- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 101,48 1.826.579,56 2,51 0,73
- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 102,87 5.143.707,61 7,05 2,05
- DEVA HOLDİNG A.Ş. 04.05.2021 TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 101,63 2.530.704,36 3,47 1,01
- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 28.05.2021 TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 100,28 1.504.205,74 2,06 0,6
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 103,41 10.858.172,01 14,89 4,32
- HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 10.03.2021 TRSHEKT32123 3 500.000 100,79 103,98 519.920,8 0,72 0,2
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55 104,03 1.976.599,36 2,71 0,79
- KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 10.06.2021 TRSKFTF62113 3 900.000 101,19 103,79 934.072,82 1,28 0,36
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 103,49 1.055.584,24 1,45 0,42
- OPET PETROLCÜLÜK 17.02.2023 TRSOPAS22319 3 1.030.000 100 100,5 1.035.112,53 1,42 0,41
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 101,72 1.017.232,21 1,4 0,4
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 3 6.700.000 100 101,97 6.831.823,53 9,37 2,72
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 3 5.000.000 100 101,19 5.059.640,71 6,94 2
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 109,92 659.548,93 0,9 0,26
- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 104,73 2.618.257,48 3,59 1,04
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 107,95 5.397.609,16 7,4 2,15
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 71.365.000 72.912.826,29 100 28,99
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 71.365.000 72.912.826,29 100 28,99
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2021 F_XAUTRYM0421 (LONG) 15.000 430,42 430,73
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 01.03.2021 29.040.639,73 29.040.639,73 19,5525 11,5469
T.Repo 01.03.2021 34.047.646,58 34.047.646,58 22,9236 13,5377
T.Repo 01.03.2021 36.050.449,32 36.050.449,32 24,2721 14,3341
T.Repo 01.03.2021 16.022.421,92 16.022.421,92 10,7876 6,3707
T.Repo 01.03.2021 14.019.619,18 14.019.619,18 9,4391 5,5744
BPP 01.03.2021 68.099,48 68.099,48 0,0459 0,0271
Vadeli Mevduat 24.03.2021 6.109.479,45 6.141.979,88 4,1353 2,4421
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.145.295 4,8108 2,841
VOB Nakit Teminat 5.990.422,82 5.990.422,82 4,0332 2,3819
GRUP TOPLAMI
- 148.526.573,91 100 59,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 251.501.924,49
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
251.501.924,49 % 100 % 100,26
B. HAZIR DEĞERLER
38.545,47 % 100 % 1,54
a) Kasa
b) Bankalar
38.545,47 % 100 % 1,54
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
80.699,92 % 100 % 3,22
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
80.699,92 % 100 % 3,22
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
580.381,67 % 100 % 23,14
D. BORÇLAR (-)
-1.361.901,17 % 100 -% 54,29
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.361.901,17 % 100 -% 54,29
NET VARLIK DEĞERİ
250.839.650,38
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5619
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
26/02/2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914211
BIST