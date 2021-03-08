***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 31.073 3.315.489,1 12,08 1,29Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 446.203 3.257.281,9 11,87 1,27Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 89.489 3.137.484,34 11,43 1,21Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 257.903 3.811.806,34 13,89 1,49HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 1.789.536 10.479.230,74 38,19 4,09Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 149.149 3.442.358,92 12,54 1,34Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 2.763.353 27.443.651,34 100 10,69B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBK42129 6.460.000 6.331.539,67 7,34 2,47- TRFFNBK52113 4.705.000 4.808.265,25 5,57 1,87- TRFGRFA52114 3.260.000 3.157.491,26 3,66 1,23- TRFHSBC62114 13.850.000 13.134.690,44 15,22 5,12- TRFYKBK42145 5.000.000 5.108.251,35 5,92 1,99- TRSARCL72112 4.500.000 4.609.143,24 5,34 1,8- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.832.777,36 2,12 0,71- TRSBOLU72119 5.000.000 5.161.750,99 5,98 2,01- TRSDEVA52119 2.490.000 2.537.999,71 2,94 0,99- TRSERGL52117 1.500.000 1.509.445,16 1,75 0,59- TRSGRAN23013 10.500.000 10.898.552,6 12,63 4,25- TRSHEKT32123 500.000 521.657,68 0,6 0,2- TRSKCTF62110 1.900.000 1.982.364,45 2,3 0,77- TRSKFTF62113 900.000 937.068,78 1,09 0,37- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.059.226,96 1,23 0,41- TRSOPAS22319 1.030.000 1.038.765,65 1,21 0,41- TRSTHALE2716 1.000.000 1.004.020,91 1,16 0,39- TRSTPRS12313 6.700.000 6.856.499,74 7,95 2,67- TRSTPRS22312 5.000.000 5.077.277,48 5,89 1,98- TRSVKFB92719 600.000 661.421,69 0,77 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.627.756,87 3,05 1,02- TRSYKBK62914 5.000.000 5.414.692,7 6,28 2,11Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 85.215.000 86.270.659,91 100 33,62B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 85.215.000 86.270.659,91 100 33,62C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2021 F_USDTRY0421 (LONG) 350 7,73VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2021 F_XAUTRYM0421 (LONG) 15.000 424,2GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 08.03.2021 23.032.326,03 23.032.326,03 16,1169 8,9752T.Repo 08.03.2021 22.030.920,55 22.030.920,55 15,4161 8,5849T.Repo 08.03.2021 22.030.920,55 22.030.920,55 15,4161 8,5849T.Repo 08.03.2021 28.039.353,42 28.039.353,42 19,6205 10,9263T.Repo 08.03.2021 28.039.353,42 28.039.353,42 19,6205 10,9263BPP 08.03.2021 460.644,63 460.644,63 0,3223 0,1795Vadeli Mevduat 24.03.2021 6.109.479,45 6.162.751,93 4,3124 2,4015Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.149.560 529 2,786VOB Nakit Teminat 5.962.493,49 5.962.493,49 4,1723 2,3234GRUP TOPLAMI- 142.908.324,02 100 55,69ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 256.622.635,27İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ256.622.635,27 % 100 % 101,34B. HAZIR DEĞERLER16.332,24 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar16.332,24 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)89.499,92 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar89.499,92 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)580.381,67 % 100 % 0,23D. BORÇLAR (-)-4.072.435,67 % 100 -% 1,61a) Takasa Borçlar-2.754.000 % 67,63 -% 1,09b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.318.435,67 % 32,37 -% 0,52NET VARLIK DEĞERİ253.236.413,43Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5768İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama05/03/2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916307BIST