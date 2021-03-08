***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.03.2021 19:56
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 31.073 3.315.489,1 12,08 1,29
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 446.203 3.257.281,9 11,87 1,27
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 89.489 3.137.484,34 11,43 1,21
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 257.903 3.811.806,34 13,89 1,49
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.789.536 10.479.230,74 38,19 4,09
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 149.149 3.442.358,92 12,54 1,34
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.763.353 27.443.651,34 100 10,69
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBK42129 6.460.000 6.331.539,67 7,34 2,47
- TRFFNBK52113 4.705.000 4.808.265,25 5,57 1,87
- TRFGRFA52114 3.260.000 3.157.491,26 3,66 1,23
- TRFHSBC62114 13.850.000 13.134.690,44 15,22 5,12
- TRFYKBK42145 5.000.000 5.108.251,35 5,92 1,99
- TRSARCL72112 4.500.000 4.609.143,24 5,34 1,8
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.832.777,36 2,12 0,71
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.161.750,99 5,98 2,01
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.537.999,71 2,94 0,99
- TRSERGL52117 1.500.000 1.509.445,16 1,75 0,59
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.898.552,6 12,63 4,25
- TRSHEKT32123 500.000 521.657,68 0,6 0,2
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.982.364,45 2,3 0,77
- TRSKFTF62113 900.000 937.068,78 1,09 0,37
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.059.226,96 1,23 0,41
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.038.765,65 1,21 0,41
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.004.020,91 1,16 0,39
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.856.499,74 7,95 2,67
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.077.277,48 5,89 1,98
- TRSVKFB92719 600.000 661.421,69 0,77 0,26
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.627.756,87 3,05 1,02
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.414.692,7 6,28 2,11
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 85.215.000 86.270.659,91 100 33,62
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 85.215.000 86.270.659,91 100 33,62
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2021 F_USDTRY0421 (LONG) 350 7,73
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2021 F_XAUTRYM0421 (LONG) 15.000 424,2
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 08.03.2021 23.032.326,03 23.032.326,03 16,1169 8,9752
T.Repo 08.03.2021 22.030.920,55 22.030.920,55 15,4161 8,5849
T.Repo 08.03.2021 22.030.920,55 22.030.920,55 15,4161 8,5849
T.Repo 08.03.2021 28.039.353,42 28.039.353,42 19,6205 10,9263
T.Repo 08.03.2021 28.039.353,42 28.039.353,42 19,6205 10,9263
BPP 08.03.2021 460.644,63 460.644,63 0,3223 0,1795
Vadeli Mevduat 24.03.2021 6.109.479,45 6.162.751,93 4,3124 2,4015
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.149.560 529 2,786
VOB Nakit Teminat 5.962.493,49 5.962.493,49 4,1723 2,3234
GRUP TOPLAMI
- 142.908.324,02 100 55,69
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 256.622.635,27
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
256.622.635,27 % 100 % 101,34
B. HAZIR DEĞERLER
16.332,24 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
16.332,24 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
89.499,92 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
89.499,92 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
580.381,67 % 100 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-4.072.435,67 % 100 -% 1,61
a) Takasa Borçlar
-2.754.000 % 67,63 -% 1,09
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.318.435,67 % 32,37 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ
253.236.413,43
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5768
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
05/03/2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916307
BIST