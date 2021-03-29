***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.03.2021 18:04
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 35.000 70,52 72 2.520.000 11,16 1,01
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 28.773 102,56 93,6 2.693.152,8 11,93 1,08
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 411.203 6,74 6,59 2.709.827,77 12 1,08
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 77.689 34,4 34,76 2.700.469,64 11,96 1,08
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 212.903 12,49 12,66 2.695.351,98 11,94 1,08
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 526 6,38 4,72 2.482,72 0,02 0
- GARANTİ BANKASI 6,88 3.338.444,32 14,79 1,33
- Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 6 2,83 2,19 13,14 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 134.549 15,4 19,25 2.590.068,25 11,47 1,03
- T.ŞİŞE VE CAM FAB. A.Ş. SISE 450.000 7,39 7,39 3.325.500 14,73 1,33
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.835.888 22.575.310,62 100 9,02
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKBANK T.A.Ş 19.04.2021 TRFAKBK42129 0 6.460.000 95,8 99 6.395.447,16 7,26 2,55
- QNB FİNANSBANK A.Ş. 21.05.2021 TRFFNBK52113 1 4.705.000 100 100,47 4.727.036,1 5,37 1,89
- GARANTİ FAKTORİNG 11.05.2021 TRFGRFA52114 0 3.260.000 94,33 97,88 3.190.766,4 3,62 1,27
- HSBC BANK 25.06.2021 TRFHSBC62114 0 13.850.000 94,7 95,85 13.275.294,25 15,07 5,3
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.07.2021 TRFVKFB72130 12 2.000.000 100 100,16 2.003.172,83 2,27 0,8
- Yapı ve Kredi Bankası 30.04.2021 TRFYKBK42145 1 5.000.000 100 100,27 5.013.727,37 5,69 2
- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 103,45 4.655.045,46 5,28 1,86
- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 102,86 1.851.497,22 2,1 0,74
- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 104,33 5.216.261,8 5,92 2,08
- DEVA HOLDİNG A.Ş. 04.05.2021 TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 102,81 2.560.012,2 2,91 1,02
- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 28.05.2021 TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 101,68 1.525.224,68 1,74 0,62
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 105,02 11.026.923,75 12,52 4,4
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55