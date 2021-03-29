***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 35.000 70,52 72 2.520.000 11,16 1,01Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 28.773 102,56 93,6 2.693.152,8 11,93 1,08Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 411.203 6,74 6,59 2.709.827,77 12 1,08Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 77.689 34,4 34,76 2.700.469,64 11,96 1,08Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 212.903 12,49 12,66 2.695.351,98 11,94 1,08HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBANK T.A.Ş AKBNK 526 6,38 4,72 2.482,72 0,02 0- GARANTİ BANKASI 6,88 3.338.444,32 14,79 1,33- Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 6 2,83 2,19 13,14 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLDİNG KCHOL 134.549 15,4 19,25 2.590.068,25 11,47 1,03- T.ŞİŞE VE CAM FAB. A.Ş. SISE 450.000 7,39 7,39 3.325.500 14,73 1,33Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.835.888 22.575.310,62 100 9,02B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- AKBANK T.A.Ş 19.04.2021 TRFAKBK42129 0 6.460.000 95,8 99 6.395.447,16 7,26 2,55- QNB FİNANSBANK A.Ş. 21.05.2021 TRFFNBK52113 1 4.705.000 100 100,47 4.727.036,1 5,37 1,89- GARANTİ FAKTORİNG 11.05.2021 TRFGRFA52114 0 3.260.000 94,33 97,88 3.190.766,4 3,62 1,27- HSBC BANK 25.06.2021 TRFHSBC62114 0 13.850.000 94,7 95,85 13.275.294,25 15,07 5,3- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.07.2021 TRFVKFB72130 12 2.000.000 100 100,16 2.003.172,83 2,27 0,8- Yapı ve Kredi Bankası 30.04.2021 TRFYKBK42145 1 5.000.000 100 100,27 5.013.727,37 5,69 2- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 103,45 4.655.045,46 5,28 1,86- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 102,86 1.851.497,22 2,1 0,74- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 104,33 5.216.261,8 5,92 2,08- DEVA HOLDİNG A.Ş. 04.05.2021 TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 102,81 2.560.012,2 2,91 1,02- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 28.05.2021 TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 101,68 1.525.224,68 1,74 0,62- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 105,02 11.026.923,75 12,52 4,4- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55