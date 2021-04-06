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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

06.04.2021 00:32



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 31.643 2.246.653 10,46 0,99
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 426.013 4.791.797,3 22,31 2,1
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 371.759 2.676.664,8 12,46 1,17
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 70.237 2.388.058 11,12 1,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 65.281 842.777,71 3,92 0,37
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 439.176 3.086.359,9 14,37 1,35
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 528.478 5.446.669,23 25,36 2,39
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.932.587 21.478.979,94 100 9,42
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBK42129 6.460.000 6.416.876,92 7,26 2,81
- TRFFNBK52113 4.705.000 4.742.910,47 5,37 2,08
- TRFGRFA52114 3.260.000 3.201.936,14 3,62 1,4
- TRFHSBC62114 13.850.000 13.320.123,93 15,08 5,84
- TRFVKFB72130 2.000.000 2.010.436,29 2,28 0,88
- TRFYKBK42145 5.000.000 5.030.683,16 5,69 2,21
- TRSARCL72112 4.500.000 4.671.831,31 5,29 2,05
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.857.779,56 2,1 0,81
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.234.559,7 5,92 2,3
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.567.392,04 2,91 1,13
- TRSERGL52117 1.500.000 1.530.269,4 1,73 0,67
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.071.958,44 12,53 4,85
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.929.921,11 2,18 0,85
- TRSKFTF62113 900.000 911.474,31 1,04 0,41
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.027.897,7 1,16 0,45
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.054.337,28 1,19 0,46
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.050.860,44 1,19 0,46
- TRSTPRS12313 6.700.000
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SARKY 15,29 130.541.308 % 10,00  
NTGAZ 12,43 502.607 % 10,00  
TKURU 228,90 2.667.006 % 10,00  
KRONT 66,00 76.680.298 % 10,00  
MTRKS 30,80 217.540 % 10,00  
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Frank 8,6980 8,7504 % 0,98  
Riyal 2,1607 2,1715 % 0,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 456 456 5,64  
Cumhuriyet 3.017 3.063 34,00  
Tam 3.000 3.076 29,81  
Yarım 1.450 1.488 14,43  
Çeyrek 727 744 7,21  
Gümüş.Ons 25,08 25,12 -0,06  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 -0,01  
Seans Raporu 18:05
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