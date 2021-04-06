***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 31.643 2.246.653 10,46 0,99Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 426.013 4.791.797,3 22,31 2,1Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 371.759 2.676.664,8 12,46 1,17Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 70.237 2.388.058 11,12 1,05Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 65.281 842.777,71 3,92 0,37HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 439.176 3.086.359,9 14,37 1,35Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 528.478 5.446.669,23 25,36 2,39Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.932.587 21.478.979,94 100 9,42B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBK42129 6.460.000 6.416.876,92 7,26 2,81- TRFFNBK52113 4.705.000 4.742.910,47 5,37 2,08- TRFGRFA52114 3.260.000 3.201.936,14 3,62 1,4- TRFHSBC62114 13.850.000 13.320.123,93 15,08 5,84- TRFVKFB72130 2.000.000 2.010.436,29 2,28 0,88- TRFYKBK42145 5.000.000 5.030.683,16 5,69 2,21- TRSARCL72112 4.500.000 4.671.831,31 5,29 2,05- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.857.779,56 2,1 0,81- TRSBOLU72119 5.000.000 5.234.559,7 5,92 2,3- TRSDEVA52119 2.490.000 2.567.392,04 2,91 1,13- TRSERGL52117 1.500.000 1.530.269,4 1,73 0,67- TRSGRAN23013 10.500.000 11.071.958,44 12,53 4,85- TRSKCTF62110 1.900.000 1.929.921,11 2,18 0,85- TRSKFTF62113 900.000 911.474,31 1,04 0,41- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.027.897,7 1,16 0,45- TRSOPAS22319 1.030.000 1.054.337,28 1,19 0,46- TRSTHALE2716 1.000.000 1.050.860,44 1,19 0,46- TRSTPRS12313 6.700.000