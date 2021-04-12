***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 31.643 2.181.784,85 10,42 0,96Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 426.013 4.710.052,45 22,51 2,06Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 371.759 2.728.711,06 13,04 1,2Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 70.237 2.307.987,82 11,03 1,01Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 65.281 779.455,14 3,71 0,34HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 439.176 2.915.206,52 13,93 1,28Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 528.478 5.307.454,9 25,36 2,33Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.932.587 20.930.652,74 100 9,18B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBK42129 6.460.000 6.438.402,28 7,28 2,82- TRFFNBK52113 4.705.000 4.759.815,31 5,38 2,09- TRFGRFA52114 3.260.000 3.213.144,67 3,63 1,41- TRFHSBC62114 13.850.000 13.365.103,19 15,11 5,86- TRFVKFB72130 2.000.000 2.017.774,08 2,28 0,88- TRFYKBK42145 5.000.000 5.049.380,97 5,71 2,21- TRSARCL72112 4.500.000 4.688.677,69 5,3 2,06- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.864.083,22 2,11 0,82- TRSBOLU72119 5.000.000 5.028.645,88 5,69 2,2- TRSDEVA52119 2.490.000 2.574.793,16 2,91 1,14- TRSERGL52117 1.500.000 1.535.330,81 1,74 0,67- TRSGRAN23013 10.500.000 11.118.430,76 12,57 4,87- TRSKCTF62110 1.900.000 1.935.733,05 2,19 0,85- TRSKFTF62113 900.000 914.672,61 1,03 0,4- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.031.751 1,17 0,46- TRSOPAS22319 1.030.000 1.058.501,26 1,2 0,46- TRSTHALE2716 1.000.000 1.054.864,43 1,19 0,46- TRSTPRS12313 6.700.000 6.983.752,36 7,9 3,06- TRSTPRS22312 5.000.000 5.168.562,72 5,84 2,27- TRSVKFB92719 600.000 651.330,93 0,74 0,29- TRSYDAT32212 2.500.000 2.565.088,64 2,9 1,12- TRSYKBK62914 5.000.000 5.424.387,44 6,13 2,38Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 86.715.000 88.442.226,47 100 38,78B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 86.715.000 88.442.226,47 100 38,78C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-UZUN POZİSYONLAR 30.04.2021 F_USDTRY0421 (LONG) 4.300 8,26VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-UZUN POZİSYONLAR 30.04.2021 F_XAUTRYM0421 (LONG) 13.500 463,82GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 12.04.2021 13.020.568,49 13.020.568,49 10,97 5,71T.Repo 12.04.2021 35.055.376,71 35.055.376,71 29,53 15,37T.Repo 12.04.2021 31.049.047,95 31.049.047,95 26,16 13,61T.Repo 12.04.2021 15.023.732,88 15.023.732,88 12,66 6,59BPP 12.04.2021 761.186,85 761.186,85 0,64 0,33Vadeli Mevduat 04.05.2021 6.210.495,09 6.272.370,56 5,28 2,75Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.172.985 6,04 3,14Katılma Belgesi TI1 6.513 2.000.770,4 1,69 0,88VOB Nakit Teminat 8.348.057,94 8.348.057,94 7,03 3,66GRUP TOPLAMI- 118.704.096,78 100 52,04ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 228.076.975,99İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ228.076.975,99 % 100 % 100,21B. HAZIR DEĞERLER48.475,52 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar48.475,52 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)101.759,46 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar101.759,46 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)14.864,21 % 100 % 0,01D. BORÇLAR (-)-646.865,62 % 100 -% 0,28a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-646.865,62 % 100 -% 0,28NET VARLIK DEĞERİ227.595.209,55Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4172İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama09/04/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927030BIST