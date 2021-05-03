***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.05.2021 20:44
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- BİM A.Ş. BIMAS 26.210 70,52 65 1.703.650 11,83 0,74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- PETKİM PETKM 331.311 5,68 6,71 2.223.096,81 15,43 0,96
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 21.546 102,56 87,75 1.890.661,5 13,12 0,82
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 307.920 6,74 7,16 2.204.707,2 15,3 0,96
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 58.176 34,4 34,38 2.000.090,88 13,88 0,87
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 233 12,49 12,23 2.849,59 0,02 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 395 6,38 4,88 1.927,6 0,01 0
- GARANTİ BANKASI GARAN 575 9,33 7,21 4.145,75 0,03 0
- Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 5 2,83 2,1 10,5 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 100.754 15,4 18,31 1.844.805,74 12,81 0,79
- ŞİŞECAM SISE 336.972 7,39 7,51 2.530.659,72 17,57 1,1
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.184.097 14.406.605,29 100 6,24
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- QNB FİNANSBANK A.Ş. 21.05.2021 TRFFNBK52113 1 4.705.000 100 100,99 4.751.608,64 5,93 2,06
- GARANTİ FAKTORİNG 11.05.2021 TRFGRFA52114 0 3.260.000 94,33 99,6 3.247.006,62 4,05 1,41
- GARANTİ FAKTORİNG 01.09.2021 TRFGRFA92110 0 1.950.000 93,38 94,01 1.833.103,16 2,29 0,79
- HSBC BANK 25.06.2021 TRFHSBC62114 0 13.850.000 94,7 97,48 13.500.957,84 16,84 5,85
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.07.2021 TRFVKFB72130 12 2.000.000 100 102,03 2.040.572,25 2,55 0,88
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 3 1.100.000 100 100,22 1.102.435,81 1,38 0,48
- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 100,77 4.534.544,57 5,66 1,96
- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 104,62 1.883.122,84 2,35 0,82
- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 101,7 5.085.189,79 6,34 2,2
- DEVA HOLDİNG A.Ş. 04.05.2021 TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 104,3 2.597.124,76 3,24 1,13
- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 28.05.2021 TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 103,33 1.549.962,09 1,93 0,67
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 107,2 11.255.811,42 14,04 4,88
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55 102,8 1.953.274,1 2,44 0,85
- KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 10.06.2021 TRSKFTF62113 3 900.000 101,19 102,7 924.334,99 1,15 0,4
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 102,78 1.048.347,59 1,3 0,46
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 3 1.030.000 100 103,99 1.071.134,42 1,34 0,46
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 106,7 1.066.968,16 1,33 0,46
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 3 6.700.000 100 100,61 6.741.066,9 8,41 2,92
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 3 5.000.000 100 104,74 5.237.083,29 6,53 2,27
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 109,53 657.200,63 0,82 0,28
- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 103,79 2.594.633,16 3,24 1,12
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 109,66 5.482.777,78 6,84 2,38
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 78.305.000 80.158.260,8 100 34,73
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 78.305.000 80.158.260,8 100 34,73
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ- UZUN POZİSYON 30.06.2021 F_USDTRY0621 (LONG) 4.000 8,57
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 03.05.2021 20.032.169,86 20.032.169,86 14,71 8,68
T.Repo 03.05.2021 22.035.386,85 22.035.386,85 16,18 9,55
T.Repo 03.05.2021 28.045.037,81 28.045.037,81 20,59 12,15
T.Repo 03.05.2021 30.048.254,79 30.048.254,79 22,06 13,02
T.Repo 03.05.2021 11.017.693,42 11.017.693,42 8,09 4,77
BPP 03.05.2021 791.240,19 791.240,19 0,58 0,34
Vadeli Mevduat 04.05.2021 6.210.495,09 6.341.476,72 4,65 2,75
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.186.680 5,28 3,11
Katılma Belgesi TI1 6.513 2.020.689,14 1,48 0,88
VOB Nakit Teminat 8.695.236,34 8.695.236,34 6,38 3,77
GRUP TOPLAMI
- 136.213.865,12 100 59,02
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 230.778.731,22
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
230.778.731,22 % 100 % 100,3
B. HAZIR DEĞERLER
25.706,66 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
25.706,66 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
94.333,27 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
94.333,27 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
586.561,67 % 100 % 0,25
D. BORÇLAR (-)
-1.388.172,61 % 100 -% 0,6
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.388.172,61 % 100 -% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ
230.097.160,21
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4327
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30/04/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934276
BIST