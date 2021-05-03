***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- BİM A.Ş. BIMAS 26.210 70,52 65 1.703.650 11,83 0,74Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- PETKİM PETKM 331.311 5,68 6,71 2.223.096,81 15,43 0,96- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 21.546 102,56 87,75 1.890.661,5 13,12 0,82Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 307.920 6,74 7,16 2.204.707,2 15,3 0,96Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 58.176 34,4 34,38 2.000.090,88 13,88 0,87Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 233 12,49 12,23 2.849,59 0,02 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBANK T.A.Ş AKBNK 395 6,38 4,88 1.927,6 0,01 0- GARANTİ BANKASI GARAN 575 9,33 7,21 4.145,75 0,03 0- Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 5 2,83 2,1 10,5 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLDİNG KCHOL 100.754 15,4 18,31 1.844.805,74 12,81 0,79- ŞİŞECAM SISE 336.972 7,39 7,51 2.530.659,72 17,57 1,1Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.184.097 14.406.605,29 100 6,24B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- QNB FİNANSBANK A.Ş. 21.05.2021 TRFFNBK52113 1 4.705.000 100 100,99 4.751.608,64 5,93 2,06- GARANTİ FAKTORİNG 11.05.2021 TRFGRFA52114 0 3.260.000 94,33 99,6 3.247.006,62 4,05 1,41- GARANTİ FAKTORİNG 01.09.2021 TRFGRFA92110 0 1.950.000 93,38 94,01 1.833.103,16 2,29 0,79- HSBC BANK 25.06.2021 TRFHSBC62114 0 13.850.000 94,7 97,48 13.500.957,84 16,84 5,85- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.07.2021 TRFVKFB72130 12 2.000.000 100 102,03 2.040.572,25 2,55 0,88- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 3 1.100.000 100 100,22 1.102.435,81 1,38 0,48- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 100,77 4.534.544,57 5,66 1,96- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 104,62 1.883.122,84 2,35 0,82- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 101,7 5.085.189,79 6,34 2,2- DEVA HOLDİNG A.Ş. 04.05.2021 TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 104,3 2.597.124,76 3,24 1,13- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 28.05.2021 TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 103,33 1.549.962,09 1,93 0,67- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 107,2 11.255.811,42 14,04 4,88- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55 102,8 1.953.274,1 2,44 0,85- KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 10.06.2021 TRSKFTF62113 3 900.000 101,19 102,7 924.334,99 1,15 0,4- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 102,78 1.048.347,59 1,3 0,46- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 3 1.030.000 100 103,99 1.071.134,42 1,34 0,46- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 106,7 1.066.968,16 1,33 0,46- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 3 6.700.000 100 100,61 6.741.066,9 8,41 2,92- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 3 5.000.000 100 104,74 5.237.083,29 6,53 2,27- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 109,53 657.200,63 0,82 0,28- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 103,79 2.594.633,16 3,24 1,12- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 109,66 5.482.777,78 6,84 2,38Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 78.305.000 80.158.260,8 100 34,73B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 78.305.000 80.158.260,8 100 34,73C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ- UZUN POZİSYON 30.06.2021 F_USDTRY0621 (LONG) 4.000 8,57GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 03.05.2021 20.032.169,86 20.032.169,86 14,71 8,68T.Repo 03.05.2021 22.035.386,85 22.035.386,85 16,18 9,55T.Repo 03.05.2021 28.045.037,81 28.045.037,81 20,59 12,15T.Repo 03.05.2021 30.048.254,79 30.048.254,79 22,06 13,02T.Repo 03.05.2021 11.017.693,42 11.017.693,42 8,09 4,77BPP 03.05.2021 791.240,19 791.240,19 0,58 0,34Vadeli Mevduat 04.05.2021 6.210.495,09 6.341.476,72 4,65 2,75Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.186.680 5,28 3,11Katılma Belgesi TI1 6.513 2.020.689,14 1,48 0,88VOB Nakit Teminat 8.695.236,34 8.695.236,34 6,38 3,77GRUP TOPLAMI- 136.213.865,12 100 59,02ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 230.778.731,22İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ230.778.731,22 % 100 % 100,3B. HAZIR DEĞERLER25.706,66 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar25.706,66 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)94.333,27 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar94.333,27 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)586.561,67 % 100 % 0,25D. BORÇLAR (-)-1.388.172,61 % 100 -% 0,6a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.388.172,61 % 100 -% 0,6NET VARLIK DEĞERİ230.097.160,21Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4327İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30/04/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934276BIST