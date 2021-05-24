***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 16.443 1.034.264,7 10,99 0,44Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 221.363 2.733.584,46 29,05 1,18Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 193.171 1.551.163,13 16,48 0,66Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 36.497 1.182.502,8 12,57 0,5Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 147 1.983,03 0,02 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 615 4.267,32 0,04 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 274.605 2.903.723,17 30,85 1,25Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 742.841 9.411.488,61 100 4,03B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFGRFA92110 1.950.000 1.852.876,35 2,67 0,79- TRFHSBC62114 13.850.000 13.638.193,34 19,66 5,84- TRFVKFB72130 2.000.000 2.063.352,88 2,98 0,88- TRSARCL42313 1.100.000 1.115.028,68 1,61 0,48- TRSARCL72112 4.500.000 4.585.545,66 6,61 1,96- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.818.831,44 2,62 0,78- TRSBOLU72119 5.000.000 5.142.369,5 7,41 2,2- TRSERGL52117 1.500.000 1.565.950,83 2,26 0,67- TRSGRAN23013 10.500.000 10.876.419,34 15,68 4,66- TRSKCTF62110 1.900.000 1.970.974,1 2,84 0,85- TRSKFTF62113 900.000 934.099,44 1,35 0,4- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.059.699,04 1,53 0,45- TRSOPAS22319 1.030.000 1.031.787,24 1,49 0,45- TRSTHALE2716 1.000.000 1.050.864,3 1,52 0,45- TRSTPRS12313 6.700.000 6.814.826,25 9,83 2,92- TRSTPRS22312 5.000.000 5.048.436,68 7,28 2,17- TRSVKFB92719 600.000 620.418,42 0,89 0,27- TRSYDAT32212 2.500.000 2.624.517,96 3,78 1,13- TRSYKBK62914 5.000.000 5.541.796,67 7,99 2,37Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 67.850.000 69.355.988,14 100 29,72B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 67.850.000 69.355.988,14 100 29,72C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- UZUN POZİSYON 30.06.2021 F_USDTRY0621 (LONG) 2.450 8,56GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 24.05.2021 23.036.012,33 23.036.012,33 14,9 9,87T.Repo 24.05.2021 27.042.275,34 27.042.275,34 17,49 11,59T.Repo 24.05.2021 20.031.331,51 20.031.331,51 12,95 8,58T.Repo 24.05.2021 4.006.263,01 4.006.263,01 2,59 1,72T.Repo 24.05.2021 30.046.997,26 30.046.997,26 19,43 12,87BPP 07.06.2021 2.115.377,1 2.099.826,18 1,36 0,9BPP 15.06.2021 568.116,23 561.582,37 0,36 0,24BPP 24.05.2021 80.124,6 80.124,6 0,05 0,03BPP 15.06.2021 9.649.801,58 9.538.820,01 6,17 4,09BPP 07.06.2021 10.088.721,53 10.014.555,61 6,48 4,29Vadeli Mevduat 10.06.2021 6.000.000 6.063.332,47 3,92 2,6Katılma Belgesi IJB 416.994 412.100,99 0,26 0,18Katılma Belgesi IJP 414.527 401.977,61 0,26 0,18Katılma Belgesi IKL 340.487 401.254,4 0,26 0,17Katılma Belgesi IKP 760.660 819.804,36 0,53 0,35Katılma Belgesi IPJ 317.510 803.358,4 0,52 0,34Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.203.420 4,66 3,09Katılma Belgesi ITP 378.090 402.697,99 0,26 0,17Katılma Belgesi TI1 6.513 2.040.898,2 1,32 0,87Katılma Belgesi TMG 5.717.226 797.861,76 0,52 0,34VOB Nakit Teminat 8.825.257,83 8.825.257,83 5,71 3,78GRUP TOPLAMI- 154.629.752,23 100 66,25ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 233.397.228,98İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ233.397.228,98 % 100 % 100,25B. HAZIR DEĞERLER78.390,84 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar78.390,84 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)127.367,24 % 100 % 0,05a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar127.367,24 % 100 % 0,05Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)586.561,67 % 100 % 0,25D. BORÇLAR (-)-1.383.263,4 % 100 -% 0,59a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.383.263,4 % 100 -% 0,59NET VARLIK DEĞERİ232.806.285,33Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4496İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama21/05/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937616BIST