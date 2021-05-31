***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- BİM A.Ş. BIMAS 12.467 70,52 64,25 801.004,75 9,66 0,34Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- PETKİM PETKM 157.586 5,68 6,26 986.488,36 11,9 0,42- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 10.249 102,56 97,6 1.000.302,4 12,06 0,42Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 146.460 6,74 7,89 1.155.569,4 13,94 0,49Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 27.672 34,4 31,98 884.950,56 10,67 0,38Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 100.112 13,23 12,98 1.299.453,76 15,67 0,55HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBANK T.A.Ş AKBNK 189 6,38 5,19 980,91 0,01 0- GARANTİ BANKASI GARAN 275 9,33 7,98 2.194,5 0,02 0- Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 4 2,83 2,16 8,64 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLDİNG KCHOL 47.924 15,4 18,58 890.427,92 10,74 0,38- ŞİŞECAM SISE 160.279 7,39 7,93 1.271.012,47 15,33 0,54Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 663.217 8.292.393,67 100 3,52B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- GARANTİ FAKTORİNG 01.09.2021 TRFGRFA92110 0 1.950.000 93,38 95,36 1.859.514,54 2,73 0,79- HSBC BANK 25.06.2021 TRFHSBC62114 0 13.850.000 94,7 98,8 13.684.247,36 20,11 5,81- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.07.2021 TRFVKFB72130 1 2.000.000 100 103,55 2.071.090,01 3,04 0,88- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 101,76 1.119.329,96 1,65 0,47- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 102,75 102,28 4.602.673,17 6,76 1,95- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 101,43 1.825.818,89 2,68 0,77- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 5.000.000 103,76 103,23 5.161.571,93 7,59 2,19- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 104 10.920.130,62 16,05 4,63- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100,55 104,05 1.976.909,68 2,91 0,84- KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 101,19 104,15 937.377,13 1,38 0,4- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 104,27 1.063.510,1 1,57 0,45- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 100,55 1.035.690,25 1,52 0,45- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 105,47 1.054.735,21 1,56 0,45- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 102,11 6.841.569,91 10,05 2,9- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 101,37 5.068.718,43 7,45 2,15- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 103,75 622.483,91 0,91 0,26- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 105,38 2.634.555,86 3,87 1,12- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 111,23 5.561.610,47 8,17 2,36Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 66.350.000 68.041.537,42 100 28,87B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 66.350.000 68.041.537,42 100 28,87C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- UZUN POZİSYON 30.06.2021 F_USDTRY0621 (LONG) 2.450 8,5 8,73GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 31.05.2021 28.043.726,03 28.043.726,03 17,6 11,9T.Repo 31.05.2021 28.043.726,03 28.043.726,03 17,6 11,9T.Repo 31.05.2021 8.012.493,15 8.012.493,15 5,03 3,4T.Repo 31.05.2021 22.034.356,16 22.034.356,16 13,83 9,35T.Repo 31.05.2021 22.034.356,16 22.034.356,16 13,83 9,35BPP 31.05.2021 150.231,78 150.231,78 0,09 0,06BPP 07.06.2021 2.115.377,1 2.107.587,3 1,32 0,89BPP 15.06.2021 568.116,23 563.653,13 0,35 0,24BPP 15.06.2021 9.649.801,58 9.573.993,17 6,01 4,06BPP 07.06.2021 10.088.721,53 10.051.570,16 6,31 4,26Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 10.06.2021 6.000.000 6.085.656,41 3,82 2,58Katılma Belgesi IJB 416.994 421.557,17 0,26 0,18Katılma Belgesi IJP 414.527 410.236,23 0,26 0,17Katılma Belgesi IKL 340.487 403.630,65 0,25 0,17Katılma Belgesi IKP 760.660 841.776,78 0,53 0,36Katılma Belgesi IPJ 317.510 830.120,37 0,52 0,35Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.207.190 4,52 3,06Katılma Belgesi ITP 378.090 412.523,41 0,26 0,18Katılma Belgesi TI1 6.513 2.047.648,96 1,28 0,87Katılma Belgesi TMG 5.717.226 816.711,45 0,51 0,35VOB Nakit Teminat 9.266.966,03 9.266.966,03 5,82 3,93GRUP TOPLAMI- 159.359.710,53 100 67,61ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 235.693.641,63İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ235.693.641,63 % 100 % 100,79B. HAZIR DEĞERLER42.475,3 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar42.475,3 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)181.516,45 % 100 % 0,08a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar181.516,45 % 100 % 0,08Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)586.561,67 % 100 % 0,25D. BORÇLAR (-)-2.660.194,86 % 100 -% 1,14a) Takasa Borçlar-1.323.000 % 49,73 -% 0,57b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.337.194,86 % 50,27 -% 0,57NET VARLIK DEĞERİ233.844.000,19Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4561İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama28/05/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939194BIST