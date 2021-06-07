***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 12.467 775.447,4 9,19 0,33Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 167.835 2.051.590,52 24,31 0,87Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 146.460 1.135.065 13,46 0,48Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 27.672 865.580,16 10,26 0,37Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 100.112 1.405.572,48 16,66 0,6HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 468 3.234,26 0,04 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 208.203 2.200.173,61 26,08 0,93Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 663.217 8.436.663,43 100 3,58B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFGRFA92110 1.950.000 1.866.176,72 2,73 0,79- TRFHSBC62114 13.850.000 13.730.456,5 20,11 5,83- TRFVKFB72130 2.000.000 2.078.945,6 3,04 0,88- TRSARCL42313 1.100.000 1.123.676,8 1,65 0,48- TRSARCL72112 4.500.000 4.619.864,66 6,76 1,96- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.832.833,19 2,68 0,78- TRSBOLU72119 5.000.000 5.180.846,06 7,59 2,2- TRSGRAN23013 10.500.000 10.966.576,54 16,06 4,66- TRSKCTF62110 1.900.000 1.982.863,12 2,9 0,84- TRSKFTF62113 900.000 940.649,66 1,39 0,4- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.067.334,87 1,56 0,45- TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.893,15 1,52 0,44- TRSTHALE2716 1.000.000 1.051.966,3 1,55 0,45- TRSTPRS12313 6.700.000 6.869.097,42 10,06 2,92- TRSTPRS22312 5.000.000 5.089.404,53 7,45 2,16- TRSVKFB92719 600.000 624.556,26 0,91 0,27- TRSYDAT32212 2.500.000 2.644.632,15 3,87 1,12- TRSYKBK62914 5.000.000 5.581.495,12 8,17 2,37Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 66.350.000 68.291.268,65 100 29B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 66.350.000 68.291.268,65 100 29C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLAR- 30.06.2021 F_USDTRY0621 (LONG) 2.750 8,77GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 07.06.2021 16.024.986,3 16.024.986,3 10,09 6,8T.Repo 07.06.2021 34.053.095,89 34.053.095,89 21,44 14,46T.Repo 07.06.2021 34.053.095,89 34.053.095,89 21,44 14,46T.Repo 07.06.2021 16.024.986,3 16.024.986,3 10,09 6,8T.Repo 07.06.2021 7.010.931,51 7.010.931,51 4,42 2,98BPP 07.06.2021 2.115.377,1 2.115.377,1 1,33 0,9BPP 15.06.2021 568.116,23 565.731,53 0,36 0,24BPP 07.06.2021 60.094,93 60.094,93 0,04 0,03BPP 15.06.2021 9.649.801,58 9.609.296,02 6,05 4,08BPP 07.06.2021 10.088.721,53 10.088.721,53 6,35 4,28Vadeli Mevduat 10.06.2021 6.000.000 6.108.062,55 3,85 2,59Katılma Belgesi IJB 416.994 429.336,19 0,28 0,19Katılma Belgesi IJP 414.527 418.476,2 0,26 0,18Katılma Belgesi IKL 340.487 405.553,38 0,26 0,17Katılma Belgesi IKP 760.660 850.638,47 0,54 0,36Katılma Belgesi IPJ 317.510 866.076,15 0,55 0,37Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.213.235 4,54 3,06Katılma Belgesi ITP 378.090 417.983,79 0,26 0,18Katılma Belgesi TI1 6.513 2.054.440,62 1,29 0,87Katılma Belgesi TMG 5.717.226 828.523,24 0,52 0,35VOB Nakit Teminat 9.597.533,4 9.597.533,4 6,04 4,07GRUP TOPLAMI- 158.796.175,99 100 67,42ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- rim/940826BIST