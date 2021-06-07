***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
07.06.2021 19:31
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 12.467 775.447,4 9,19 0,33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 167.835 2.051.590,52 24,31 0,87
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 146.460 1.135.065 13,46 0,48
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 27.672 865.580,16 10,26 0,37
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 100.112 1.405.572,48 16,66 0,6
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 468 3.234,26 0,04 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 208.203 2.200.173,61 26,08 0,93
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 663.217 8.436.663,43 100 3,58
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFGRFA92110 1.950.000 1.866.176,72 2,73 0,79
- TRFHSBC62114 13.850.000 13.730.456,5 20,11 5,83
- TRFVKFB72130 2.000.000 2.078.945,6 3,04 0,88
- TRSARCL42313 1.100.000 1.123.676,8 1,65 0,48
- TRSARCL72112 4.500.000 4.619.864,66 6,76 1,96
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.832.833,19 2,68 0,78
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.180.846,06 7,59 2,2
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.966.576,54 16,06 4,66
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.982.863,12 2,9 0,84
- TRSKFTF62113 900.000 940.649,66 1,39 0,4
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.067.334,87 1,56 0,45
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.893,15 1,52 0,44
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.051.966,3 1,55 0,45
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.869.097,42 10,06 2,92
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.089.404,53 7,45 2,16
- TRSVKFB92719 600.000 624.556,26 0,91 0,27
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.644.632,15 3,87 1,12
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.581.495,12 8,17 2,37
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 66.350.000 68.291.268,65 100 29
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 66.350.000 68.291.268,65 100 29
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
- 30.06.2021 F_USDTRY0621 (LONG) 2.750 8,77
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 07.06.2021 16.024.986,3 16.024.986,3 10,09 6,8
T.Repo 07.06.2021 34.053.095,89 34.053.095,89 21,44 14,46
T.Repo 07.06.2021 34.053.095,89 34.053.095,89 21,44 14,46
T.Repo 07.06.2021 16.024.986,3 16.024.986,3 10,09 6,8
T.Repo 07.06.2021 7.010.931,51 7.010.931,51 4,42 2,98
BPP 07.06.2021 2.115.377,1 2.115.377,1 1,33 0,9
BPP 15.06.2021 568.116,23 565.731,53 0,36 0,24
BPP 07.06.2021 60.094,93 60.094,93 0,04 0,03
BPP 15.06.2021 9.649.801,58 9.609.296,02 6,05 4,08
BPP 07.06.2021 10.088.721,53 10.088.721,53 6,35 4,28
Vadeli Mevduat 10.06.2021 6.000.000 6.108.062,55 3,85 2,59
Katılma Belgesi IJB 416.994 429.336,19 0,28 0,19
Katılma Belgesi IJP 414.527 418.476,2 0,26 0,18
Katılma Belgesi IKL 340.487 405.553,38 0,26 0,17
Katılma Belgesi IKP 760.660 850.638,47 0,54 0,36
Katılma Belgesi IPJ 317.510 866.076,15 0,55 0,37
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.213.235 4,54 3,06
Katılma Belgesi ITP 378.090 417.983,79 0,26 0,18
Katılma Belgesi TI1 6.513 2.054.440,62 1,29 0,87
Katılma Belgesi TMG 5.717.226 828.523,24 0,52 0,35
VOB Nakit Teminat 9.597.533,4 9.597.533,4 6,04 4,07
GRUP TOPLAMI
- 158.796.175,99 100 67,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- rim/940826
BIST