***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
21.06.2021 20:41
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı
11:181.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:188,7619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
11:1810,4313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0258
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
11:18500,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,00
|Açılış
|: 500,81
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler11:16
|TKURU
|168,40
|5.104.443
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|68.640.826
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.697.338
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|1.914.872
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.040.640
|% 9,88
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,27
|239.323.582
|% -6,36
|
|METUR
|6,06
|16.206.157
|% -5,16
|
|AVHOL
|5,76
|1.916.860
|% -4,48
|
|YAPRK
|27,84
|676.883
|% -4,33
|
|THYAO
|14,81
|688.733.337
|% 1,51
|
|BOBET
|6,04
|257.599.242
|% -3,67
|
|BERA
|14,27
|239.323.582
|% -6,36
|
|KOZAL
|121,80
|205.611.679
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,13
|188.772.437
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|188.772.437
|% 0,00
|
|THYAO
|14,81
|688.733.337
|% 1,51
|
|BOBET
|6,04
|257.599.242
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,15
|68.283.022
|% -0,46
|
|GARAN
|8,22
|171.489.180
|% 0,37
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7581
|8,7603
|% -0,11
|
|Euro
|10,4221
|10,4283
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,1236
|12,1844
|% -0,49
|
|Frank
|9,4904
|9,5476
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3301
|2,3418
|% -0,06
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-5,46
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|-0,20
|
Seans Raporu
11:16
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11:26BERA
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11:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 25 kaybederek (% -0.02 ) 1, 238
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, OZBAL, TKURU, EUYO, VAKFN