***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
21.06.2021 20:41
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 40.074 2.544.699 12,12 1,08
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 17.212 1.735.790 8,26 0,74
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 252 1.711,08 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 113 3.299,6 0,02 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 157.916 2.296.098,64 10,94 0,97
Haberleşme
- 252.384 1.756.592,64 8,37 0,74
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.976.947 7.670.404,35 36,54 3,26
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.781 4.985.104,41 23,74 2,11
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.945.679 20.993.699,72 100 8,9
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFGRFA92110 1.950.000 1.879.572,63 2,86 0,8
- TRFHSBC62114 13.850.000 13.821.311,11 21,04 5,86
- TRFVKFB72130 2.000.000 2.094.849,53 3,19 0,89
- TRSARCL42313 1.100.000 1.132.475,62 1,72 0,48
- TRSARCL72112 4.500.000 4.654.440,52 7,08 1,97
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.846.942,72 2,81 0,78
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.219.610,51 7,95 2,21
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.033.123,65 16,79 4,68
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.075.025,73 1,64 0,46
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.048.256,97 1,6 0,44
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.060.022,65 1,61 0,45
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.924.572,23 10,54 2,94
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.130.658,36 7,81 2,17
- TRSVKFB92719 600.000 604.542,27 0,92 0,26
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.547.493,47 3,88 1,08
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.621.477,94 8,56 2,38
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 63.550.000 65.694.375,91 100 27,85
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
- F_XAUTRYM0621 (LONG) 14.000 500,41
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 21.06.2021 17.026.897,26 17.026.897,26 11,4099 7,2173
Ters Repo 21.06.2021 23.036.390,41 23.036.390,41 15,4369 9,7646
Ters Repo 21.06.2021 43.068.034,25 43.068.034,25 28,8602 18,2555
Ters Repo 21.06.2021 7.011.075,34 7.011.075,34 4,6982 2,9718
BPP 07.07.2021 10.158.630,14 10.073.716,77 6,7505 4,27
BPP 30.07.2021 10.237.945,21 10.031.403,66 6,7221 4,2521
BPP 21.06.2021 600.944,38 600.944,38 0,4027 0,2547
Vadeli Mevduat 29.07.2021 6.117.690,41 6.152.559,95 4,1229 2,6079
Katılma Belgesi IJB 416.994 430.633,46 0,2886 0,1825
Katılma Belgesi IJP 414.527 422.467,26 0,2831 0,1791
Katılma Belgesi IKL 340.487 416.979,79 0,2794 0,1767
Katılma Belgesi IKP 760.660 864.200,28 0,5791 0,3663
Katılma Belgesi IPJ 317.510 867.493,84 0,5813 0,3677
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.225.055 4,8415 3,0625
Katılma Belgesi ITP 378.090 428.962,77 0,2875 0,1818
Katılma Belgesi TI1 6.513 2.068.119,62 1,3859 0,8766
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.462.999,93 7,0112 4,435
Viop Nakit Teminat 9.041.844,63 9.041.844,63 6,059 3,8326
GRUP TOPLAMI
- 149.229.778,6 100 63,2547
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
235.917.854,23 % 100 % 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
a) Kasa
b) Bankalar
96.758,62 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
83.007,31 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
586.561,67 % 100 % 0,25
D. BORÇLAR (-)
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.408.482,67 % 100 -% 0,598652
NET VARLIK DEĞERİ
235.275.699,16
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,465
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
18/06/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943469
BIST