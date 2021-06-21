***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 40.074 2.544.699 12,12 1,08Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 17.212 1.735.790 8,26 0,74Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 252 1.711,08 0,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 113 3.299,6 0,02 0Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 157.916 2.296.098,64 10,94 0,97Haberleşme- 252.384 1.756.592,64 8,37 0,74DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 1.976.947 7.670.404,35 36,54 3,26Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.781 4.985.104,41 23,74 2,11Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 2.945.679 20.993.699,72 100 8,9B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFGRFA92110 1.950.000 1.879.572,63 2,86 0,8- TRFHSBC62114 13.850.000 13.821.311,11 21,04 5,86- TRFVKFB72130 2.000.000 2.094.849,53 3,19 0,89- TRSARCL42313 1.100.000 1.132.475,62 1,72 0,48- TRSARCL72112 4.500.000 4.654.440,52 7,08 1,97- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.846.942,72 2,81 0,78- TRSBOLU72119 5.000.000 5.219.610,51 7,95 2,21- TRSGRAN23013 10.500.000 11.033.123,65 16,79 4,68- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.075.025,73 1,64 0,46- TRSOPAS22319 1.030.000 1.048.256,97 1,6 0,44- TRSTHALE2716 1.000.000 1.060.022,65 1,61 0,45- TRSTPRS12313 6.700.000 6.924.572,23 10,54 2,94- TRSTPRS22312 5.000.000 5.130.658,36 7,81 2,17- TRSVKFB92719 600.000 604.542,27 0,92 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.547.493,47 3,88 1,08- TRSYKBK62914 5.000.000 5.621.477,94 8,56 2,38Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 63.550.000 65.694.375,91 100 27,85B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMI- F_XAUTRYM0621 (LONG) 14.000 500,41D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ters Repo 21.06.2021 17.026.897,26 17.026.897,26 11,4099 7,2173Ters Repo 21.06.2021 23.036.390,41 23.036.390,41 15,4369 9,7646Ters Repo 21.06.2021 43.068.034,25 43.068.034,25 28,8602 18,2555Ters Repo 21.06.2021 7.011.075,34 7.011.075,34 4,6982 2,9718BPP 07.07.2021 10.158.630,14 10.073.716,77 6,7505 4,27BPP 30.07.2021 10.237.945,21 10.031.403,66 6,7221 4,2521BPP 21.06.2021 600.944,38 600.944,38 0,4027 0,2547Vadeli Mevduat 29.07.2021 6.117.690,41 6.152.559,95 4,1229 2,6079Katılma Belgesi IJB 416.994 430.633,46 0,2886 0,1825Katılma Belgesi IJP 414.527 422.467,26 0,2831 0,1791Katılma Belgesi IKL 340.487 416.979,79 0,2794 0,1767Katılma Belgesi IKP 760.660 864.200,28 0,5791 0,3663Katılma Belgesi IPJ 317.510 867.493,84 0,5813 0,3677Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.225.055 4,8415 3,0625Katılma Belgesi ITP 378.090 428.962,77 0,2875 0,1818Katılma Belgesi TI1 6.513 2.068.119,62 1,3859 0,8766Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.462.999,93 7,0112 4,435Viop Nakit Teminat 9.041.844,63 9.041.844,63 6,059 3,8326GRUP TOPLAMI- 149.229.778,6 100 63,2547ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ235.917.854,23 % 100 % 100,27B. HAZIR DEĞERLERa) Kasab) Bankalar96.758,62 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar83.007,31 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)586.561,67 % 100 % 0,25D. BORÇLAR (-)a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.408.482,67 % 100 -% 0,598652NET VARLIK DEĞERİ235.275.699,16Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,465İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama18/06/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943469BIST