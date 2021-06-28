***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- BİM A.Ş. BIMAS 44.512 65,85 62,05 2.761.969,6 7,9 1,11Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- PETKİM PETKM 149 5,67 5,39 803,11 0 0- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 27.129 103,16 98,35 2.668.137,15 7,63 1,08Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 279 6,73 6,81 1.899,99 0,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 125 33,89 29,54 3.692,5 0,01 0Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 207.488 13,84 14,28 2.962.928,64 8,47 1,2Haberleşme- TÜRK TELEKOM TTKOM 390.301 7,11 7 2.732.107 7,81 1,11DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBANK T.A.Ş AKBNK 858.204 5,42 5,34 4.582.809,36 13,1 1,86- GARANTİ BANKASI GARAN 558.982 8,31 8,2 4.583.652,4 13,1 1,86- YAPI VE KREDİ BANKASI YKBNK 2.093.356 2,25 2,21 4.626.316,76 13,23 1,87Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLDİNG KCHOL 244.198 18,19 18,78 4.586.038,44 13,11 1,86- SABANCI HOLDİNG SAHOL 300.059 9,31 9,23 2.769.544,57 7,92 1,12- ŞİŞECAM SISE 344.010 8,09 7,84 2.697.038,4 7,71 1,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 5.068.792 34.976.937,92 100 14,16B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- GARANTİ FAKTORİNG 01.09.2021 TRFGRFA92110 0 1.950.000 93,38 1.886.306,57 3,63 0,76- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.07.2021 TRFVKFB72130 12 2.000.000 100 2.102.869,11 4,04 0,85- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 3 1.100.000 100 1.136.911,52 2,19 0,46- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 4.671.825,36 8,98 1,89- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 1.854.038,17 3,56 0,75- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3