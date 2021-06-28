***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.06.2021 19:59
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- BİM A.Ş. BIMAS 44.512 65,85 62,05 2.761.969,6 7,9 1,11
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- PETKİM PETKM 149 5,67 5,39 803,11 0 0
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 27.129 103,16 98,35 2.668.137,15 7,63 1,08
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 279 6,73 6,81 1.899,99 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 125 33,89 29,54 3.692,5 0,01 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 207.488 13,84 14,28 2.962.928,64 8,47 1,2
Haberleşme
- TÜRK TELEKOM TTKOM 390.301 7,11 7 2.732.107 7,81 1,11
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 858.204 5,42 5,34 4.582.809,36 13,1 1,86
- GARANTİ BANKASI GARAN 558.982 8,31 8,2 4.583.652,4 13,1 1,86
- YAPI VE KREDİ BANKASI YKBNK 2.093.356 2,25 2,21 4.626.316,76 13,23 1,87
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 244.198 18,19 18,78 4.586.038,44 13,11 1,86
- SABANCI HOLDİNG SAHOL 300.059 9,31 9,23 2.769.544,57 7,92 1,12
- ŞİŞECAM SISE 344.010 8,09 7,84 2.697.038,4 7,71 1,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 5.068.792 34.976.937,92 100 14,16
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- GARANTİ FAKTORİNG 01.09.2021 TRFGRFA92110 0 1.950.000 93,38 1.886.306,57 3,63 0,76
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.07.2021 TRFVKFB72130 12 2.000.000 100 2.102.869,11 4,04 0,85
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 3 1.100.000 100 1.136.911,52 2,19 0,46
- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 4.671.825,36 8,98 1,89
- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 1.854.038,17 3,56 0,75
- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3