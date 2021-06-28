***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- BİM A.Ş. BIMAS 44.512 65,85 62,05 2.761.969,6 7,9 1,11Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- PETKİM PETKM 149 5,67 5,39 803,11 0 0- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 27.129 103,16 98,35 2.668.137,15 7,63 1,08Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 279 6,73 6,81 1.899,99 0,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 125 33,89 29,54 3.692,5 0,01 0Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 207.488 13,84 14,28 2.962.928,64 8,47 1,2Haberleşme- TÜRK TELEKOM TTKOM 390.301 7,11 7 2.732.107 7,81 1,11DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBANK T.A.Ş AKBNK 858.204 5,42 5,34 4.582.809,36 13,1 1,86- GARANTİ BANKASI GARAN 558.982 8,31 8,2 4.583.652,4 13,1 1,86- YAPI VE KREDİ BANKASI YKBNK 2.093.356 2,25 2,21 4.626.316,76 13,23 1,87Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLDİNG KCHOL 244.198 18,19 18,78 4.586.038,44 13,11 1,86- SABANCI HOLDİNG SAHOL 300.059 9,31 9,23 2.769.544,57 7,92 1,12- ŞİŞECAM SISE 344.010 8,09 7,84 2.697.038,4 7,71 1,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 5.068.792 34.976.937,92 100 14,16B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- GARANTİ FAKTORİNG 01.09.2021 TRFGRFA92110 0 1.950.000 93,38 1.886.306,57 3,63 0,76- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.07.2021 TRFVKFB72130 12 2.000.000 100 2.102.869,11 4,04 0,85- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 3 1.100.000 100 1.136.911,52 2,19 0,46- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 4.671.825,36 8,98 1,89- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 1.854.038,17 3,56 0,75- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 5.239.101,36 10,07 2,12- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 11.078.693,25 21,29 4,49- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 1.030.439,36 1,98 0,42- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 3 1.030.000 100 1.052.424,08 2,02 0,43- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 1.064.073,94 2,05 0,43- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 3 6.700.000 100 6.952.353,74 13,36 2,81- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 3 5.000.000 100 5.151.206,41 9,9 2,09- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 606.944,66 1,17 0,25- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 2.557.659,47 4,92 1,04- YAPI VE KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 5.641.576,64 10,84 2,28Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 49.700.000 52.026.423,64 100 21,07B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -UZUN POZİSYON 30.06.2021 F_USDTRY0621 (LONG) 350 8,8 8,76VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -UZUN POZİSYON 30.06.2021 F_XAUTRYM0621 (LONG) 14.000 517,49 501,48VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -KISA POZİSYON 31.08.2021 F_XU0300821 (SHORT) 600 1.549,12 1.543,75GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ters Repo 21.06.2021 17.026.897,26 19.029.749,31 11,8947 7,7047Ters Repo 21.06.2021 23.036.390,41 22.034.446,57 13,7727 8,9212Ters Repo 21.06.2021 43.068.034,25 31.048.538,35 19,407 12,5708Ters Repo 21.06.2021 7.011.075,34 28.043.841,1 17,529 11,3543BPP 07.07.2021 10.158.630,14 10.110.778,68 6,3198 4,0936BPP 30.07.2021 10.237.945,21 10.068.165,93 6,2931 4,0764BPP 21.06.2021 600.944,38 630.986,42 0,3944 0,2555Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 29.07.2021 6.117.690,41 6.174.853,06 3,8596 2,5Katılma Belgesi IJB 416.994 434.757,94 0,2717 0,176Katılma Belgesi IJP 414.527 423.838,52 0,2649 0,1716Katılma Belgesi IKL 340.487 421.076,53 0,2632 0,1705Katılma Belgesi IKP 760.660 869.769,83 0,5437 0,3521Katılma Belgesi IPJ 317.510 879.300,45 0,5496 0,356Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.662.280 4,7893 3,1023Katılma Belgesi ITP 378.090 439.139,81 0,2745 0,1778Katılma Belgesi TI1 6.513 2.075.040,45 1,297 0,8401Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.533.198,04 6,5838 4,2646Viop Nakit Teminat 9.106.497,12 9.106.497,12 5,692 3,687GRUP TOPLAMI- 159.986.258,14 100 64,7745ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 246.989.619,67İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ246.989.619,67 % 100 % 1,05B. HAZIR DEĞERLERa) Kasab) Bankalar17.514,96 % 100 % 0c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar83.007,31 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)586.561,67 % 100 % 0D. BORÇLAR (-)-11.249.935,83a) Takasa Borçlar-9.877.122,33 -% 0,88 -% 0,04b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.372.813,5 -% 0,12 -% 0,01NET VARLIK DEĞERİ236.426.767,78Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4722İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama25/06/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944659BIST