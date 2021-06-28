***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.06.2021 19:59
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- BİM A.Ş. BIMAS 44.512 65,85 62,05 2.761.969,6 7,9 1,11
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- PETKİM PETKM 149 5,67 5,39 803,11 0 0
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 27.129 103,16 98,35 2.668.137,15 7,63 1,08
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 279 6,73 6,81 1.899,99 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 125 33,89 29,54 3.692,5 0,01 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 207.488 13,84 14,28 2.962.928,64 8,47 1,2
Haberleşme
- TÜRK TELEKOM TTKOM 390.301 7,11 7 2.732.107 7,81 1,11
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 858.204 5,42 5,34 4.582.809,36 13,1 1,86
- GARANTİ BANKASI GARAN 558.982 8,31 8,2 4.583.652,4 13,1 1,86
- YAPI VE KREDİ BANKASI YKBNK 2.093.356 2,25 2,21 4.626.316,76 13,23 1,87
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 244.198 18,19 18,78 4.586.038,44 13,11 1,86
- SABANCI HOLDİNG SAHOL 300.059 9,31 9,23 2.769.544,57 7,92 1,12
- ŞİŞECAM SISE 344.010 8,09 7,84 2.697.038,4 7,71 1,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 5.068.792 34.976.937,92 100 14,16
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- GARANTİ FAKTORİNG 01.09.2021 TRFGRFA92110 0 1.950.000 93,38 1.886.306,57 3,63 0,76
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.07.2021 TRFVKFB72130 12 2.000.000 100 2.102.869,11 4,04 0,85
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 3 1.100.000 100 1.136.911,52 2,19 0,46
- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 4.671.825,36 8,98 1,89
- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 1.854.038,17 3,56 0,75
- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 5.239.101,36 10,07 2,12
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 11.078.693,25 21,29 4,49
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 1.030.439,36 1,98 0,42
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 3 1.030.000 100 1.052.424,08 2,02 0,43
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 1.064.073,94 2,05 0,43
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 3 6.700.000 100 6.952.353,74 13,36 2,81
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 3 5.000.000 100 5.151.206,41 9,9 2,09
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 606.944,66 1,17 0,25
- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 2.557.659,47 4,92 1,04
- YAPI VE KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 5.641.576,64 10,84 2,28
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 49.700.000 52.026.423,64 100 21,07
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -UZUN POZİSYON 30.06.2021 F_USDTRY0621 (LONG) 350 8,8 8,76
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -UZUN POZİSYON 30.06.2021 F_XAUTRYM0621 (LONG) 14.000 517,49 501,48
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -KISA POZİSYON 31.08.2021 F_XU0300821 (SHORT) 600 1.549,12 1.543,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 21.06.2021 17.026.897,26 19.029.749,31 11,8947 7,7047
Ters Repo 21.06.2021 23.036.390,41 22.034.446,57 13,7727 8,9212
Ters Repo 21.06.2021 43.068.034,25 31.048.538,35 19,407 12,5708
Ters Repo 21.06.2021 7.011.075,34 28.043.841,1 17,529 11,3543
BPP 07.07.2021 10.158.630,14 10.110.778,68 6,3198 4,0936
BPP 30.07.2021 10.237.945,21 10.068.165,93 6,2931 4,0764
BPP 21.06.2021 600.944,38 630.986,42 0,3944 0,2555
Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 29.07.2021 6.117.690,41 6.174.853,06 3,8596 2,5
Katılma Belgesi IJB 416.994 434.757,94 0,2717 0,176
Katılma Belgesi IJP 414.527 423.838,52 0,2649 0,1716
Katılma Belgesi IKL 340.487 421.076,53 0,2632 0,1705
Katılma Belgesi IKP 760.660 869.769,83 0,5437 0,3521
Katılma Belgesi IPJ 317.510 879.300,45 0,5496 0,356
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.662.280 4,7893 3,1023
Katılma Belgesi ITP 378.090 439.139,81 0,2745 0,1778
Katılma Belgesi TI1 6.513 2.075.040,45 1,297 0,8401
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.533.198,04 6,5838 4,2646
Viop Nakit Teminat 9.106.497,12 9.106.497,12 5,692 3,687
GRUP TOPLAMI
- 159.986.258,14 100 64,7745
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 246.989.619,67
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
246.989.619,67 % 100 % 1,05
B. HAZIR DEĞERLER
a) Kasa
b) Bankalar
17.514,96 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
83.007,31 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
586.561,67 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-11.249.935,83
a) Takasa Borçlar
-9.877.122,33 -% 0,88 -% 0,04
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.372.813,5 -% 0,12 -% 0,01
NET VARLIK DEĞERİ
236.426.767,78
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4722
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
25/06/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944659
BIST