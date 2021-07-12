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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

12.07.2021 16:22



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 55.079 3.483.746,75 7,45 1,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 33.752 3.243.760,92 6,93 1,36
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 344 2.483,68 0,02 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 100.154 3.277.038,88 7 1,38
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 504.228 6.842.373,96 14,62 2,88
Haberleşme
- 482.961 3.182.712,99 6,8 1,34
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 4.343.970 17.455.617,27 37,3 7,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 728.145 9.302.124,96 19,88 3,91
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.248.633 46.789.859,41 100 19,66
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFGRFA92110 1.950.000 1.899.846,98 4,25 0,8
- TRSARCL42313 1.100.000 1.145.855,14 2,56 0,48
- TRSARCL72112 4.500.000 4.706.790,1 10,52 1,98
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.868.310,95 4,18 0,79
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EDATA 7,37 98.879.580 % 9,67  
YAPRK 33,76 26.237.827 % 9,47  
TKURU 214,40 2.067.899 % 8,56  
EDIP 3,43 46.689.043 % 8,54  
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Euro 10,1873 10,1918 % -0,59  
Sterlin 11,8729 11,9324 % -0,68  
Frank 9,3506 9,4070 % -0,50  
Riyal 2,2885 2,3000 % -0,29  
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17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 5,82  
Altın Gr. 502 502 0,57  
Cumhuriyet 3.321 3.371 22,00  
Tam 3.304 3.388 21,02  
Yarım 1.597 1.639 10,17  
Çeyrek 801 819 5,08  
Gümüş.Ons 26,10 26,14 -0,08  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 -0,05  
B. Petrol 75,78 75,78 0,62  
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