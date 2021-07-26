***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 55.079 3.365.326,9 7,4 1,41Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 33.752 3.149.742,1 6,92 1,32Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 344 2.497,44 0,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 100.154 3.277.038,88 7,21 1,38Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 504.228 6.418.822,44 14,11 2,7Haberleşme- 482.961 3.047.483,91 6,7 1,29DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 4.343.970 17.079.963,62 37,56 7,17Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 728.145 9.135.789,95 20,09 3,83Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 6.248.633 45.476.665,24 100 19,1B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFGRFA92110 1.950.000 1.913.484,69 4,74 0,8- TRSARCL42313 1.100.000 1.154.920,47 2,86 0,48- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.882.695,97 4,67 0,79- TRSGRAN23013 10.500.000 11.262.148,12 27,91 4,73- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.043.537,09 2,6 0,44- TRSOPAS22319 1.030.000 1.069.259,57 2,65 0,45- TRSTHALE2716 1.000.000 1.046.692,26 2,59 0,44- TRSTPRS12313 6.700.000 7.064.540,13 17,51 2,97- TRSTPRS22312 5.000.000 5.233.952,61 12,97 2,2- TRSVKFB92719 600.000 616.650,03 1,53 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.598.730,77 6,44 1,09- TRSYKBK62914 5.000.000 5.458.023,78 13,53 2,29Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 38.200.000 40.344.635,47 100 16,94B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 38.200.000 950 8,75VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XAUTRYM0821 (LONG) 14.000 509,07VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XU0300821 (SHORT) -950 1.468,25GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 26.07.2021 2.007.287,67 2.007.287,67 1,3179 0,8429T.Repo 26.07.2021 49.178.547,95 49.178.547,95 32,2887 20,652T.Repo 26.07.2021 49.178.547,95 49.178.547,95 32,2887 20,652T.Repo 26.07.2021 1.003.643,84 1.003.643,84 0,659 0,4215T.Repo 26.07.2021 1.003.643,84 1.003.643,84 0,659 0,4215BPP 30.07.2021 10.237.945,21 10.216.567,21 6,7078 4,2903BPP 26.07.2021 321.159,89 321.159,89 0,2109 0,1349Vadeli Mevduat 29.07.2021 6.117.690,41 6.264.836,21 4,1132 2,6308Katılma Belgesi IJB 416.994 417.196,24 0,2739 0,1752Katılma Belgesi IJP 414.527 413.346,01 0,2714 0,1736Katılma Belgesi IKL 340.487 417.571,89 0,2742 0,1754Katılma Belgesi IKP 760.660 854.950,65 0,5613 0,359Katılma Belgesi IPJ 317.510 862.436,86 0,5662 0,3622Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.679.330 5,0419 3,2248Katılma Belgesi ITP 378.090 442.280,23 0,2904 0,1857Katılma Belgesi TI1 6.513 2.098.816,96 1,378 0,8814Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.580.873,07 6,947 4,4433VOB Nakit Teminat 9.367.948,9 9.367.948,9 6,1506 3,934GRUP TOPLAMI- 152.308.985,37 100 63,96ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 238.130.286,07İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ238.130.286,07 % 100 % 100,27B. HAZIR DEĞERLER54.761,36 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar54.761,36 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)83.743,52 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar83.743,52 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)515.747,83 % 100 % 0,22D. BORÇLAR (-)-1.303.014,38 % 100 -% 0,55a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.303.014,38 % 100 -% 0,55NET VARLIK DEĞERİ237.481.524,4Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4787İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19.07.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951812BIST