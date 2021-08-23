***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 55.079 3.927.132,7 7,87 1,62Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 33.752 3.329.455,2 6,66 1,38Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 344 2.617,84 0,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 100.154 3.283.048,12 6,58 1,35Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 504.228 6.181.835,28 12,39 2,55Haberleşme- 482.961 3.482.148,81 6,98 1,43DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 4.343.970 18.996.847,41 38,05 7,82Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 728.145 10.710.682,72 21,46 4,4Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 6.248.633 49.913.768,08 100 20,55B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFGRFA92110 1.950.000 1.941.054,18 4,83 0,8- TRSARCL42313 1.100.000 1.113.677,39 2,77 0,46- TRSGRAN23013 10.500.000 10.835.227 26,96 4,46- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.060.713,06 2,64 0,44- TRSOPAS22319 1.030.000 1.030.910,38 2,57 0,42- TRSTHALE2716 1.000.000 1.046.791,75 2,6 0,43- TRSTPRS12313 6.700.000 6.804.183,93 16,93 2,8- TRSTPRS22312 5.000.000 5.017.816,88 12,49 2,07- TRSVKFB92719 600.000 626.510,6 1,55 0,26- TRSVSTL82218 2.500.000 2.534.985,71 6,31 1,04- TRSYDAT32212 2.500.000 2.640.461,59 6,57 1,09- TRSYKBK62914 5.000.000 5.536.499,43 13,78 2,28Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 38.900.000 40.188.831,9 100 16,55B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 38.900.000 40.188.831,9 100 16,55C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_USDTRY0821 (LONG) 3.200 8,53VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XAUTRYM0821 (LONG) 14.000 489,41VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XU0300821 (SHORT) -1.950 1.564,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 23.08.2021 18.028.109,59 18.028.109,59 11,7991 7,4222T.Repo 23.08.2021 32.049.972,6 32.049.972,6 20,9762 13,195T.Repo 23.08.2021 3.004.684,93 3.004.684,93 1,9665 1,237T.Repo 23.08.2021 47.073.397,26 47.073.397,26 30,8087 19,3801T.Repo 23.08.2021 4.006.246,58 4.006.246,58 2,622 1,6494BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.126.170,13 6,6274 4,169BPP 23.08.2021 420.648,99 420.648,99 0,2753 0,1732Vadeli Mevduat 02.09.2021 6.274.554,7 6.356.640,29 4,1603 2,617Katılma Belgesi TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. IJB 416.994 393.347,94 0,2574 0,1619Katılma Belgesi IJP 414.527 405.870,02 0,2656 0,1671Katılma Belgesi IKL 340.487 430.465,46 0,2817 0,1772Katılma Belgesi IKP 760.660 844.966,99 0,553 0,3479Katılma Belgesi IPJ 317.510 868.769,59 0,5686 0,3577Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.698.460 5,0385 3,1695Katılma Belgesi ITP 378.090 441.329,71 0,2888 0,1817Katılma Belgesi TI1 6.513 2.131.032,78 1,3947 0,8773Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.517.424,78 6,8835 4,33VOB Nakit Teminat 7.994.795,25 7.994.795,25 5,2325 3,2915GRUP TOPLAMI- 152.792.332,89 100 62,9ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 242.894.932,87İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ242.894.932,87 % 100 % 100,26B. HAZIR DEĞERLER42.748,99 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar42.748,99 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)81.137,39 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar81.137,39 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)515.747,83 % 100 % 0,21D. BORÇLAR (-)-1.258.971,01 % 100 -% 0,52a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.258.971,01 % 100 -% 0,52NET VARLIK DEĞERİ242.275.596,07Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5086İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama20.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960030BIST