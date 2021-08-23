***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
23.08.2021 16:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 55.079 3.927.132,7 7,87 1,62
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 33.752 3.329.455,2 6,66 1,38
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 344 2.617,84 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 100.154 3.283.048,12 6,58 1,35
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 504.228 6.181.835,28 12,39 2,55
Haberleşme
- 482.961 3.482.148,81 6,98 1,43
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 4.343.970 18.996.847,41 38,05 7,82
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 728.145 10.710.682,72 21,46 4,4
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.248.633 49.913.768,08 100 20,55
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFGRFA92110 1.950.000 1.941.054,18 4,83 0,8
- TRSARCL42313 1.100.000 1.113.677,39 2,77 0,46
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.835.227 26,96 4,46
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.060.713,06 2,64 0,44
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.030.910,38 2,57 0,42
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.046.791,75 2,6 0,43
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.804.183,93 16,93 2,8
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.017.816,88 12,49 2,07
- TRSVKFB92719 600.000 626.510,6 1,55 0,26
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.534.985,71 6,31 1,04
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.640.461,59 6,57 1,09
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.536.499,43 13,78 2,28
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 38.900.000 40.188.831,9 100 16,55
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 38.900.000 40.188.831,9 100 16,55
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_USDTRY0821 (LONG) 3.200 8,53
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XAUTRYM0821 (LONG) 14.000 489,41
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XU0300821 (SHORT) -1.950 1.564,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 23.08.2021 18.028.109,59 18.028.109,59 11,7991 7,4222
T.Repo 23.08.2021 32.049.972,6 32.049.972,6 20,9762 13,195
T.Repo 23.08.2021 3.004.684,93 3.004.684,93 1,9665 1,237
T.Repo 23.08.2021 47.073.397,26 47.073.397,26 30,8087 19,3801
T.Repo 23.08.2021 4.006.246,58 4.006.246,58 2,622 1,6494
BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.126.170,13 6,6274 4,169
BPP 23.08.2021 420.648,99 420.648,99 0,2753 0,1732
Vadeli Mevduat 02.09.2021 6.274.554,7 6.356.640,29 4,1603 2,617
Katılma Belgesi TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. IJB 416.994 393.347,94 0,2574 0,1619
Katılma Belgesi IJP 414.527 405.870,02 0,2656 0,1671
Katılma Belgesi IKL 340.487 430.465,46 0,2817 0,1772
Katılma Belgesi IKP 760.660 844.966,99 0,553 0,3479
Katılma Belgesi IPJ 317.510 868.769,59 0,5686 0,3577
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.698.460 5,0385 3,1695
Katılma Belgesi ITP 378.090 441.329,71 0,2888 0,1817
Katılma Belgesi TI1 6.513 2.131.032,78 1,3947 0,8773
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.517.424,78 6,8835 4,33
VOB Nakit Teminat 7.994.795,25 7.994.795,25 5,2325 3,2915
GRUP TOPLAMI
- 152.792.332,89 100 62,9
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 242.894.932,87
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
242.894.932,87 % 100 % 100,26
B. HAZIR DEĞERLER
42.748,99 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
42.748,99 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
81.137,39 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
81.137,39 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
515.747,83 % 100 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-1.258.971,01 % 100 -% 0,52
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.258.971,01 % 100 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ
242.275.596,07
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5086
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
20.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960030
BIST