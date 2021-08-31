***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- BİM A.Ş. BIMAS 55.079 65,22 72,2 3.976.703,8 7,83 1,63Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- PETKİM PETKM 183 5,6 6,24 1.141,92 0 0- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 33.569 102,06 99,6 3.343.472,4 6,58 1,37Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 344 6,77 7,74 2.662,56 0,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 100.154 33,13 32,14 3.218.949,56 6,34 1,32Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 504.228 13,75 12,68 6.393.611,04 12,59 2,63Haberleşme- TÜRK TELEKOM TTKOM 482.961 7,01 7,39 3.569.081,79 7,02 1,48DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBANK T.A.Ş AKBNK 1.061.948 5,43 5,73 6.084.962,04 11,98 2,5- GARANTİ BANKASI GARAN 691.687 8,37 9,56 6.612.527,72 13,02 2,72- Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 2.590.335 2,25 2,56 6.631.257,6 13,06 2,72Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLDİNG KCHOL 302.171 18,48 23,6 7.131.235,6 14,04 2,93- SABANCI HOLDİNG SAHOL 294 9,32 10,4 3.057,6 0,01 0- ŞİŞECAM SISE 425.680 8,03 8,97 3.818.349,6 7,52 1,57Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 6.248.633 50.787.013,23 100 20,87B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- AKBANK T.A.Ş 25.11.2021 TRFAKBKK2123 0 3.000.000 95,44 95,69 2.870.637 4,82 1,18- DENİZBANK A.Ş 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 100,2 5.009.766,88 8,41 2,06- GARANTİ FAKTORİNG 01.09.2021 TRFGRFA92110 0 1.950.000 93,38 99,95 1.949.003,94 3,27 0,8- TEB A.Ş. 05.11.2021 TRFTEBKK2112 0 5.000.000 96,46 96,66 4.832.801,5 8,11 1,99- HALK BANKASI 26.11.2021 TRFTHALK2135 2 6.500.000 100 100,21 6.513.448,5 10,93 2,68- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 101,69 1.118.639,67 1,88 0,46- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 103,7 10.888.264,02 18,27 4,47- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 104,46 1.065.524,89 1,78 0,43- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 100,54 1.035.596,73 1,74 0,43- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 105,12 1.051.191,93 1,75 0,43- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 102,01 6.834.497,76 11,47 2,81- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 100,81 5.040.503,27 8,46 2,07- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 104,89 629.356,76 1,06 0,26- VESTEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş. 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 101,86 2.546.382,64 4,27 1,05- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 106,1 2.652.507,3 4,45 1,09- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 111,18 5.559.127,59 9,33 2,28Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 58.400.000 59.597.250,38 100 24,49B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 58.400.000 59.597.250,38 100 24,49C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 27.10.2021 F_USDTRY1021 (LONG) 3.200 8,72 8,59VIOP UZUN POZİSYONLAR 27.10.2021 F_XAUTRYM1021 (LONG) 14.000 507,44 500,5VIOP KISA POZİSYONLAR 27.10.2021 F_XU0301021 (SHORT) -1.950 1.624,59 1.612,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 31.08.2021 8.016.613,7 8.016.613,7 6,0274 3,2938T.Repo 31.08.2021 15.031.150,68 15.031.150,68 11,3014 6,1758T.Repo 31.08.2021 3.006.230,14 3.006.230,14 2,2603 1,2352T.Repo 31.08.2021 27.056.071,23 27.056.071,23 20,3426 11,1165T.Repo 31.08.2021 32.066.454,79 32.066.454,79 24,1097 13,1751BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.168.579,61 7,6454 4,178BPP 31.08.2021 481.012,6 481.012,6 0,3617 0,1976Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.09.2021 6.274.554,7 6.383.133,81 4,7993 2,6226Katılma Belgesi IJB 416.994 403.009,69 0,303 0,1656Katılma Belgesi IJP 414.527 411.079,38 0,3091 0,1689Katılma Belgesi IKL 340.487 425.913,83 0,3202 0,175Katılma Belgesi IKP 760.660 850.744,96 0,6396 0,3495Katılma Belgesi IPJ 317.510 878.299,02 0,6604 0,3609Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.701.590 5,7906 3,1643Katılma Belgesi ITP 378.090 446.964,39 0,3361 0,1836Katılma Belgesi TI1 6.513 2.138.134,17 1,6076 0,8785Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.535.969,02 7,9216 4,3289VOB Nakit Teminat 7.001.324,8 7.001.324,8 5,2641 2,8766GRUP TOPLAMI- 133.002.275,82 100 54,65ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 243.386.539,44İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ243.386.539,44 % 100 % 100,23B. HAZIR DEĞERLER14.382,02 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar14.382,02 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)178.699,38 % 100 % 0,07a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar178.699,38 % 100 % 0,07Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)515.747,83 % 100 % 0,21D. BORÇLAR (-)-1.268.363,51 % 100 -% 0,52a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.268.363,51 % 100 -% 0,52NET VARLIK DEĞERİ242.827.005,16Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,512İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961061BIST