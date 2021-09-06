***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 55.079 3.916.116,9 7,66 1,61Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 33.752 3.482.234,41 6,8 1,43Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 344 2.614,4 0,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 100.154 3.206.931,08 6,26 1,31Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 504.228 6.494.456,64 12,7 2,66Haberleşme- 482.961 3.549.763,35 6,93 1,46DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 4.343.970 19.808.014,41 38,73 8,11Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 728.145 10.693.996,02 20,91 4,39Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 6.248.633 51.154.127,21 100 20,97B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.767.565 6,71 1,95- TRFAKBKK2123 3.000.000 2.879.478,6 4,05 1,18- TRFDZBK72235 5.000.000 5.024.438,04 7,07 2,06- TRFGRAN22236 1.500.000 1.504.668,3 2,12 0,62- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.784.395 6,73 1,96- TRFTEBKK2112 5.000.000 4.847.767,5 6,82 1,99- TRFTHALK2135 6.500.000 6.533.653,79 9,19 2,68- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.181.684,12 3,07 0,89- TRSARCL42313 1.100.000 1.122.346,38 1,58 0,46- TRSGRAN23013 10.500.000 10.925.958,89 15,37 4,48- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.069.148,08 1,5 0,44- TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.028,22 1,46 0,43- TRSTHALE2716 1.000.000 1.054.504,2 1,49 0,43- TRSTPRS12313 6.700.000 6.857.314,16 9,65 2,81- TRSTPRS22312 5.000.000 5.057.557,01 7,12 2,06- TRSVKFB92719 600.000 631.499,86 0,89 0,26- TRSVSTL82218 2.500.000 2.554.975,69 3,59 1,05- TRSYDAT32212 2.500.000 2.661.577,63 3,74 1,09- TRSYKBK62914 5.000.000 5.576.159,38 7,85 2,29Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 70.230.000 71.073.719,84 100 29,13B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 70.230.000 71.073.719,84 100 29,13C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYOLAR 27.10.2021 F_USDTRY1021 (LONG) 2.950 8,52VIOP UZUN POZİSYOLAR 27.10.2021 F_XAUTRYM1021 (LONG) 14.000 502,59VIOP KSA POZİSYOLAR 27.10.2021 F_XU0301021 (SHORT) -1.950 1.610,25GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 06.09.2021 22.034.446,58 22.034.446,58 18,0963 9,0309T.Repo 06.09.2021 36.056.367,12 36.056.367,12 29,6121 14,7778T.Repo 06.09.2021 14.021.920,55 14.021.920,55 11,5158 5,7469BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.200.503,23 8,3774 4,1807BPP 06.09.2021 370.576,29 370.576,29 0,3043 0,1519Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 13.10.2021 6.389.774,43 6.403.090,14 5,2587 2,6243Katılma Belgesi IJB 416.994 408.611,59 0,3356 0,1675Katılma Belgesi IJP 414.527 412.447,32 0,3387 0,169Katılma Belgesi IKL 340.487 423.530,42 0,3478 0,1736Katılma Belgesi IKP 760.660 861.703,79 0,7077 0,3532Katılma Belgesi IPJ 317.510 882.259,32 0,7246 0,3616Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.708.675 6,3309 3,1594Katılma Belgesi ITP 378.090 448.457,09 0,3683 0,1838Katılma Belgesi TI1 6.363 2.095.814,94 1,7212 0,859Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.544.637,21 8,66 4,3218VOB Nakit Teminat 8.889.049,83 8.889.049,83 7,3003 3,6432GRUP TOPLAMI- 121.762.090,42 100 49,9ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 243.989.937,45İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ243.989.937,45 % 100 % 100,27B. HAZIR DEĞERLER38.354,7 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar38.354,7 % 100c) Diğer Hazır Değerler% 0,02C. ALACAKLAR (+)88.937,38 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar88.937,38 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)515.747,83 % 100 % 0,21D. BORÇLAR (-)-1.294.105,78 % 100 -% 0,53a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.294.105,78 % 100 -% 0,53NET VARLIK DEĞERİ243.338.871,59Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5152İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama03.09.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962096BIST