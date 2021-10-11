***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 45.079 2.788.136,15 7,41 1,12Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 33.569 4.128.987 10,98 1,66Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 100.154 3.202.924,92 8,52 1,28Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 254.228 3.582.072,52 9,52 1,44Haberleşme- 482.961 3.549.763,35 9,44 1,43DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 3.193.970 13.670.129,53 36,33 5,5Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 302.251 6.696.750,96 17,8 2,69Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 4.412.212 37.618.764,43 100 15,12B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.853.745 5,79 1,95- TRFAKBKK2123 3.000.000 2.934.010,8 3,5 1,18- TRFDZBK72235 5.000.000 5.110.185,3 6,1 2,05- TRFFFKR12226 5.000.000 4.788.299 5,72 1,92- TRFFNYM12214 5.000.000 4.755.091 5,68 1,91- TRFGRAN22236 1.500.000 1.531.967,4 1,83 0,62- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.870.996 5,81 1,96- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.354.442,09 2,81 0,95- TRFTEBKK2112 5.000.000 4.935.956 5,89 1,98- TRFTHALK2135 6.500.000 6.652.552,17 7,94 2,67- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.221.174,18 2,65 0,89- TRSARCL42313 1.100.000 1.143.756,54 1,37 0,46- TRSGRAN23013 10.500.000 11.162.028,55 13,32 4,49- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.035.220,19 1,24 0,42- TRSOPAS22319 1.030.000 1.058.730,6 1,26 0,43- TRSTHALE2716 1.000.000 1.051.262,63 1,25 0,43- TRSTPRS12313 6.700.000 6.990.916,44 8,35 2,82- TRSTPRS22312 5.000.000 5.157.927,39 6,16 2,07- TRSVKFB92719 600.000 608.997,85 0,73 0,24- TRSVSTL82218 2.500.000 2.605.463,2 3,11 1,05- TRSYDAT32212 2.500.000 2.564.885,22 3,06 1,03- TRSYKBK62914 5.000.000 5.382.330,24 6,43 2,16Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 82.580.000 83.769.937,78 100 33,68B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 82.580.000 83.769.937,78 100 33,68C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -1.010 9,31VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1021 (LONG) 7.000 511,29VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301021 (SHORT) -1.500 1.507,25GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 2.500.000 22.201.101,76 53,81 8,92EUROBOND US900123CR91 1.000.000 9.670.170,73 23,44 3,89EUROBOND XS1496463297 500.000 4.670.002,75 11,32 1,88EUROBOND XS1750996206 511.000 4.715.754,01 11,43 1,9GRUP TOPLAMI- 4.511.000 41.257.029,25 100 16,59E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 11.10.2021 30.044.383,56 30.044.383,56 34,8891 12,0777BPP 19.11.2021 10.261.424,66 10.064.725,05 11,6877 4,046BPP 11.10.2021 390.583,4 390.583,4 0,4536 0,157Vadeli Mevduat 13.10.2021 6.389.774,43 6.520.792,65 7,5723 2,6213Katılma Belgesi IJB 416.994 402.078,54 0,4669 0,1616Katılma Belgesi IJP 414.527 428.883,73 0,498 0,1724Katılma Belgesi IKL 340.487 428.919,65 0,4981 0,1724Katılma Belgesi IKP 760.660 892.979,85 1,037 0,359Katılma Belgesi IPJ 317.510 902.114,17 1,0476 0,3626Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.734.000 8,9811 3,109Katılma Belgesi ITP 378.090 459.561,59 0,5337 0,1847Katılma Belgesi TI1 6.363 2.130.402,37 2,4739 0,8564Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.930.158,41 12,6927 4,3939VOB Nakit Teminat 14.784.461,39 14.784.461,39 17,1685 5,9433GRUP TOPLAMI- 86.114.044,36 100 34,62ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 248.759.775,81İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ248.759.775,81 % 100 % 100,24B. HAZIR DEĞERLER121.402,71 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar121.402,71 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)87.789,13 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar87.789,13 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)444.172,92 % 100 % 0,18D. BORÇLAR (-)-1.251.256,6 % 100 -% 0,5a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.251.256,6 % 100 -% 0,5NET VARLIK DEĞERİ248.161.883,98Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5452İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama08/10/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969528BIST