***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 45.079 2.808.421,7 14,65 1,11Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 33.569 4.672.804,8 24,38 1,84Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 541.687 4.940.185,44 25,78 1,95Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 302.171 6.744.456,72 35,19 2,66Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 922.506 19.165.868,66 100 7,56B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKBKA2133 2.954.347,2 3,3 1,16- TRFDZBK72235 5.000.000 5.018.448,52 5,6 1,98- TRFFFKR12226 5.000.000 4.822.540,5 5,38 1,9- TRFFNYM12214 5.000.000 4.788.982,5 5,35 1,89- TRFGRAN22236 1.500.000 1.542.610,43 1,72 0,61- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.906.074 5,48 1,93- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.370.549,27 2,65 0,93- TRFTEBKK2112 5.000.000 4.971.719 5,55 1,96- TRFTHALK2135 6.500.000 6.542.813,18 7,3 2,58- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.237.169,74 2,5 0,88- TRSARCL42313 1.100.000 1.151.904,68 1,29 0,45- TRSENSAE2312 3.370.000 3.387.099,9 3,78 1,34- TRSGRAN23013 10.500.000 11.237.260,52 12,54 4,43- TRSMGTIA2 1.059.248,98 1,18 0,42- TRSTPRS12313 6.700.000 7.043.179,85 7,86 2,78- TRSTPRS22312 5.000.000 5.197.788,31 5,8 2,05- TRSVKFB92719 600.000 613.610,21 0,68 0,24- TRSVSTL82218 2.500.000 2.625.354,12 2,93 1,04- TRSYDAT32212 2.500.000 2.585.387,02 2,89 1,02- TRSYKBK62914 5.000.000 5.420.267,78 6,05 2,14Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 88.050.000 89.579.057,14 100 35,32B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 88.050.000 89.579.057,14 100 35,32C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -1.360 23.813.494,71 53,83 9,39EUROBOND US900123CR91 1.000.000 10.356.765,01 23,42 4,08EUROBOND XS1496463297 500.000 4.993.497,85 11,29 1,97EUROBOND XS1750996206 511.000 5.071.540,77 11,46 2GRUP TOPLAMI- 4.511.000 44.235.298,34 100 17,44E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 25.10.2021 12.016.027,4 12.016.027,4 11,9419 4,7382T.Repo 25.10.2021 32.042.739,73 32.042.739,73 31,845 12,6351BPP 19.11.2021 10.261.424,66 10.134.897,52 10,0723 3,9964BPP 25.10.2021 410.567,82 410.567,82 0,408 0,1619Vadeli Mevduat 22.12.2021 6.527.583,48 6.565.671,37 6,5251 2,589Katılma Belgesi IJB 416.994 438.207,32 0,4355 0,1728Katılma Belgesi IJP 414.527 463.843,69 0,461 0,1829Katılma Belgesi IKL 340.487 459.157,96 0,4563 0,1811Katılma Belgesi IKP 760.660 985.850,35 0,9798 0,3887Katılma Belgesi IPJ 317.510 995.320,82 0,9892 0,3925Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.743.430 7,6956 3,0534Katılma Belgesi ITP 378.090 493.103,84 0,4901 0,1944Katılma Belgesi TI1 6.363 2.144.080,61 2,1308 0,8455Katılma Belgesi TMG 71.050.719 11.716.263,56 11,6439 4,62VOB Nakit Teminat 14.011.894,26 14.011.894,26 13,9254 5,5252GRUP TOPLAMI- 100.621.056,25 100 39,68ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 253.601.280,39İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ253.601.280,39 % 100 % 100,23B. HAZIR DEĞERLER186.173,93 % 100 % 0,07a) Kasab) Bankalar186.173,93 % 100 % 0,07c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)81.259,15 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar81.259,15 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)444.172,92 % 100 % 0,18D. BORÇLAR (-)-1.292.398,28 % 100 -% 0,51a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.292.398,28 % 100 -% 0,51NET VARLIK DEĞERİ253.020.488,11Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5755İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama22.10.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972303BIST