***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.11.2021 18:40
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 45.079 2.954.928,45 15,84 1,15
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 33.569 4.877.575,7 26,16 1,89
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 291.687
10:401.610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.614
En Düşük
1.605
10:409,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0472
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:4011,2847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0623
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:40569,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,89
|Açılış
|: 569,51
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:40
|TSPOR
|6,18
|22.672.955
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,24
|14.312.466
|% 7,07
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|VERTU
|27,24
|51.363.100
|% 6,07
|
|ERSU
|4,64
|22.768.030
|% -9,90
|
|DOKTA
|33,90
|2.581.173
|% -9,60
|
|INVEO
|29,20
|3.559.615
|% -7,59
|
|AKFGY
|5,51
|14.855.730
|% -6,93
|
|IDEAS
|36,20
|2.067.675
|% -4,94
|
|PETKM
|6,86
|536.098.339
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,11
|533.031.026
|% 2,30
|
|THYAO
|18,32
|524.921.844
|% 1,50
|
|GARAN
|10,71
|396.946.238
|% -0,65
|
|BASGZ
|22,56
|200.979.028
|% -0,70
|
|YKBNK
|3,11
|533.031.026
|% 2,30
|
|PETKM
|6,86
|536.098.339
|% 0,59
|
|ODAS
|1,51
|109.928.014
|% 2,03
|
|TSKB
|1,60
|81.295.645
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|99.826.682
|% 0,95
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7187
|9,7248
|% 0,49
|
|Euro
|11,2756
|11,2847
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1445
|13,2104
|% 0,41
|
|Frank
|10,6072
|10,6711
|% 0,52
|
|Riyal
|2,5841
|2,5970
|% 0,43
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,72
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,09
|
Seans Raporu
10:40
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-
10:54XU100
Endeks 1, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 4, 963.00 milyon TL de
-
10:54ARENA
Yüzde 4.28 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 453, 873 adet işlem
-
10:52VERTU
Yüzde 6.70 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 849, 631 adet işlem
-
10:51ARENA
Yüzde 4.91 oranında artışla 10.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 335, 976 adet işlem
-
10:50ARENA
Yüzde 5.22 oranında artışla 10.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 273 adet işlem