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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

08.11.2021 18:40
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 45.079 2.954.928,45 15,84 1,15
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 33.569 4.877.575,7 26,16 1,89
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
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BIST USD EURO ALTIN
10:401.610
Değişim :  0,11% |  1,81
Açılış :  1.612  
Önceki Kapanış :  1.609  
En Yüksek
1.614 En Düşük
1.605
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 6,18 22.672.955 % 9,96  
DOBUR 84,55 1.367.427 % 9,95  
GSDDE 4,24 14.312.466 % 7,07  
KSTUR 228,10 38.777 % 6,84  
VERTU 27,24 51.363.100 % 6,07  
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10:40 Alış Satış %  
Dolar 9,7187 9,7248 % 0,49  
Euro 11,2756 11,2847 % 0,56  
Sterlin 13,1445 13,2104 % 0,41  
Frank 10,6072 10,6711 % 0,52  
Riyal 2,5841 2,5970 % 0,43  
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10:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -2,72  
Altın Gr. 570 570 2,06  
Cumhuriyet 3.770 3.827 29,00  
Tam 3.751 3.845 28,32  
Yarım 1.813 1.860 13,70  
Çeyrek 909 930 6,85  
Gümüş.Ons 24,31 24,35 -0,13  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 -0,00  
B. Petrol 83,34 83,34 -0,09  
Seans Raporu 10:40
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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