***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.03.2022 18:09
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- GARANTİ BANKASI GARAN 480.000 12,04 12,09 5.803.200 100 1,99
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 480.000 5.803.200 100 1,99
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- DENİZ LEASING 06.04.2022 TRFDNFK42219 0 5.000.000 95,13 99,56 4.978.216 4,9 1,71
- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 101,09 5.054.606,02 4,97 1,74
- QNB Finans Leasing 01.06.2022 TRFFFKR62213 0 2.500.000 95,39 96,95 2.423.785,75 2,38 0,83
- QNB Finansinvest 24.06.2022 TRFFNYM62219 0 3.250.000 95,49 95,77 3.112.488,6 3,06 1,07
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 06.05.2022 TRFGRFA52213 0 2.500.000 93,16 97,61 2.440.149,5 2,4 0,84
- İŞ FAKTORİNG 01.07.2022 TRFISFA72215 0 750.000 93,93 95,53 716.441,48 0,7 0,25
- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 108,62 2.552.686,99 2,51 0,88
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 102,37 1.126.050,87 1,11 0,39
- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 100,44 5.022.237,35 4,94 1,73
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 101,76 3.429.365,98 3,37 1,17
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 106,29 11.160.306,24 10,97 3,83
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 106,4 1.808.859,17 1,78 0,62
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 100,43 1.034.405,11 1,02 0,36
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 102,27 1.390.818,91 1,37 0,47
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 100,43 5.021.556,61 4,94 1,72
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 102,42 7.435.389,09 7,31 2,54
- TAT GIDA A..Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 107,53 2.258.052,98 2,22 0,78
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 101,64 1.016.367,04 1 0,35
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 101,95 6.830.441,07 6,72 2,35
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 102,49 5.124.696,31 5,04 1,76
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 103,29 619.762,72 0,61 0,21
- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 103,08 2.577.036,21 2,53 0,89
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 110,03 5.501.262,35 5,41 1,89
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 80.570.000 82.634.982,33 81,26 28,38
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- T.C.HAZİNE 18.06.2025 TRT180625T13 2 8.000.000 182,02 238,24 19.059.201,52 18,74 6,55
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-