***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- GARANTİ BANKASI GARAN 480.000 12,04 12,09 5.803.200 100 1,99Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 480.000 5.803.200 100 1,99B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- DENİZ LEASING 06.04.2022 TRFDNFK42219 0 5.000.000 95,13 99,56 4.978.216 4,9 1,71- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 101,09 5.054.606,02 4,97 1,74- QNB Finans Leasing 01.06.2022 TRFFFKR62213 0 2.500.000 95,39 96,95 2.423.785,75 2,38 0,83- QNB Finansinvest 24.06.2022 TRFFNYM62219 0 3.250.000 95,49 95,77 3.112.488,6 3,06 1,07- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 06.05.2022 TRFGRFA52213 0 2.500.000 93,16 97,61 2.440.149,5 2,4 0,84- İŞ FAKTORİNG 01.07.2022 TRFISFA72215 0 750.000 93,93 95,53 716.441,48 0,7 0,25- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 108,62 2.552.686,99 2,51 0,88- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 102,37 1.126.050,87 1,11 0,39- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 100,44 5.022.237,35 4,94 1,73- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 101,76 3.429.365,98 3,37 1,17- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 106,29 11.160.306,24 10,97 3,83- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 106,4 1.808.859,17 1,78 0,62- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 100,43 1.034.405,11 1,02 0,36- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 102,27 1.390.818,91 1,37 0,47- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 100,43 5.021.556,61 4,94 1,72- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 102,42 7.435.389,09 7,31 2,54- TAT GIDA A..Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 107,53 2.258.052,98 2,22 0,78- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 101,64 1.016.367,04 1 0,35- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 101,95 6.830.441,07 6,72 2,35- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 102,49 5.124.696,31 5,04 1,76- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 103,29 619.762,72 0,61 0,21- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 103,08 2.577.036,21 2,53 0,89- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 110,03 5.501.262,35 5,41 1,89Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 80.570.000 82.634.982,33 81,26 28,38B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- T.C.HAZİNE 18.06.2025 TRT180625T13 2 8.000.000 182,02 238,24 19.059.201,52 18,74 6,55Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI