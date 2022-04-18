***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 480.000 6.672.000 100 2,61Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 480.000 6.672.000 100 2,61B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFDNFK72216 5.000.000 4.759.474,5 4,66 1,86- TRFDZBK72235 5.000.000 4.998.800,28 4,9 1,96- TRFFFKR62213 2.500.000 2.448.151,25 2,4 0,96- TRFFNYM62219 3.250.000 3.144.765,65 3,08 1,23- TRFGRFA52213 2.500.000 2.472.196,5 2,42 0,97- TRFISFA72215 750.000 723.728,03 0,71 0,28- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.577.690,71 2,53 1,01- TRSARCL42313 1.100.000 1.136.035,12 1,1 0,45- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.068.510,85 4,97 1,98- TRSENSAE2312 3.370.000 3.326.154,66 3,26 1,3- TRSGRAN23013 10.500.000 11.256.199,06 11,03 4,41- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.825.909 1,79 0,72- TRSOPAS22319 1.030.000 1.044.475,99 1,02 0,42- TRSOPAS22418 1.360.000 1.407.318,72 1,38 0,55- TRSOPASA2312 5.000.000 5.066.731,62 4,97 1,98- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.503.283,03 7,35 2,94- TRSTATK42315 2.100.000 2.279.924,45 2,23 0,89- TRSTHALE2716 1.000.000 1.008.642,54 0,99 0,39- TRSTPRS12313 6.700.000 6.894.965,93 6,76 2,7- TRSTPRS22312 5.000.000 5.169.100,39 5,07 2,01- TRSVKFB92719 600.000 629.230,12 0,62 0,25- TRSVSTL82218 2.500.000 2.599.265,65 2,55 1,02- TRSYKBK62914 5.000.000 5.337.691,44 5,23 2,09Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 80.570.000 82.678.245,47 81,02 32,37B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT180625T13 8.000.000 19.370.388,56 18,98 7,59Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 8.000.000 19.370.388,56 18,98 7,59GRUP TOPLAMI- 88.570.000 102.048.634,03 100 39,96C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0422 (SHORT) -4.195 14,69VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0422 (LONG) 10.000 935,04VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300422 (LONG) 300 2.811,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 50.728.062,96 67,56 19,87EUROBOND US900123CR91 1.600.000 24.355.045,67 32,44 9,54GRUP TOPLAMI- 5.100.000 75.083.108,63 100 29,41E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 18.04.2022 8.835.553,73 8.835.553,73 12,3475 3,46Vadeli Mevduat 12.05.2022 4.200.972,3 4.249.037,29 5,9379 1,6639Vadeli Mevduat 06.05.2022 5.000.000 5.059.845,16 7,071 1,9814Vadeli Mevduat 20.05.2022 5.267.905,63 5.313.024,12 7,4248 2,0806Katılma Belgesi IJB 497.258 718.809,81 145 0,2815Katılma Belgesi IJP 489.430 712.505,83 0,9957 0,279Katılma Belgesi IJT 836.756 1.478.147,88 2,0657 0,5788Katılma Belgesi IKL 397.545 881.366,01 1,2317 0,3451Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.111.489,97 2,9508 0,8269Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.625.383,15 2,2714 0,6365Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.000.830 12,5785 3,5247Katılma Belgesi ITP 438.029 830.610,74 1,1608 0,3253Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.337.569,62 1,8692 0,5238Katılma Belgesi TI1 7.970 2.885.012,7 4,0317 1,1298Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.547.882,73 3,5606 0,9978VOB Nakit Teminat 23.970.356,82 23.970.356,82 33,4981 9,3868GRUP TOPLAMI- 71.557.425,56 100 28,02ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 255.361.168,22İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ255.361.168,22 % 100 % 100,39B. HAZIR DEĞERLER41.121,22 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar41.121,22 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)46.131,68 % 100 % 0,02a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar46.131,68 % 100 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)414.003,88 % 100 % 0,16D. BORÇLAR (-)-1.483.665,08 % 100 -% 0,58a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.483.665,08 % 100 -% 0,58NET VARLIK DEĞERİ254.378.759,91Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5839İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15/04/2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021524BIST