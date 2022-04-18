***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.04.2022 17:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 480.000 6.672.000 100 2,61
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 480.000 6.672.000 100 2,61
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFDNFK72216 5.000.000 4.759.474,5 4,66 1,86
- TRFDZBK72235 5.000.000 4.998.800,28 4,9 1,96
- TRFFFKR62213 2.500.000 2.448.151,25 2,4 0,96
- TRFFNYM62219 3.250.000 3.144.765,65 3,08 1,23
- TRFGRFA52213 2.500.000 2.472.196,5 2,42 0,97
- TRFISFA72215 750.000 723.728,03 0,71 0,28
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.577.690,71 2,53 1,01
- TRSARCL42313 1.100.000 1.136.035,12 1,1 0,45
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.068.510,85 4,97 1,98
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.326.154,66 3,26 1,3
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.256.199,06 11,03 4,41
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.825.909 1,79 0,72
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.044.475,99 1,02 0,42
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.407.318,72 1,38 0,55
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.066.731,62 4,97 1,98
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.503.283,03 7,35 2,94
- TRSTATK42315 2.100.000 2.279.924,45 2,23 0,89
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.008.642,54 0,99 0,39
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.894.965,93 6,76 2,7
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.169.100,39 5,07 2,01
- TRSVKFB92719 600.000 629.230,12 0,62 0,25
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.599.265,65 2,55 1,02
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.337.691,44 5,23 2,09
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 80.570.000 82.678.245,47 81,02 32,37
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT180625T13 8.000.000 19.370.388,56 18,98 7,59
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 8.000.000 19.370.388,56 18,98 7,59
GRUP TOPLAMI
- 88.570.000 102.048.634,03 100 39,96
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0422 (SHORT) -4.195 14,69
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0422 (LONG) 10.000 935,04
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300422 (LONG) 300 2.811,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 50.728.062,96 67,56 19,87
EUROBOND US900123CR91 1.600.000 24.355.045,67 32,44 9,54
GRUP TOPLAMI
- 5.100.000 75.083.108,63 100 29,41
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 18.04.2022 8.835.553,73 8.835.553,73 12,3475 3,46
Vadeli Mevduat 12.05.2022 4.200.972,3 4.249.037,29 5,9379 1,6639
Vadeli Mevduat 06.05.2022 5.000.000 5.059.845,16 7,071 1,9814
Vadeli Mevduat 20.05.2022 5.267.905,63 5.313.024,12 7,4248 2,0806
Katılma Belgesi IJB 497.258 718.809,81 145 0,2815
Katılma Belgesi IJP 489.430 712.505,83 0,9957 0,279
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.478.147,88 2,0657 0,5788
Katılma Belgesi IKL 397.545 881.366,01 1,2317 0,3451
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.111.489,97 2,9508 0,8269
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.625.383,15 2,2714 0,6365
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.000.830 12,5785 3,5247
Katılma Belgesi ITP 438.029 830.610,74 1,1608 0,3253
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.337.569,62 1,8692 0,5238
Katılma Belgesi TI1 7.970 2.885.012,7 4,0317 1,1298
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.547.882,73 3,5606 0,9978
VOB Nakit Teminat 23.970.356,82 23.970.356,82 33,4981 9,3868
GRUP TOPLAMI
- 71.557.425,56 100 28,02
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 255.361.168,22
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
255.361.168,22 % 100 % 100,39
B. HAZIR DEĞERLER
41.121,22 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
41.121,22 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
46.131,68 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
46.131,68 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
414.003,88 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-1.483.665,08 % 100 -% 0,58
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.483.665,08 % 100 -% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ
254.378.759,91
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5839
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
15/04/2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021524
BIST