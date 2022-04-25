***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 480.000 6.811.200 100 2,67Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 480.000 6.811.200 100 2,67B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFDNFK72216 5.000.000 4.775.928 4,68 1,87- TRFDZBK72235 5.000.000 5.018.405,44 4,92 1,97- TRFFFKR62213 2.500.000 2.456.327,5 2,41 0,96- TRFFNYM62219 3.250.000 3.155.599,2 3,09 1,24- TRFGRFA52213 2.500.000 2.482.972 2,43 0,97- TRFISFA72215 750.000 726.173,25 0,71 0,28- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.586.079,59 2,54 1,01- TRSARCL42313 1.100.000 1.139.509,06 1,12 0,45- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.084.258,35 4,98 1,99- TRSENSAE2312 3.370.000 3.336.724,72 3,27 1,31- TRSGRAN23013 10.500.000 11.289.463,88 11,07 4,42- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.831.627,92 1,8 0,72- TRSOPAS22319 1.030.000 1.047.877,41 1,03 0,4- TRSOPAS22418 1.360.000 1.412.847,69 1,38 0,55- TRSOPASA2312 5.000.000 5.083.073,58 4,98 1,99- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.526.287,67 7,38 2,95- TRSTATK42315 2.100.000 2.287.261,92 2,24 0,9- TRSTHALE2716 1.000.000 1.013.766,47 0,99 0,39- TRSTPRS12313 6.700.000 6.917.547,37 6,78 2,71- TRSTPRS22312 5.000.000 5.184.052,72 5,08 2,03- TRSVKFB92719 600.000 632.417,94 0,62 0,25- TRSVSTL82218 2.500.000 2.606.782,17 2,56 1,02- TRSYKBK62914 5.000.000 5.353.413,84 5,25 2,1Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 80.570.000 82.948.397,67 81,31 32,48B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT180625T13 8.000.000 19.065.448,64 18,69 7,47Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 8.000.000 19.065.448,64 18,69 7,47GRUP TOPLAMI- 88.570.000 102.013.846,31 100 39,95C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0422 (SHORT) -4.195 14,81VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0422 (LONG) 10.000 920,52VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300422 (LONG) 300 2.758,75GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 51.060.880,26 67,52 20EUROBOND US900123CR91 1.600.000 24.561.656,79 32,48 9,61GRUP TOPLAMI- 5.100.000 75.622.537,05 100 29,61E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 25.04.2022 2.382.118,77 2.382.118,77 3,3589 0,9328BPP 25.04.2022 6.409.391,45 6.409.391,44 9,0376 2,5099Vadeli Mevduat 12.05.2022 4.200.972,3 4.263.159,56 6,0113 1,6694Vadeli Mevduat 06.05.2022 5.000.000 5.076.729,8 7,1585 1,988Vadeli Mevduat 20.05.2022 5.267.905,63 5.330.674,38 7,5166 2,0875Katılma Belgesi IJB 497.258 697.569,43 0,9836 0,2732Katılma Belgesi IJP 489.430 714.310,85 172 0,2797Katılma Belgesi IJT 836.756 1.489.137,84 2,0998 0,5831Katılma Belgesi IKL 397.545 888.920,56 1,2534 0,3481Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.128.492,04 313 0,8335Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.642.244,12 2,3157 0,6431Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.006.520 12,6997 3,5269Katılma Belgesi ITP 438.029 833.791,71 1,1757 0,3265Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.340.924,06 1,8908 0,5251Katılma Belgesi TI1 7.970 2.893.126,04 4,0795 1,1329Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.575.482,49 3,6316 185VOB Nakit Teminat 23.246.373,22 23.246.373,22 32,7788 9,1031GRUP TOPLAMI- 70.918.966,31 100 27,77ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 255.366.549,67İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK