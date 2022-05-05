***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- DENİZ LEASING 27.07.2022 TRFDNFK72216 0 5.000.000 94,63 95,99 4.799.531,5 4,69 1,87- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 100,94 5.047.137,45 4,93 1,97- QNB Finans Leasing 01.06.2022 TRFFFKR62213 0 2.500.000 95,39 98,72 2.468.055 2,41 0,96- QNB Finansinvest 24.06.2022 TRFFNYM62219 0 3.250.000 95,49 97,57 3.171.140,05 3,1 1,24- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 06.05.2022 TRFGRFA52213 0 2.500.000 93,16 99,94 2.498.447,25 2,44 0,97- İŞ FAKTORİNG 01.07.2022 TRFISFA72215 0 750.000 93,93 97,29 729.680,85 0,71 0,28- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 110,56 2.598.111,08 2,54 1,01- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 100,21 1.102.363,46 1,08 0,43- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 102,14 5.107.226,62 4,99 1,99- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 99,49 3.352.680,47 3,28 1,32- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 107,98 11.338.419,69 11,08 4,42- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 108,23 1.839.828,89 1,8 0,72- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 102,21 1.052.750,44 1,02 0,41- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 104,47 1.420.789,58 1,39 0,55- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 102,15 5.107.306,5 4,99 1,99- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 104,13 7.559.722,03 7,38 2,96- TAT GIDA A..Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 109,42 2.297.785 2,25 0,9- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 102,11 1.021.113,92 1 0,4- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 99,79 6.685.986,84 6,53 2,61- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 104,11 5.205.691,16 5,09 2,03- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 106,17 637.000,02 0,62 0,25- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 100,53 2.513.225,26 2,46 0,98- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 107,52 5.375.954,78 5,25 2,1Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 80.570.000 82.929.947,82 81,03 32,36B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- T.C. HAZİNE 18.06.2025 TRT180625T13 2 8.000.000 182,02 242,69 19.415.490,88 18,97 7,57Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 8.000.000 19.415.490,88 18,97 7,57GRUP TOPLAMI- 88.570.000 102.345.438,7 100 39,93C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2022 F_USDTRY0622 (SHORT) -3.845 15,44 15,36 -59.045.742,5VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XAUTRYM0622 (LONG) 10.000 962,04 960,27 9.602.700VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XU0300622 (LONG) 650 2.865,71 2.813,75 18.289.375GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 6 3.500.000 99,05 99,29 51.382.081,49 67,53 20,04EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 6 1.600.000 103,94 104,41 24.700.509,96 32,47 9,64GRUP TOPLAMI- 5.100.000 76.082.591,45 100 29,68E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 05.05.2022 7.784.657,15 7.784.657,14 9,9923 3,0369BPP 05.05.2022 8.295.948,22 8.295.948,21 10,6486 3,2364Vadeli Mevduat AKBANK T.A.Ş 12.05.2022 4.200.972,3 4.283.415,68 5,4982 1,671Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.05.2022 5.000.000 5.100.948,49 6,5475 1,99Vadeli Mevduat HALK BANKASI 20.05.2022 5.267.905,63 5.355.990,8 6,8749 2,0895Katılma Belgesi IJB 497.258 674.869,61 0,8663 0,2633Katılma Belgesi IJP 489.430 684.778,64 0,879 0,2671Katılma Belgesi IJT 836.756 1.489.000,61 1,9113 0,5809Katılma Belgesi IKL 397.545 852.994,02 1,0949 0,3328Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.034.554,09 2,6115 0,7937Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.548.939,43 1,9882 0,6043Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.010.530 11,5659 3,5151Katılma Belgesi ITP 438.029 796.481,27 1,0224 0,3107Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.321.566,5 1,6964 0,5156Katılma Belgesi TI1 8.134 2.961.261,58 3,8011 1,1552Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.466.369,7 3,1658 0,9622VOB Nakit Teminat 23.243.926,64 23.243.926,64 29,8358 9,0678GRUP TOPLAMI- 77.906.232,41 100 30,39ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 256.334.262,57İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ256.334.262,57 % 100 % 100,42B. HAZIR DEĞERLER32.383,59 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar32.383,59 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)34.392,17 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar34.392,17 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)414.003,88 % 100 % 0,16D. BORÇLAR (-)-1.546.323,04 % 100 -% 0,61a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.546.323,04 % 100 -% 0,61NET VARLIK DEĞERİ255.268.719,17Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5895İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama29/04/2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026945BIST