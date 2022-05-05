***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.05.2022 20:09
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- DENİZ LEASING 27.07.2022 TRFDNFK72216 0 5.000.000 94,63 95,99 4.799.531,5 4,69 1,87
- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 100,94 5.047.137,45 4,93 1,97
- QNB Finans Leasing 01.06.2022 TRFFFKR62213 0 2.500.000 95,39 98,72 2.468.055 2,41 0,96
- QNB Finansinvest 24.06.2022 TRFFNYM62219 0 3.250.000 95,49 97,57 3.171.140,05 3,1 1,24
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 06.05.2022 TRFGRFA52213 0 2.500.000 93,16 99,94 2.498.447,25 2,44 0,97
- İŞ FAKTORİNG 01.07.2022 TRFISFA72215 0 750.000 93,93 97,29 729.680,85 0,71 0,28
- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 110,56 2.598.111,08 2,54 1,01
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 100,21 1.102.363,46 1,08 0,43
- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 102,14 5.107.226,62 4,99 1,99
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 99,49 3.352.680,47 3,28 1,32
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 107,98 11.338.419,69 11,08 4,42
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 108,23 1.839.828,89 1,8 0,72
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 102,21 1.052.750,44 1,02 0,41
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 104,47 1.420.789,58 1,39 0,55
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 102,15 5.107.306,5 4,99 1,99
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 104,13 7.559.722,03 7,38 2,96
- TAT GIDA A..Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 109,42 2.297.785 2,25 0,9
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 102,11 1.021.113,92 1 0,4
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 99,79 6.685.986,84 6,53 2,61
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 104,11 5.205.691,16 5,09 2,03
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 106,17 637.000,02 0,62 0,25
- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 100,53 2.513.225,26 2,46 0,98
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 107,52 5.375.954,78 5,25 2,1
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 80.570.000 82.929.947,82 81,03 32,36
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- T.C. HAZİNE 18.06.2025 TRT180625T13 2 8.000.000 182,02 242,69 19.415.490,88 18,97 7,57
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 8.000.000 19.415.490,88 18,97 7,57
GRUP TOPLAMI
- 88.570.000 102.345.438,7 100 39,93
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2022 F_USDTRY0622 (SHORT) -3.845 15,44 15,36 -59.045.742,5
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XAUTRYM0622 (LONG) 10.000 962,04 960,27 9.602.700
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XU0300622 (LONG) 650 2.865,71 2.813,75 18.289.375
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 6 3.500.000 99,05 99,29 51.382.081,49 67,53 20,04
EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 6 1.600.000 103,94 104,41 24.700.509,96 32,47 9,64
GRUP TOPLAMI
- 5.100.000 76.082.591,45 100 29,68
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 05.05.2022 7.784.657,15 7.784.657,14 9,9923 3,0369
BPP 05.05.2022 8.295.948,22 8.295.948,21 10,6486 3,2364
Vadeli Mevduat AKBANK T.A.Ş 12.05.2022 4.200.972,3 4.283.415,68 5,4982 1,671
Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.05.2022 5.000.000 5.100.948,49 6,5475 1,99
Vadeli Mevduat HALK BANKASI 20.05.2022 5.267.905,63 5.355.990,8 6,8749 2,0895
Katılma Belgesi IJB 497.258 674.869,61 0,8663 0,2633
Katılma Belgesi IJP 489.430 684.778,64 0,879 0,2671
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.489.000,61 1,9113 0,5809
Katılma Belgesi IKL 397.545 852.994,02 1,0949 0,3328
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.034.554,09 2,6115 0,7937
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.548.939,43 1,9882 0,6043
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.010.530 11,5659 3,5151
Katılma Belgesi ITP 438.029 796.481,27 1,0224 0,3107
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.321.566,5 1,6964 0,5156
Katılma Belgesi TI1 8.134 2.961.261,58 3,8011 1,1552
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.466.369,7 3,1658 0,9622
VOB Nakit Teminat 23.243.926,64 23.243.926,64 29,8358 9,0678
GRUP TOPLAMI
- 77.906.232,41 100 30,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 256.334.262,57
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
256.334.262,57 % 100 % 100,42
B. HAZIR DEĞERLER
32.383,59 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
32.383,59 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
34.392,17 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
34.392,17 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
414.003,88 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-1.546.323,04 % 100 -% 0,61
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.546.323,04 % 100 -% 0,61
NET VARLIK DEĞERİ
255.268.719,17
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5895
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
29/04/2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026945
BIST