***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFDNFK72216 5.000.000 4.809.006 4,82 1,79- TRFDZBK72235 5.000.000 5.057.954,86 5,07 1,89- TRFFFKR62213 2.500.000 2.472.761,75 2,48 0,92- TRFFNYM62219 3.250.000 3.177.377,78 3,18 1,19- TRFISFA72215 750.000 731.088,6 0,73 0,27- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.602.939,34 2,61 0,97- TRSARCL42313 1.100.000 1.103.140,94 1,1 0,41- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.116.165,01 5,13 1,91- TRSENSAE2312 3.370.000 3.358.089,25 3,35 1,25- TRSGRAN23013 10.500.000 11.356.964,17 11,38 4,24- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.843.119,55 1,85 0,69- TRSOPAS22319 1.030.000 1.054.704,5 1,07 0,39- TRSOPAS22418 1.360.000 1.423.976,51 1,42 0,53- TRSOPASA2312 5.000.000 5.116.119,19 5,13 1,91- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.262.014,08 7,28 2,71- TRSTATK42315 2.100.000 2.302.007,77 2,31 0,86- TRSTHALE2716 1.000.000 1.024.067,8 1,03 0,39- TRSTPRS12313 6.700.000 6.693.591,3 6,71 2,5- TRSTPRS22312 5.000.000 5.015.830,88 5,03 1,87- TRSVKFB92719 600.000 638.842,13 0,64 0,24- TRSVSTL82218 2.500.000 2.517.347,5 2,52 0,94- TRSYKBK62914 5.000.000 5.384.997,71 5,4 2,01Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 78.070.000 80.062.106,59 80,24 29,88B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT180625T13 8.000.000 19.713.596,4 19,76 7,36Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 8.000.000 19.713.596,4 19,76 7,36GRUP TOPLAMI- 86.070.000 99.775.702,99 100 37,24C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0622 (SHORT) -3.845 15,58VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0622 (LONG) 10.000 955,2VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300622 (LONG) 650 3.500.000 51.581.350,01 58,66 19,25EUROBOND US900123CR91 2.350.000 36.348.246 41,34 13,57GRUP TOPLAMI- 5.850.000 87.929.596,01 100 32,82E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 09.05.2022 23.616.758,39 23.616.758,37 29,4353 8,8143BPP 09.05.2022 63.079,48 63.079,48 0,0786 0,0235Vadeli Mevduat 12.05.2022 4.200.972,3 4.291.545,06 5,3489 1,6017Vadeli Mevduat 20.05.2022 5.267.905,63 5.366.151 6,6882 228Katılma Belgesi IJB 497.258 691.013,09 0,8613 0,2579Katılma Belgesi IJP 489.430 0,5569Katılma Belgesi IKL 397.545 855.456,02 1,0662 0,3193Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.058.511,19 2,5657 0,7683Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.610.756,13 276 0,6012Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.010.570 11,2305 3,3629Katılma Belgesi ITP 438.029 807.991,8 171 0,3016Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.349.792,86 1,6823 0,5038Katılma Belgesi TI1 8.938 3.263.462,54 4,0675 1,218Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.477.347,79 3,0877 0,9246VOB Nakit Teminat 22.577.908,38 22.577.908,38 28,1405 8,4265GRUP TOPLAMI- 80.232.852,41 100 29,94ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 267.938.151,38İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ267.938.151,38 % 100 % 104,95B. HAZIR DEĞERLER40.732,83 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar40.732,83 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)45.392,17 % 100 % 0,02a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar45.392,17 % 100 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)414.003,88 % 100 % 0,16D. BORÇLAR (-)-13.127.790,01 % 100 -% 5,14a) Takasa Borçlar-11.638.918,49 % 88,66 -% 4,56b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.488.871,52 % 11,34 -% 0,58NET VARLIK DEĞERİ255.310.490,25Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5897İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama06.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027871BIST