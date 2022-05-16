***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
16.05.2022 18:10
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFDNFK72216 5.000.000 4.825.630,5 4,74 1,79
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.077.265,69 4,99 1,89
- TRFFFKR62213 2.500.000 2.481.020 2,44 0,92
- TRFFNYM62219 3.250.000 3.188.323,45 3,13 1,19
- TRFISFA72215 750.000 733.558,73 0,72 0,27
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.611.410,39 2,57 0,97
- TRSARCL42313 1.100.000 1.105.859,56 1,09 0,41
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.131.966,31 5,04 1,91
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.368.123,33 3,31 1,25
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.959.215,01 10,77 4,07
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.848.892,37 1,82 0,69
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.058.135,19 1,04 0,39
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.429.570,86 1,41 0,53
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.131.989,08 5,04 1,91
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.283.421,85 7,16 2,71
- TRSTATK42315 2.100.000 2.309.416,31 2,27 0,86
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.029.257,65 1,02 0,38
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.712.261,09 6,6 2,5
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.030.307,33 4,94 1,87
- TRSVKFB92719 600.000 642.078,66 0,63 0,24
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.524.759,81 2,48 0,94
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.400.859,45 5,31 2,01
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 78.070.000 79.883.322,6 78,52 29,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT180625T13 8.000.000 21.853.950,64 21,48 8,12
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 8.000.000 21.853.950,64 21,48 8,12
GRUP TOPLAMI
- 86.070.000 101.737.273,24 100 37,82
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0622 (SHORT) -5.145 16,15
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0622 (LONG) 10.000 953,15
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300622 (LONG) 650 2.824,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 52.945.380,31 51,99 19,68
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 48.898.525,43 48,01 18,18
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 101.843.905,75 100 37,86
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 16.05.2022 16.220.971,23 16.220.971,22 24,7876 6,0296
Vadeli Mevduat 20.05.2022 5.267.905,63 5.383.977,75 8,2274 2,13
Katılma Belgesi IJB 497.258 660.577,42 1,94 0,2455
Katılma Belgesi IJP 489.430 651.239,96 0,9952 0,2421
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.478.037,43 2,2586 0,5494
Katılma Belgesi IKL 397.545 843.308,63 1,2887 0,3135
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 1.936.104,24 2,9586 0,7197
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.499.763,13 2,2918 0,5575
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.050.055 13,8296 3,3641
Katılma Belgesi ITP 438.029 760.905,87 1,1628 0,2828
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.301.276,24 1,9885 0,4837
Katılma Belgesi TI1 8.938 3.272.428,39 5,07 1,2164
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.381.307 3,6389 0,8852
VOB Nakit Teminat 20.000.026,6 20.000.026,6 30,5624 7,4344
GRUP TOPLAMI
- 65.439.978,88 100 24,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 269.021.157,87
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
269.021.157,87 % 100 % 105
B. HAZIR DEĞERLER
125.505,81 % 100 % 0,05
a) Kasa
b) Bankalar
125.505,81 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
45.392,17 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
45.392,17 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
414.003,88 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-13.387.342,3 % 100 -% 5,23
a) Takasa Borçlar
-11.874.101,04 % 88,7 -% 4,63
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.513.241,26 % 11,3 -% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ
256.218.717,43
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5954
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
13.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030621
BIST