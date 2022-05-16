***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFDNFK72216 5.000.000 4.825.630,5 4,74 1,79- TRFDZBK72235 5.000.000 5.077.265,69 4,99 1,89- TRFFFKR62213 2.500.000 2.481.020 2,44 0,92- TRFFNYM62219 3.250.000 3.188.323,45 3,13 1,19- TRFISFA72215 750.000 733.558,73 0,72 0,27- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.611.410,39 2,57 0,97- TRSARCL42313 1.100.000 1.105.859,56 1,09 0,41- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.131.966,31 5,04 1,91- TRSENSAE2312 3.370.000 3.368.123,33 3,31 1,25- TRSGRAN23013 10.500.000 10.959.215,01 10,77 4,07- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.848.892,37 1,82 0,69- TRSOPAS22319 1.030.000 1.058.135,19 1,04 0,39- TRSOPAS22418 1.360.000 1.429.570,86 1,41 0,53- TRSOPASA2312 5.000.000 5.131.989,08 5,04 1,91- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.283.421,85 7,16 2,71- TRSTATK42315 2.100.000 2.309.416,31 2,27 0,86- TRSTHALE2716 1.000.000 1.029.257,65 1,02 0,38- TRSTPRS12313 6.700.000 6.712.261,09 6,6 2,5- TRSTPRS22312 5.000.000 5.030.307,33 4,94 1,87- TRSVKFB92719 600.000 642.078,66 0,63 0,24- TRSVSTL82218 2.500.000 2.524.759,81 2,48 0,94- TRSYKBK62914 5.000.000 5.400.859,45 5,31 2,01Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 78.070.000 79.883.322,6 78,52 29,7B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT180625T13 8.000.000 21.853.950,64 21,48 8,12Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 8.000.000 21.853.950,64 21,48 8,12GRUP TOPLAMI- 86.070.000 101.737.273,24 100 37,82C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0622 (SHORT) -5.145 16,15VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0622 (LONG) 10.000 953,15VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300622 (LONG) 650 2.824,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 52.945.380,31 51,99 19,68EUROBOND US900123CR91 3.100.000 48.898.525,43 48,01 18,18GRUP TOPLAMI- 6.600.000 101.843.905,75 100 37,86E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 16.05.2022 16.220.971,23 16.220.971,22 24,7876 6,0296Vadeli Mevduat 20.05.2022 5.267.905,63 5.383.977,75 8,2274 2,13Katılma Belgesi IJB 497.258 660.577,42 1,94 0,2455Katılma Belgesi IJP 489.430 651.239,96 0,9952 0,2421Katılma Belgesi IJT 836.756 1.478.037,43 2,2586 0,5494Katılma Belgesi IKL 397.545 843.308,63 1,2887 0,3135Katılma Belgesi IKP 1.173.447 1.936.104,24 2,9586 0,7197Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.499.763,13 2,2918 0,5575Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.050.055 13,8296 3,3641Katılma Belgesi ITP 438.029 760.905,87 1,1628 0,2828Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.301.276,24 1,9885 0,4837Katılma Belgesi TI1 8.938 3.272.428,39 5,07 1,2164Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.381.307 3,6389 0,8852VOB Nakit Teminat 20.000.026,6 20.000.026,6 30,5624 7,4344GRUP TOPLAMI- 65.439.978,88 100 24,33ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 269.021.157,87İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ269.021.157,87 % 100 % 105B. HAZIR DEĞERLER125.505,81 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar125.505,81 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)45.392,17 % 100 % 0,02a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar45.392,17 % 100 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)414.003,88 % 100 % 0,16D. BORÇLAR (-)-13.387.342,3 % 100 -% 5,23a) Takasa Borçlar-11.874.101,04 % 88,7 -% 4,63b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.513.241,26 % 11,3 -% 0,59NET VARLIK DEĞERİ256.218.717,43Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5954İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama13.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030621BIST