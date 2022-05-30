***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.05.2022 18:07
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2069
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3980
En Düşük
16,2359
18:0517,6907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2819
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6907
En Düşük
17,4021
18:05979,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,88
|Açılış
|: 979,16
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.889.922.890
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|14.115.035
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.780.305
|% 9,99
|
|ESCOM
|14,75
|35.962.743
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,47
|413.447.383
|% -9,85
|
|TDGYO
|6,87
|11.651.910
|% -9,61
|
|DAGHL
|25,82
|8.829.014
|% -9,40
|
|RODRG
|16,34
|6.299.797
|% -7,16
|
|SERVE
|24,00
|1.571.400
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.889.922.890
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.715.767.684
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.621.695.383
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,28
|2.557.858.721
|% 4,72
|
|SISE
|20,98
|2.392.807.476
|% 2,84
|
|KARSN
|7,27
|2.715.767.684
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,68
|799.772.030
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,56
|1.026.950.067
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,95
|839.557.922
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.095.426.649
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3795
|16,3980
|% 1,28
|
|Euro
|17,6602
|17,6907
|% 1,62
|
|Sterlin
|20,6670
|20,7707
|% 1,35
|
|Frank
|17,0508
|17,1535
|% 1,23
|
|Riyal
|4,3574
|4,3792
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,00
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,77
|
Seans Raporu
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