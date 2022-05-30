***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- DENİZ LEASİNG 27.07.2022 TRFDNFK72216 0 5.000.000 94,63 97,18 4.859.053 5,23 1,83- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 99,65 4.982.375,48 5,36 1,88- QNB FİNANS LEASİNG 01.06.2022 TRFFFKR62213 0 2.500.000 95,39 99,9 2.497.619,5 2,69 0,94- QNB FINANS INVEST 24.06.2022 TRFFNYM62219 0 3.250.000 95,49 98,78 3.210.312,63 3,45 1,21- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 01.07.2022 TRFISFA72215 0 750.000 93,93 98,47 738.524,1 0,79 0,28- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 111,85 2.628.435,28 2,83 0,99- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 101,15 1.112.619,5 1,2 0,42- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 103,29 5.164.316,52 5,55 1,94- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 100,58 3.389.533,32 3,65 1,28- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 105,13 11.039.063,44 11,87 4,16- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 109,44 1.860.492,31 2 0,7- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 99,43 1.024.086,69 1,1 0,39- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 101,07 1.374.606,94 1,48 0,52- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 103,28 5.164.047,05 5,55 1,95- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 100,93 7.327.246,56 7,88 2,76- TAT GIDA A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 110,68 2.324.304,99 2,5 0,88- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 101,89 1.018.939,8 1,1 0,38- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 100,84 6.756.471,89 7,27 2,55- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 101,2 5.059.834,54 5,44 1,91- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 108,1 648.600,98 0,7 0,24- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 101,92 2.547.905,99 2,74 0,96- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 108,65 5.432.723,24 5,84 2,05Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 78.070.000 80.161.113,75 86,22 30,22B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- T.C. HAZİNE 18.06.2025 TRT180625T13 2 4.500.000 182,02 284,8 12.815.960,99 13,78 4,83Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 12.815.960,99 13,78 4,83GRUP TOPLAMI- 82.570.000 92.977.074,74 100 35,05C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2022 F_USDTRY0622 (SHORT) -5.145 15,66 16,73VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XAUTRYM0622 (LONG) 14.500 974,21 1.059,73VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XU0300622 (LONG) 825 2.845,7 2.814,25GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 6 3.500.000 99,05 98,33 56.261.416,05 51,86 21,21EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 6 3.100.000 103,57 103,04 52.220.580,2 48,14 19,69GRUP TOPLAMI- 6.600.000 108.481.996,24 100 40,9E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 30.05.2022 3.185.170,16 3.185.170,16 4,994 1,2009BPP 30.05.2022 6.978.136,07 6.978.136,07 10,9409 2,6309Katılma Belgesi IJB 497.258 743.636,41 1,1659 0,2804Katılma Belgesi IJP 489.430 703.165,06 1,1025 0,2651Katılma Belgesi IJT 836.756 1.577.076,71 2,4727 0,5946Katılma Belgesi IKL 397.545 924.078,64 1,4488 0,3484Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.207.168,15 3,4606 0,8321Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.676.717,95 2,6289 0,6322Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.240.075 14,4873 3,4837Katılma Belgesi ITP 438.029 812.597,67 1,2741 0,3064Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.462.403,78 2,2929 0,5514Katılma Belgesi TI1 8.938 3.291.549,45 5,1608 1,241Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.608.666,01 4,0901 0,9835VOB Nakit Teminat 28.369.921,4 28.369.921,4 44,4807 10,696GRUP TOPLAMI- 63.780.362,46 100 24,05ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 265.239.433,44İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ265.239.433,44 % 100 % 100,35B. HAZIR DEĞERLER80.398,22 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar80.398,22 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)32.762,83 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar32.762,83 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)414.003,88 % 100 % 0,16D. BORÇLAR (-)-1.459.811,01 % 100 -% 0,55a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.459.811,01 % 100 -% 0,55NET VARLIK DEĞERİ264.306.787,36Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,6458İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama27.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033398BIST