***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFDNFK72216 5.000.000 4.875.850,5 5,34 1,83- TRFDZBK72235 5.000.000 5.001.638,22 5,48 1,88- TRFFNYM62219 3.250.000 3.221.280,08 3,53 1,21- 750.000 741.019,35 0,81 0,28- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.636.989,3 2,89 0,99- TRSARCL42313 1.100.000 1.116.213,2 1,22 0,42- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.180.858,77 5,67 1,94- TRSENSAE2312 3.370.000 3.400.648,03 3,72 1,28- TRSGRAN23013 10.500.000 11.076.250,97 12,14 4,15- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.866.319,55 2,04 0,7- TRSOPAS22319 1.030.000 1.027.507,51 1,13 0,39- TRSOPAS22418 1.360.000 1.381.156,14 1,51 0,52- TRSOPASA2312 5.000.000 5.180.326,86 5,67 1,94- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.349.573,24 2,76- TRSTATK42315 2.100.000 2.331.785,28 2,55 0,88- TRSTHALE2716 1.000.000 1.024.248,58 1,12 0,38- TRSTPRS12313 6.700.000 6.779.825,91 7,42 2,54- TRSTPRS22312 5.000.000 5.074.449,12 5,56 1,9- TRSVKFB92719 600.000 651.886,95 0,71 0,24- TRSVSTL82218 2.500.000 2.554.820,01 2,8 0,96- TRSYKBK62914 5.000.000 5.448.725,57 5,97 2,05Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 75.570.000 77.921.373,14 85,33 29,24B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT180625T13 4.500.000 13.397.944,23 14,67 5,03Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.500.000 13.397.944,23 14,67 5,03GRUP TOPLAMI- 80.070.000 91.319.317,37 100 34,27C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARViop Kısa Pozisyonlar F_USDTRY0622 (SHORT) -5.145 17,03Viop Uzun Pozisyonlar F_XAUTRYM0622 (LONG) 14.500 1.020,68Viop Uzun Pozisyonlar F_XU0300622 (LONG) 825 2.977,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEurobond US900123CA66 3.500.000 56.840.010,76 51,85 21,34Eurobond US900123CR91 3.100.000 52.787.581,76 48,15 19,81GRUP TOPLAMI- 6.600.000 109.627.592,52 100 41,15E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 06.06.2022 4.882.011,5 7,455 1,8324BPP 06.06.2022 7.403.115,89 11,3047 2,7786Katılma Belgesi IJB 763.190,58 1,1654 0,2864Katılma Belgesi IJP 726.490,31 1,1094 0,2727Katılma Belgesi IJT 1.580.408,67 2,4133 0,5932Katılma Belgesi IKL 929.497,58 1,4194 0,3489Katılma Belgesi IKP 2.233.405,25 3,4105 0,8383Katılma Belgesi IPJ 1.744.008,74 2,6631 0,6546Katılma Belgesi ISZ 9.246.035 14,1189 3,4703Katılma Belgesi ITP 850.538,87 1,2988 0,3192Katılma Belgesi TGE 1.488.159,31 2,2725 0,5585Katılma Belgesi TI1 3.301.356,35 5,0413 1,2391Katılma Belgesi TMG 2.683.358,87 4,0976 171Viob Nakit Teminat 27.655.253,02 42,2303 10,3798GRUP TOPLAMI- 65.486.829,94 10002 24,5791ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 266.433.739,83İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ266.433.739,82 % 100 % 100,38B. HAZIR DEĞERLER44.373,31 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar44.373,31 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar42.491,17 % 100 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)417.853,88 % 100 % 0,16D. BORÇLAR (-)a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.525.000,99 % 100 -% 0,57NET VARLIK DEĞERİ265.413.457,19Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,6526İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama03.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034999BIST