***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
06.06.2022 18:54
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFDNFK72216 5.000.000 4.875.850,5 5,34 1,83
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.001.638,22 5,48 1,88
- TRFFNYM62219 3.250.000 3.221.280,08 3,53 1,21
- 750.000 741.019,35 0,81 0,28
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.636.989,3 2,89 0,99
- TRSARCL42313 1.100.000 1.116.213,2 1,22 0,42
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.180.858,77 5,67 1,94
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.400.648,03 3,72 1,28
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.076.250,97 12,14 4,15
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.866.319,55 2,04 0,7
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.027.507,51 1,13 0,39
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.381.156,14 1,51 0,52
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.180.326,86 5,67 1,94
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.349.573,24 2,76
- TRSTATK42315 2.100.000 2.331.785,28 2,55 0,88
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.024.248,58 1,12 0,38
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.779.825,91 7,42 2,54
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.074.449,12 5,56 1,9
- TRSVKFB92719 600.000 651.886,95 0,71 0,24
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.554.820,01 2,8 0,96
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.448.725,57 5,97 2,05
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 75.570.000 77.921.373,14 85,33 29,24
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT180625T13 4.500.000 13.397.944,23 14,67 5,03
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.500.000 13.397.944,23 14,67 5,03
GRUP TOPLAMI
- 80.070.000 91.319.317,37 100 34,27
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Kısa Pozisyonlar F_USDTRY0622 (SHORT) -5.145 17,03
Viop Uzun Pozisyonlar F_XAUTRYM0622 (LONG) 14.500 1.020,68
Viop Uzun Pozisyonlar F_XU0300622 (LONG) 825 2.977,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond US900123CA66 3.500.000 56.840.010,76 51,85 21,34
Eurobond US900123CR91 3.100.000 52.787.581,76 48,15 19,81
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 109.627.592,52 100 41,15
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 06.06.2022 4.882.011,5 7,455 1,8324
BPP 06.06.2022 7.403.115,89 11,3047 2,7786
Katılma Belgesi IJB 763.190,58 1,1654 0,2864
Katılma Belgesi IJP 726.490,31 1,1094 0,2727
Katılma Belgesi IJT 1.580.408,67 2,4133 0,5932
Katılma Belgesi IKL 929.497,58 1,4194 0,3489
Katılma Belgesi IKP 2.233.405,25 3,4105 0,8383
Katılma Belgesi IPJ 1.744.008,74 2,6631 0,6546
Katılma Belgesi ISZ 9.246.035 14,1189 3,4703
Katılma Belgesi ITP 850.538,87 1,2988 0,3192
Katılma Belgesi TGE 1.488.159,31 2,2725 0,5585
Katılma Belgesi TI1 3.301.356,35 5,0413 1,2391
Katılma Belgesi TMG 2.683.358,87 4,0976 171
Viob Nakit Teminat 27.655.253,02 42,2303 10,3798
GRUP TOPLAMI
- 65.486.829,94 10002 24,5791
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 266.433.739,83
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
266.433.739,82 % 100 % 100,38
B. HAZIR DEĞERLER
44.373,31 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
44.373,31 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
42.491,17 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
417.853,88 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.525.000,99 % 100 -% 0,57
NET VARLIK DEĞERİ
265.413.457,19
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6526
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
03.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034999
BIST