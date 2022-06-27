***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- BİM A.Ş. BIMAS 14.697 85,05 84,4 1.240.426,8 10,11 0,44Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 4.614 271,07 266,9 1.231.476,6 10,03 0,44Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- FORD OTOSAN FROTO 4.041 309,45 299 1.208.259 9,84 0,43Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- PEGASUS PGSUS 6.717 186,17 183,6 1.233.241,2 10,05 0,44- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 24.200 51,6 50,25 1.216.050 9,91 0,43- 30.917 2.449.291,2 19,96 0,87HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBANK T.A.Ş AKBNK 139.190 8,98 8,77 1.220.696,3 9,94 0,43- T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR 259.336 4,83 4,7 1.218.879,2 9,93 0,43- YAPI VE KRED BANKASI YKBNK 256.674 4,88 4,76 1.221.768,24 9,95 0,43- 655.200 3.661.343,74 29,82 1,29Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLHİND KCHOL 30.518 40,92 40,9 1.248.186,2 10,17 0,44- ŞİŞE CAM SISE 56.818 22 21,76 1.236.359,68 10,07 0,44- 87.336 2.484.545,88 20,24 0,88Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 796.805 12.275.343,22 100 4,35B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- DENİZ LEASİNG 27.07.2022 TRFDNFK72216 0 5.000.000 94,63 98,53 4.926.593 5,63 1,74- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 101,11 5.055.722,83 5,77 1,79- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 01.07.2022 TRFISFA72215 0 750.000 93,93 99,81 748.555,8 0,85 0,27- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 113,31 2.662.818,76 3,04 0,94- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 102,42 1.126.643,84 1,29 0,4- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 100,56 5.028.037,53 5,74 1,78- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 101,89 3.433.640,4 3,92 1,22- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 106,48 11.180.323,52 12,77 3,96- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 110,82 1.883.910,99 2,15 0,67- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 100,72 1.037.435,01 1,18 0,37- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 103,01 1.400.991,55 1,6 0,5- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 100,51 5.025.443,21 5,74 1,77- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 102,13 7.414.984,59 8,47 2,63- TAT GIDA A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 112,11 2.354.370,92 2,69 0,83- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 100,26 1.002.616,37 1,15 0,36- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 102,2 6.847.581,56 7,82 2,42- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 102,38 5.118.972,16 5,85 1,81- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 102,19 613.117,79 0,7 0,22- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 103,03 2.575.774,39 2,94 0,91- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 109,94 5.497.015,9 6,28 1,95Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 72.320.000 74.934.550,12 85,58 26,54B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- T.C. HAZİNE 18.06.2025 TRT180625T13 2 4.500.000 182,02 280,64 12.628.767,42 14,42 4,47Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.500.000 12.628.767,42 14,42 4,47GRUP TOPLAMI- 76.820.000 87.563.317,54 100 31,01C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2022 F_USDTRY0622 (SHORT) -5.145 17,42VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XAUTRYM0622 (LONG) 14.500 1.024,83VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XU0300622 (LONG) 585 2.793,25GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 6 3.500.000 99,05 98,55 59.833.880,29 53,05 21,19EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 6 3.100.000 103,57 98,46 52.951.415,23 46,95 18,75GRUP TOPLAMI- 6.600.000 112.785.295,52 100 39,94E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 27.06.2022 4.397.009,05 4.397.009,05 6,3033 1,56BPP 27.06.2022 8.866.116,64 8.866.116,64 12,7099 3,14Katılma Belgesi IJB 497.258 754.466,19 1,0816 0,27Katılma Belgesi IJP 489.430 703.791,04 1,0101 0,25Katılma Belgesi IJT 836.756 1.614.123,24 2,3139 0,57Katılma Belgesi IKL 397.545 2.633.414,07 3,7751 0,93VOB Nakit Teminat 26.550.324,48 26.550.324,48 38,0607 9,4GRUP TOPLAMI- 69.757.806ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 282.381.762,29İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ282.381.762,29 % 100 % 104,3B. HAZIR DEĞERLER2.006.887,28 % 100 % 0,74a) Kasab) Bankalar2.006.887,28 % 100 % 0,74c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)29.172,5 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar29.172,5 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)417.853,88 % 100 % 0,15D. BORÇLAR (-)-14.100.137,22 % 100 -% 5,21a) Takasa Borçlar-12.504.286,81 % 88,68 -% 4,62b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.595.850,41 % 11,32 -% 0,59NET VARLIK DEĞERİ270.735.538,73Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,6858İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama24.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039497BIST