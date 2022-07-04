***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 14.697 1.213.972,2 10,36 0,45Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 4.614 1.238.859 10,57 0,46Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 4.041 1.097.131,5 9,36 0,41Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 30.917 2.428.988 20,73 0,91HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 594.864 3.407.812,74 29,07 1,28Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 87.336 2.333.117,08 19,91 0,87Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 736.469 11.719.880,52 100 4,38B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFDNFK72216 5.000.000 4.943.624,5 5,73 1,85- TRFDZBK72235 5.000.000 5.074.480,95 5,88 1,9- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.671.484,68 3,1 1- TRSARCL42313 1.100.000 1.130.188,38 1,31 0,42- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.041.172,04 5,84 1,88- TRSENSAE2312 3.370.000 3.444.867,32 3,99 1,29- TRSGRAN23013 10.500.000 11.215.622,28 13 4,19- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.889.811,58 2,19 0,71- TRSOPAS22319 1.030.000 1.040.837,98 1,21 0,39- TRSOPAS22418 1.360.000 1.407.666,45 1,63 0,53- TRSOPASA2312 5.000.000 5.040.011,09 5,84 1,87- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.436.571,52 8,62 2,78- TRSTATK42315 2.100.000 2.361.947,98 2,74 0,88- TRSTHALE2716 1.000.000 1.007.246,82 1,18 0,38- TRSTPRS12313 6.700.000 6.870.604,79 7,97 2,57- TRSTPRS22312 5.000.000 5.133.501,09 5,95 1,92- TRSVKFB92719 600.000 616.077,95 0,71 0,23- TRSVSTL82218 2.500.000 2.582.898,69 2,99 0,97- TRSYKBK62914 5.000.000 5.300.706,63 6,15 1,98Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 71.570.000 74.209.322,71 86,03 27,74B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 4.500.000 12.045.894,21 13,97 4,5Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.500.000 12.045.894,21 13,97 4,5GRUP TOPLAMI- 76.070.000 86.255.216,92 100 32,24C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0822 (SHORT) -5.415 17,6VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.033,78VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300822 (LONG) 585 2.765,75GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 57.354.771,37 52,93 21,44EUROBOND US900123CR91 3.100.000 50.995.755,06 47,07 19,06GRUP TOPLAMI- 6.600.000 108.350.526,43 100 40,5E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 04.07.2022 1.906.230,03 1.906.230,03 3,115 0,71BPP 04.07.2022 500.585,62 500.585,62 0,818 0,19BPP 04.07.2022 641.750,76 641.750,76 1,0487 0,24Katılma Belgesi IJB 497.258 720.241,91 1,1769 0,27Katılma Belgesi IJP 489.430 674.066,98 1,1015 0,25Katılma Belgesi IJT 836.756 1.517.450,31 2,4797 0,57Katılma Belgesi IKL 397.545 905.735,52 1,4801 0,34Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.164.326,77 3,5367 0,81Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.621.548,63 2,6498 0,61Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.001.805 21,2462 4,86Katılma Belgesi ITP 438.029 790.422,89 1,2916 0,3Katılma Belgesi TGE 16.363 1.339.304,11 2,1886 0,5Katılma Belgesi TI1 10.949 4.096.538,34 6,6941 1,53Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.525.617,46 4,1271 0,94VOB Nakit Teminat 28.790.299,61 28.790.299,61 47,0461 10,76GRUP TOPLAMI- 61.195.923,94 100 22,88ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 267.521.547,81İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ267.521.547,81 % 100 % 100,4B. HAZIR DEĞERLER58.465,16 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar58.465,16 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)26.459,73 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar26.459,73 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,13D. BORÇLAR (-)-1.505.453,89 % 100 -% 0,57a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.505.453,89 % 100 -% 0,57NET VARLIK DEĞERİ266.448.895,03Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,6591İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama01.07.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041234BIST